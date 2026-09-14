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Nanda Costta adota novo sobrenome com dois 'T's e entra para a lista de famosas que fizeram a mudança por numerologia

Atriz revelou a novidade em publicação nas redes sociais

Kamila Macedo

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 21:24

Nanda Costta passa a utilizar sobrenome com grafia com dois Ts Crédito: Reprodução/Instagram

Nanda Costta revelou em uma publicação nas redes sociais, no último domingo (13), que agora assina seu sobrenome com um "T" a mais. Com a alteração, a atriz passa a integrar o grupo de artistas que mudaram a grafia do próprio nome após a fama.

"Bateu um vento aqui e lancei mais um T nas costas. Ops, no Costa", escreveu na legenda dos registros em que exibia o "Costta" escrito no fundo de camisas.

Com bom humor, a artista fez um trocadilho direcionado a quem eventualmente reprovasse a mudança. "Eu sei que Costa não pede mais nada, mas como eu acredito num mói de coisas, tô botando fé nesse T aí. Não gostou? Morde as cosTTas", brincou.

O numerólogo Rafa Almeida, profissional responsável pela mudança na assinatura de Carolina Dieckmann em junho de 2025, deixou um comentário na publicação aprovando a alteração. “Muito bom! Feliz em fazer parte dessa nova fase”. "Fez todo sentido em vários aspectos, Rafa! Você é demais. Obrigada", respondeu Nanda.

Nanda Costta 1 de 20

Outras famosas que repaginaram a assinatura

Além de Nanda, outras artistas também fizeram modificações em seus nomes artísticos motivadas pela numerologia. Atrizes como Paolla Oliveira, Sheron Menezzes e Carolina Dieckmmann acrescentaram uma letra à grafia: Paolla incluiu um "L" ao primeiro nome, Sheron duplicou o "Z" e Carolina dobrou o "M".

Já a atriz Alinne Moraes fez duas alterações: incluiu um "N" a mais no primeiro nome e substituiu o "I" por um "E" no sobrenome.

Outro exemplo é a apresentadora e ex-jogadora de futebol Milene Dominggues, que acrescentou um "G" à assinatura. Já atriz e roteirista Patrícia Travassos adotou a grafia Patrycia, substituindo o "I" por "Y". Em contrapartida, a atriz Cássia Kis seguiu a direção oposta e retirou uma letra de seu sobrenome: um "S".