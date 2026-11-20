LUTO

'Não consigo imaginar um mundo sem você', diz noiva de Gabriel Félix após morte do influenciador

Isabelle Abreu, conhecida como Xsbel, lembrou dos sonhos do casal

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de novembro de 2026 às 10:29

Gabriel Félix e Isabelle Abreu Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora Isabelle Abreu, conhecida como Xsbel, emocionou os seguidores nesta sexta-feira (20) ao relembrar os planos de vida que tinha ao lado do noivo, Gabriel Félix, que morreu aos 29 anos na noite de quinta-feira (19). Em textos publicados nas redes sociais, ela lamentou a perda repentina e contou que a família ainda tenta entender o que aconteceu.

Gabriel Félix e Isabelle Abreu estavam noivos 1 de 21

Gabriel havia mostrado momentos ao lado da filha do casal, Amelie, de 3 anos, cerca de 13 horas antes de a morte ser anunciada. Nos vídeos, ele aparecia brincando com a menina em um balanço e falando sobre ser pai: "Às vezes paro e penso: 'Caraca, eu sou pai desse serzinho maravilhoso'. Que doideira a vida".

No desabafo, Isabelle afirmou que o influenciador deixou um exemplo importante na criação da filha e disse que não consegue imaginar o futuro sem o companheiro. "Eu te amo, Gabriel. Que honra ter compartilhado esses anos com você. Que honra a Amelie ter você como pai. O nosso amor é eterno. E o seu legado também será. Eu não consigo imaginar um mundo que não tenha você", escreveu.

Último post de Gabriel Félix nas redes sociais 1 de 8

O casal havia ficado noivo em julho de 2025, durante uma viagem à Itália, e preparava a cerimônia oficial. Recentemente, os dois compraram um terreno para construir a casa própria e celebrar o casamento no quintal, projeto que vinham dividindo com os fãs desde julho deste ano.

Diante da repercussão da notícia entre os milhões de seguidores do casal, Isabelle reforçou o pedido para que o público respeite o momento de luto dos familiares. Ela explicou que ainda não há informações sobre a causa da morte.

Gabriel Félix e Isabelle Abreu são pais de Amelie 1 de 27

"Ainda estamos tentando compreender tudo o que aconteceu e precisamos de tempo e privacidade para viver essa dor. Obrigada por todo o carinho e amor que sempre tiveram pela nossa família", concluiu a influenciadora.

Leia na íntegra texto publicado por Isabelle Abreu

"Não sei como começar esse texto, eu nunca pensei que fosse precisar escrever sobre isso, ontem a noite Gabriel faleceu.

É difícil encontrar palavras para descrever o que estamos vivendo.

Estou sentindo uma dor que nunca imaginei sentir.

O Gabriel é o amor da minha vida, minha alma gêmea. E esse amor foi tão grande que se materializou na Amelie, a parte mais linda da nossa história.

Neste momento, peço orações. Que o Gabriel possa sentir todo o amor que nós sentimos por ele, e também o carinho de tantas pessoas que acompanharam a nossa história.

Eu te amo, Gabriel. Que honra ter compartilhado esses anos com você. Que honra a Amelie ter você como pai.

O nosso amor é eterno. E o seu legado também será. Eu não consigo imaginar um mundo que não tenha você. Eu não quero acreditar no que aconteceu, eu quero você de volta. Eu fico perguntando pra Deus onde você está.

Peço, por favor, que respeitem este momento tão delicado. Ainda estamos tentando compreender tudo o que aconteceu e precisamos de tempo e privacidade para viver essa dor.