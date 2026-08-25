DICAS DE GASTRONOMIA

Não consegue fazer o cuscuz perfeito? Truques simples garantem que receita fique fofinha, úmida e deliciosa

Truques simples na hidratação e no cozimento ajudam a deixar o cuscuz fofinho, úmido e longe daquele aspecto seco

Fernanda Varela

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 06:00

Crédito: Shutterstock

O cuscuz é um dos alimentos mais tradicionais do café da manhã brasileiro, especialmente no Nordeste. Feito basicamente com flocão de milho, água e sal, ele parece simples de preparar, mas chegar à textura perfeita pode ser um desafio.

Cuscuz seco, duro ou esfarelando demais geralmente é resultado de pequenos erros durante o preparo. A quantidade de água, o tempo de hidratação e até a maneira de colocar o flocão na cuscuzeira interferem no resultado.

Veja 6 dicas para deixar seu cuscuz fofinho 1 de 6

Veja seis dicas para preparar um cuscuz fofinho e saboroso.

1. Hidrate bem o flocão

A hidratação é uma das etapas mais importantes. Coloque o flocão em uma tigela, acrescente o sal e adicione água aos poucos, misturando para que todos os flocos fiquem úmidos.

O ponto correto é úmido, mas sem excesso de água acumulada no recipiente.

2. Espere antes de levar ao fogo

Depois de adicionar a água, não coloque imediatamente na cuscuzeira. Deixe o flocão descansar por cerca de 10 minutos.

Esse período permite que ele absorva a água e fique mais macio antes mesmo do cozimento, contribuindo para um cuscuz mais fofinho.

3. Não aperte o cuscuz na cuscuzeira

Na hora de transferir a mistura, coloque o flocão delicadamente. Nada de apertar ou compactar com a colher.

Deixá-lo soltinho facilita a passagem do vapor e ajuda a evitar um cuscuz pesado e muito compacto.

4. Acerte a água da cuscuzeira

A água deve ficar na parte inferior da cuscuzeira e não pode entrar em contato direto com o cuscuz. É o vapor produzido durante a fervura que fará o cozimento.

Também é importante não colocar pouca água a ponto de ela evaporar completamente antes de o preparo terminar.

5. Não cozinhe demais

Deixar o cuscuz no fogo por tempo excessivo pode retirar umidade e deixá-lo mais seco. Depois que o vapor começar a atravessar o flocão, acompanhe o cozimento até perceber que ele está firme, mas ainda macio.

6. Finalize ainda quente

Assim que retirar o cuscuz da cuscuzeira, uma pequena quantidade de manteiga pode ajudar a manter a textura úmida, além de acrescentar sabor.