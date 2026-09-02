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Nando Reis tem fazenda com casarão histórico herdado do avô, cheia de memória, estufa de plantas e capela

Saiba detalhes da fazenda do cantor de MPB

Felipe Sena

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 07:30

Nando Reis tem fazenda cheia de memórias Crédito: Carol Fonseca | Instagram

Vários famosos encontraram na vida em meio ao verde uma forma de refúgio ao caos do dia a dia. Um deles foi Nando Reis.

O cantor e compositor Nando Reis, de 63 anos, compartilhou detalhes da fazenda da família localizada em Jaú, no interior de São Paulo.

A propriedade pertenceu ao avô de Nando Reis e foi herdada pelo artista, e é um dos lugares mais frequentados pelo artista, tanto que a memória afetiva fez Nando dedicar uma das canções de seu álbum “Uma Estrela Misteriosa” ao local.

Fazenda de Nando Reis 1 de 21

A residência foi comprada pelo avô de Nando em 1954, que era agrônomo e tem um casarão histórico mantido em bom estado de conservação, uma capela e uma estufa dedicada ao cultivo de cactos e outras plantas da mesma família.

Apesar de manter sua residência principal na capital paulista, Nando Reis revelou o desejo de se mudar definitivamente para o interior no futuro. “Desde que eu nasci, eu venho pra cá. E do ponto de vista psicológico, emocional, ela tá num patamar das coisas estruturantes da minha pessoa e diretamente da minha produção musical. As relações familiares são uma coisa muito presente no assunto da minha música. Há um sentimento de proporcionar a meus filhos e netos aquilo que eu recebi”, explicou o cantor em entrevista à revista CARAS.

A estrutura do imóvel em Jaú foi mantida ao longo dos anos para abrigar a família de Nando Reis, que é pai de cinco filhos: Sebastião Reis, Theo Reis, Sophia Reis, Ismael Reis e Zoé Reis. O cantor usa a fazenda como ponto de encontro com os filhos e os netos, dando continuidade à tradição iniciada por seu avô na década de 1950.

A estufa de plantas, interesse que o músico desenvolveu ao lado da esposa, Vânia Passos, desde o início do casamento. O espaço abriga espécies como cactáceas, eufórbicas e suculentas, organizadas em vasos pelo cantor. O espaço ainda abriga uma capela, acentuando a relação do artista com a fé.