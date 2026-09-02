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Nando Reis tem fazenda com casarão histórico herdado do avô, cheia de memória, estufa de plantas e capela

Saiba detalhes da fazenda do cantor de MPB

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 07:30

Nando Reis tem fazenda cheia de memórias
Nando Reis tem fazenda cheia de memórias Crédito: Carol Fonseca | Instagram

Vários famosos encontraram na vida em meio ao verde uma forma de refúgio ao caos do dia a dia. Um deles foi Nando Reis.

O cantor e compositor Nando Reis, de 63 anos, compartilhou detalhes da fazenda da família localizada em Jaú, no interior de São Paulo.

A propriedade pertenceu ao avô de Nando Reis e foi herdada pelo artista, e é um dos lugares mais frequentados pelo artista, tanto que a memória afetiva fez Nando dedicar uma das canções de seu álbum “Uma Estrela Misteriosa” ao local.

Fazenda de Nando Reis

Propriedade fica localizada em Jaú, no interior de São Paulo por Carol Fonseca | Instagram
Propriedade fica localizada em Jaú, no interior de São Paulo por Carol Fonseca | Instagram
Propriedade fica localizada em Jaú, no interior de São Paulo por Carol Fonseca | Instagram
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Propriedade fica localizada em Jaú, no interior de São Paulo por Reprodução | Redes Sociais
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Propriedade fica localizada em Jaú, no interior de São Paulo por Carol Fonseca | Instagram

A residência foi comprada pelo avô de Nando em 1954, que era agrônomo e tem um casarão histórico mantido em bom estado de conservação, uma capela e uma estufa dedicada ao cultivo de cactos e outras plantas da mesma família.

Apesar de manter sua residência principal na capital paulista, Nando Reis revelou o desejo de se mudar definitivamente para o interior no futuro. “Desde que eu nasci, eu venho pra cá. E do ponto de vista psicológico, emocional, ela tá num patamar das coisas estruturantes da minha pessoa e diretamente da minha produção musical. As relações familiares são uma coisa muito presente no assunto da minha música. Há um sentimento de proporcionar a meus filhos e netos aquilo que eu recebi”, explicou o cantor em entrevista à revista CARAS.

A estrutura do imóvel em Jaú foi mantida ao longo dos anos para abrigar a família de Nando Reis, que é pai de cinco filhos: Sebastião Reis, Theo Reis, Sophia Reis, Ismael Reis e Zoé Reis. O cantor usa a fazenda como ponto de encontro com os filhos e os netos, dando continuidade à tradição iniciada por seu avô na década de 1950.

A estufa de plantas, interesse que o músico desenvolveu ao lado da esposa, Vânia Passos, desde o início do casamento. O espaço abriga espécies como cactáceas, eufórbicas e suculentas, organizadas em vasos pelo cantor. O espaço ainda abriga uma capela, acentuando a relação do artista com a fé.

Ao comentar sobre o cultivo e a coleção de plantas na estufa da fazenda, o artista detalhou a semelhança entre o cuidado com as cactáceas e a produção de suas canções. “As cactáceas, curiosamente, é uma coisa que eu desenvolvi com a Vânia desde o começo do nosso casamento. Tem toda uma coisa misteriosa. Eu sou ligado nessa coisa da quantidade, da série. Basicamente, esse é o raciocínio que eu tenho. Fazer um disco é semelhante a organizar os vasos, a reunir, a agrupar cactáceas com as eufórbias e separar o lugar das suculentas. É tudo análogo”, afirmou.

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Nando Reis

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