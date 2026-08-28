Nanda Costa exibe corpão de biquíni em praia paradisíaca no Ceará com nova namorada

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 28 de agosto de 2026 às 09:49
Nanda Costa aproveitou dias de folga para recarregar as energias em meio ao sol e ao mar do Ceará. Hospedada em um refúgio de kitesurf na Praia do Preá, a atriz compartilhou um álbum de fotos em suas redes sociais nesta quinta-feira (27), aparecendo sorridente de biquíni branco enquanto se refrescava na água e exibia os cabelos ao vento.
Nanda Costa e Emilie Rey curtem em resort de luxo no Ceará
Na legenda da publicação, a artista brincou com a beleza do cenário e deixou que as imagens falassem por si mesmas ao questionar os seguidores: "Preciso falar alguma coisa?". A viagem tem sido marcada por momentos de lazer ao lado da nova namorada de Nanda, Emilie Rey, que também acompanha a escapada pelo litoral nordestino.
Os cliques rapidamente chamaram a atenção do público, acumulando uma onda de elogios nos comentários. "Lindeza", exaltou uma admiradora. Outra internauta destacou o clima de romance na viagem: "Uma mulher apaixonada tem sol no olhar".
O destino escolhido pelo casal, o Carnaúba Wind House, é amplamente conhecido pelos ventos constantes que atraem praticantes de kitesurf do mundo inteiro. O espaço oferece exclusividade e conforto, com diárias que variam desde R$ 1,2 mil na baixa temporada até valores que podem ultrapassar os R$ 15 mil em períodos de pico, como o Réveillon.