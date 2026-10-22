'Não deram comida, nem água': amiga de Malévola expõe momentos de terror em prisão no Egito

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Giuliana Mancini
Publicado em 22 de outubro de 2026 às 09:37
Bruna Mercatelli, amiga de Malévola Alves, relatou momentos de tensão durante a prisão das brasileiras no Egito. Em vídeos publicados nas redes sociais nesta quinta-feira (22), ela afirmou que passou horas sem comida nem água, teve medo durante a abordagem policial e foi transportada em um camburão fechado antes de conseguir deixar o país.
"Eu estou bem agora, mas o que a gente passou foi horrível. Trataram a gente como se fôssemos criminosas", declarou Bruna ao chegar a um hotel durante uma conexão na viagem de volta ao Brasil.
Malévola Alves
Segundo a brasileira, a situação começou durante uma visita a uma catacumba em Alexandria, onde ela gravou um vídeo dançando. Um funcionário do local teria pedido que ela apagasse a gravação, alegando que aquele tipo de conteúdo não era permitido. Bruna disse que atendeu à solicitação, mas uma segunda mulher voltou a questioná-la sobre as imagens.
A amiga de Malévola contou que também havia feito fotografias e, inicialmente, não quis apagá-las. Depois, um policial responsável pelo local a chamou para uma sala e exigiu que mostrasse o celular e excluísse todo o material produzido nas catacumbas.
Bruna afirmou que apagou os arquivos, teve o passaporte fotografado e assinou um documento no qual se comprometia a não publicar aquele tipo de conteúdo. Mais tarde, quando o grupo se preparava para deixar o passeio, a van foi cercada por policiais.
As duas foram levadas a uma delegacia, onde ficaram por várias horas. De acordo com Bruna, os agentes recolheram os celulares dela e de Malévola, que continuavam retidos quando ela publicou os relatos.
Durante o interrogatório, Bruna afirmou que foi questionada sobre sua identidade de gênero, seu trabalho e sua situação financeira. Depois, as duas assinaram documentos e registraram as digitais.
Malévola Alves foi detida no Egito
Brasileira relata horas sem comida e água
Segundo Bruna, as brasileiras foram informadas de que precisariam pagar fiança e, em seguida, levadas a uma penitenciária. Ela afirmou que passou a madrugada no local sem receber água ou comida durante parte do período em que esteve detida.
A brasileira também relatou dificuldades para usar o banheiro e disse que as autoridades só levaram frutas depois que ela e Malévola choraram e reclamaram da situação.
"Eu não consegui fazer xixi no banheiro, não deram comida para gente, não deram água. Quando eu pedi para ir ao banheiro, o policial, um tirão, me levou lá dentro, perto das celas das presas, sabe? Me levou num banheiro podre, não aceitei ir", contou.
A espera teria continuado mesmo depois do horário previsto para a liberação. Bruna afirmou que as duas não recebiam informações claras sobre quando poderiam deixar o local.
Segundo o relato, elas foram levadas ao aeroporto em um camburão fechado, sem ventilação, e permaneceram entre três e quatro horas no trajeto. Ao chegar, ainda precisaram aguardar em uma sala especial até o horário do voo.
Bruna também disse ter recebido a informação de que os celulares estariam com a embaixada brasileira, mas afirmou não saber se isso realmente havia ocorrido.
Entenda a prisão de Malévola Alves e Bruna Mercatelli
Malévola Alves e Bruna Mercatelli foram detidas pelas autoridades egípcias na terça-feira (20), após gravarem vídeos para as redes sociais durante a viagem. Segundo informações divulgadas sobre o caso, elas foram acusadas de atos obscenos em público, violação dos valores familiares e assédio a transeuntes.
As brasileiras foram liberadas na quarta-feira (21), após o pagamento de uma fiança de aproximadamente R$ 10 mil.
O advogado de Malévola, Jonatha Carvalho Matos, informou ao Metrópoles que a influenciadora e as demais brasileiras que a acompanhavam retornariam ao Brasil na noite desta quinta-feira (22), com previsão de desembarque por volta das 22h30.
Conforme informações divulgadas sobre a legislação egípcia, a acusação de assédio a transeuntes pode resultar em pena de dois a quatro anos de prisão, multa de 100 mil a 200 mil libras egípcias ou ambas as sanções. Segundo o advogado, a legislação permite que o juiz determine prisão, multa ou a aplicação das duas penalidades.