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Nanda Costa rebate críticas após assumir novo relacionamento: 'Não tô fazendo nada errado'

Durante passagem pelo Rock in Rio, a atriz abriu o jogo sobre os julgamentos e a relação de amizade com a ex-esposa

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de setembro de 2026 às 09:30

Nanda Costa e Emilie Rey Crédito: Reprodução/Instagram

A atriz Nanda Costa aproveitou sua passagem pelo Rock in Rio para responder às críticas recebidas após assumir publicamente seu novo relacionamento com Emilie Rey. Alvo de julgamentos nas redes por parte de internautas que apontaram um suposto "recomeço rápido", a artista rebateu ao explicar que o tempo da internet não acompanha a realidade dos fatos. Destacando que já precisou se esconder no passado, Nanda afirmou que hoje tem orgulho de quem é e garantiu que as pessoas verdadeiramente importantes, como sua família e a ex-companheira, já sabiam de tudo no momento certo.

Nanda Costa e Emilie Rey curtem em resort de luxo no Ceará

Nanda Costa e Emilie Rey curtem em resort de luxo no Ceará por Reprodução/Instagram
Nanda Costa curte em resort de luxo no Ceará por Reprodução/Instagram
Nanda Costa curte em resort de luxo no Ceará por Reprodução/Instagram
Nanda Costa e Emilie Rey curtem em resort de luxo no Ceará por Reprodução/Instagram
Nanda Costa curte em resort de luxo no Ceará por Reprodução/Instagram
Nanda Costa curte em resort de luxo no Ceará por Reprodução/Instagram
Nanda Costa curte em resort de luxo no Ceará por Reprodução/Instagram
Nanda Costa curte em resort de luxo no Ceará por Reprodução/Instagram
Nanda Costa curte em resort de luxo no Ceará por Reprodução/Instagram
Nanda Costa curte em resort de luxo no Ceará por Reprodução/Instagram
Nanda Costa e Emilie Rey curtem em resort de luxo no Ceará por Reprodução/Instagram
Nanda Costa curte em resort de luxo no Ceará por Reprodução/Instagram
Nanda Costa e Emilie Rey curtem em resort de luxo no Ceará por Reprodução/Instagram
Nanda Costa e Emilie Rey curtem em resort de luxo no Ceará por Reprodução/Instagram
Nanda Costa e Emilie Rey curtem em resort de luxo no Ceará por Reprodução/Instagram
Nanda Costa e Emilie Rey curtem em resort de luxo no Ceará por Reprodução/Instagram
Nanda Costa e Emilie Rey curtem em resort de luxo no Ceará por Reprodução/Instagram
Nanda Costa curte em resort de luxo no Ceará por Reprodução/Instagram
Nanda Costa e Emilie Rey curtem em resort de luxo no Ceará por Reprodução/Instagram
Nanda Costa e Emilie Rey curtem em resort de luxo no Ceará por Reprodução/Instagram
Nanda Costa e Emilie Rey curtem em resort de luxo no Ceará por Reprodução/Instagram
Nanda Costa e Emilie Rey curtem em resort de luxo no Ceará por Reprodução/Instagram
Nanda Costa e Emilie Rey curtem em resort de luxo no Ceará por Reprodução/Instagram
Nanda Costa e Emilie Rey curtem em resort de luxo no Ceará por Reprodução/Instagram
Nanda Costa e Emilie Rey curtem em resort de luxo no Ceará por Reprodução/Instagram
Nanda Costa curte em resort de luxo no Ceará por Reprodução/Instagram
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Nanda Costa e Emilie Rey curtem em resort de luxo no Ceará por Reprodução/Instagram

Longe de qualquer atrito, a artista fez questão de exaltar a parceria sólida que mantém com Lan Lanh, com quem foi casada por 12 anos e compartilha a criação das filhas. Segundo Nanda, o diálogo diário e o apoio mútuo continuam firmes, com Lan focada em sua turnê ao lado de Nando Reis enquanto ambas se revezam na rotina familiar. "A gente vai ser família pra sempre", declarou a atriz a coluna F5, da Folha de S.Paulo, reforçando que o bem-estar das crianças permanece como prioridade para as duas.

O festival carioca também marca um momento de transição e retomada para a carreira da atriz, que passou os últimos dois anos morando em Salvador para se dedicar integralmente à primeira infância das filhas. De volta às grandes produções, ela celebra lançamentos que inclui o filme 'Maria de Maria', selecionado para o Festival do Rio, além de três novas produções para o streaming. Embora aberta a novos desafios profissionais, incluindo futuras novelas, Nanda brincou que agora só aceita empenhar sua dedicação total caso se apaixone perdidamente pelo novo papel.

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Nanda Costa Emilie rey Nanda Costa E Emilie rey

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