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Não consegue fazer o cuscuz perfeito? Truques simples garantem que receita fique fofinha, úmida e deliciosa

Truques simples na hidratação e no cozimento ajudam a deixar o cuscuz fofinho, úmido e longe daquele aspecto seco

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 06:00

Imagem Edicase Brasil
  Crédito: Shutterstock

O cuscuz é um dos alimentos mais tradicionais do café da manhã brasileiro, especialmente no Nordeste. Feito basicamente com flocão de milho, água e sal, ele parece simples de preparar, mas chegar à textura perfeita pode ser um desafio.

Cuscuz seco, duro ou esfarelando demais geralmente é resultado de pequenos erros durante o preparo. A quantidade de água, o tempo de hidratação e até a maneira de colocar o flocão na cuscuzeira interferem no resultado.

Veja 6 dicas para deixar seu cuscuz fofinho

Hidrate bem o flocão: adicione a água aos poucos e misture até que todos os flocos estejam úmidos, sem deixar líquido acumulado no fundo. por Imagem: Diego Galba | Shutterstock
Deixe descansar antes do cozimento: após hidratar, espere cerca de 10 minutos para que o flocão absorva a água e fique mais macio. por Imagem: Anderson Nascimento | Shutterstock
Não aperte na cuscuzeira: coloque o flocão hidratado delicadamente e sem compactar. Assim, o vapor consegue circular melhor e o cuscuz fica mais fofinho. por Freepik
Acerte a quantidade de água: a água deve ficar na parte inferior da cuscuzeira, sem encostar no cuscuz, e em quantidade suficiente para não secar durante o preparo. por
Não exagere no tempo de cozimento: deixar o cuscuz no fogo por tempo demais pode ressecá-lo. Retire quando estiver cozido, firme e ainda macio. por
Finalize enquanto estiver quente: manteiga ajuda a deixar o cuscuz mais úmido e saboroso. Para quem gosta dele ainda mais molhadinho, vale acrescentar um pouco de leite quente. por Foto: Divulgação
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Hidrate bem o flocão: adicione a água aos poucos e misture até que todos os flocos estejam úmidos, sem deixar líquido acumulado no fundo. por Imagem: Diego Galba | Shutterstock

Veja seis dicas para preparar um cuscuz fofinho e saboroso.

1. Hidrate bem o flocão

A hidratação é uma das etapas mais importantes. Coloque o flocão em uma tigela, acrescente o sal e adicione água aos poucos, misturando para que todos os flocos fiquem úmidos.

O ponto correto é úmido, mas sem excesso de água acumulada no recipiente.

2. Espere antes de levar ao fogo

Depois de adicionar a água, não coloque imediatamente na cuscuzeira. Deixe o flocão descansar por cerca de 10 minutos.

Esse período permite que ele absorva a água e fique mais macio antes mesmo do cozimento, contribuindo para um cuscuz mais fofinho.

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3. Não aperte o cuscuz na cuscuzeira

Na hora de transferir a mistura, coloque o flocão delicadamente. Nada de apertar ou compactar com a colher.

Deixá-lo soltinho facilita a passagem do vapor e ajuda a evitar um cuscuz pesado e muito compacto.

4. Acerte a água da cuscuzeira

A água deve ficar na parte inferior da cuscuzeira e não pode entrar em contato direto com o cuscuz. É o vapor produzido durante a fervura que fará o cozimento.

Também é importante não colocar pouca água a ponto de ela evaporar completamente antes de o preparo terminar.

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5. Não cozinhe demais

Deixar o cuscuz no fogo por tempo excessivo pode retirar umidade e deixá-lo mais seco. Depois que o vapor começar a atravessar o flocão, acompanhe o cozimento até perceber que ele está firme, mas ainda macio.

6. Finalize ainda quente

Assim que retirar o cuscuz da cuscuzeira, uma pequena quantidade de manteiga pode ajudar a manter a textura úmida, além de acrescentar sabor.

Quem gosta do cuscuz ainda mais molhadinho também pode acrescentar um pouco de leite quente. Depois, é só servir com os acompanhamentos preferidos, como ovos, queijo, carne ou uma boa xícara de café.

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