DICAS DE GASTRONOMIA

Não consegue fazer o bolo de cenoura perfeito? Passo a passo de liquidificador garante massa fofinha e calda crocante

Com preparo rápido e cobertura de chocolate, receita rende 8 porções em apenas 45 minutos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 11:08

Bolo de cenoura Crédito: Shutterstock

O bolo de cenoura com calda de chocolate é uma das receitas mais clássicas das cozinhas brasileiras, mas alcançar a textura ideal, bem fofa e sem solar, costuma ser um desafio para muitos cozinheiros. A solução para não errar no ponto está no preparo direto no liquidificador, que garante uma mistura homogênea e leve em apenas 45 minutos de forno.

Receita de Bolo de cenoura 1 de 10

Confira a lista de ingredientes e o modo de preparo:

Ingredientes da massa:

3 cenouras médias picadas

3 ovos inteiros

2 xícaras de açúcar

1 xícara de óleo (preferencialmente de canola ou girassol por ser neutro)

2 xícaras de farinha de trigo

1 pitada de sal

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Ingredientes da cobertura:

5 colheres de sopa de açúcar

3 colheres de sopa de chocolate em pó

2 colheres de sopa de manteiga sem sal

2 colheres de sopa de leite

Modo de preparo da massa:

No liquidificador, bata as cenouras, os ovos, o óleo e o açúcar até obter um creme completamente liso e uniforme.

Em uma tigela separada, misture a farinha de trigo peneirada, a pitada de sal e o fermento em pó.

Despeje o líquido do liquidificador sobre os ingredientes secos e misture delicadamente com um batedor de arame (fouet) até incorporar tudo.

Transfira a massa para uma forma untada e enfarinhada e asse em forno preaquecido a 180°C por cerca de 40 minutos.

Modo de preparo da cobertura:

Em uma panela pequena, junte o açúcar, o chocolate em pó, a manteiga e o leite.

Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até levantar fervura e começar a desgrudar do fundo da panela.