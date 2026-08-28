FÉRIAS

Nanda Costa exibe corpão de biquíni em praia paradisíaca no Ceará com nova namorada

Atriz compartilhou cliques em resort de luxo, onde curte dias de descanso ao lado de Emilie Rey

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 09:49

Nanda Costa e Emilie Rey curtem em resort de luxo no Ceará Crédito: Reprodução/Instagram

Nanda Costa aproveitou dias de folga para recarregar as energias em meio ao sol e ao mar do Ceará. Hospedada em um refúgio de kitesurf na Praia do Preá, a atriz compartilhou um álbum de fotos em suas redes sociais nesta quinta-feira (27), aparecendo sorridente de biquíni branco enquanto se refrescava na água e exibia os cabelos ao vento.

Nanda Costa e Emilie Rey curtem em resort de luxo no Ceará 1 de 26

Na legenda da publicação, a artista brincou com a beleza do cenário e deixou que as imagens falassem por si mesmas ao questionar os seguidores: "Preciso falar alguma coisa?". A viagem tem sido marcada por momentos de lazer ao lado da nova namorada de Nanda, Emilie Rey, que também acompanha a escapada pelo litoral nordestino.

Os cliques rapidamente chamaram a atenção do público, acumulando uma onda de elogios nos comentários. "Lindeza", exaltou uma admiradora. Outra internauta destacou o clima de romance na viagem: "Uma mulher apaixonada tem sol no olhar".