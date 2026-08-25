Não consegue fazer o bolo de cenoura perfeito? Passo a passo de liquidificador garante massa fofinha e calda crocante

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 25 de agosto de 2026 às 11:08
O bolo de cenoura com calda de chocolate é uma das receitas mais clássicas das cozinhas brasileiras, mas alcançar a textura ideal, bem fofa e sem solar, costuma ser um desafio para muitos cozinheiros. A solução para não errar no ponto está no preparo direto no liquidificador, que garante uma mistura homogênea e leve em apenas 45 minutos de forno.
Receita de Bolo de cenoura
3 cenouras médias picadas
3 ovos inteiros
2 xícaras de açúcar
1 xícara de óleo (preferencialmente de canola ou girassol por ser neutro)
2 xícaras de farinha de trigo
1 pitada de sal
1 colher de sopa de fermento químico em pó
5 colheres de sopa de açúcar
3 colheres de sopa de chocolate em pó
2 colheres de sopa de manteiga sem sal
2 colheres de sopa de leite
No liquidificador, bata as cenouras, os ovos, o óleo e o açúcar até obter um creme completamente liso e uniforme.
Em uma tigela separada, misture a farinha de trigo peneirada, a pitada de sal e o fermento em pó.
Despeje o líquido do liquidificador sobre os ingredientes secos e misture delicadamente com um batedor de arame (fouet) até incorporar tudo.
Transfira a massa para uma forma untada e enfarinhada e asse em forno preaquecido a 180°C por cerca de 40 minutos.
Em uma panela pequena, junte o açúcar, o chocolate em pó, a manteiga e o leite.
Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até levantar fervura e começar a desgrudar do fundo da panela.
Com o bolo já morno ou frio, despeje a calda ainda quente por cima de toda a superfície e deixe esfriar antes de cortar para formar a casquinha.