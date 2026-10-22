Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Não deram comida, nem água': amiga de Malévola expõe momentos de terror em prisão no Egito

Bruna Mercatelli relatou horas de espera, medo durante o interrogatório e transporte em camburão fechado

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 09:37

Bruna Mercatelli falou sobre prisão com Malévola no Egito
Bruna Mercatelli falou sobre prisão com Malévola no Egito Crédito: Reprodução

Bruna Mercatelli, amiga de Malévola Alves, relatou momentos de tensão durante a prisão das brasileiras no Egito. Em vídeos publicados nas redes sociais nesta quinta-feira (22), ela afirmou que passou horas sem comida nem água, teve medo durante a abordagem policial e foi transportada em um camburão fechado antes de conseguir deixar o país.

"Eu estou bem agora, mas o que a gente passou foi horrível. Trataram a gente como se fôssemos criminosas", declarou Bruna ao chegar a um hotel durante uma conexão na viagem de volta ao Brasil.

Malévola Alves

Malévola Alves por Reprodução/Instagram
Malévola Alves por Reprodução/Instagram
Malévola Alves por Reprodução/Instagram
Malévola Alves por Reprodução/Instagram
Malévola Alves por Reprodução/Instagram
Malévola Alves por Reprodução/Instagram
Malévola Alves por Reprodução/Instagram
Malévola Alves por Reprodução/Instagram
Malévola Alves por Reprodução/Instagram
Malévola Alves por Reprodução/Instagram
Malévola Alves por Reprodução/Instagram
Malévola Alves por Reprodução/Instagram
Malévola Alves por Reprodução/Instagram
Malévola Alves por Reprodução/Instagram
Malévola Alves por Reprodução/Instagram
Malévola Alves por Reprodução/Instagram
Malévola Alves por Reprodução/Instagram
Malévola Alves por Reprodução/Instagram
Malévola Alves por Reprodução/Instagram
Malévola Alves por Reprodução/Instagram
Malévola Alves por Reprodução/Instagram
Malévola Alves por Reprodução/Instagram
1 de 22
Malévola Alves por Reprodução/Instagram

Segundo a brasileira, a situação começou durante uma visita a uma catacumba em Alexandria, onde ela gravou um vídeo dançando. Um funcionário do local teria pedido que ela apagasse a gravação, alegando que aquele tipo de conteúdo não era permitido. Bruna disse que atendeu à solicitação, mas uma segunda mulher voltou a questioná-la sobre as imagens.

A amiga de Malévola contou que também havia feito fotografias e, inicialmente, não quis apagá-las. Depois, um policial responsável pelo local a chamou para uma sala e exigiu que mostrasse o celular e excluísse todo o material produzido nas catacumbas.

Bruna afirmou que apagou os arquivos, teve o passaporte fotografado e assinou um documento no qual se comprometia a não publicar aquele tipo de conteúdo. Mais tarde, quando o grupo se preparava para deixar o passeio, a van foi cercada por policiais.

As duas foram levadas a uma delegacia, onde ficaram por várias horas. De acordo com Bruna, os agentes recolheram os celulares dela e de Malévola, que continuavam retidos quando ela publicou os relatos.

Durante o interrogatório, Bruna afirmou que foi questionada sobre sua identidade de gênero, seu trabalho e sua situação financeira. Depois, as duas assinaram documentos e registraram as digitais.

Malévola Alves foi detida no Egito

Malévola Alves foi detida no Egito por Reprodução/Instagram
Ministério do Interior do Egito comenta prisão de influenciadora brasileira Malévola Alves por Reprodução/Instagram
Malévola Alves no Egito por Reprodução/Instagram
Malévola Alves no Egito por Reprodução/Instagram
Malévola Alves no Egito por Reprodução/Instagram
Malévola Alves no Egito por Reprodução/Instagram
Malévola Alves no Egito por Reprodução/Instagram
Malévola Alves foi detida no Egito por Reprodução/Instagram
1 de 8
Malévola Alves foi detida no Egito por Reprodução/Instagram

Brasileira relata horas sem comida e água

Segundo Bruna, as brasileiras foram informadas de que precisariam pagar fiança e, em seguida, levadas a uma penitenciária. Ela afirmou que passou a madrugada no local sem receber água ou comida durante parte do período em que esteve detida.

A brasileira também relatou dificuldades para usar o banheiro e disse que as autoridades só levaram frutas depois que ela e Malévola choraram e reclamaram da situação.

"Eu não consegui fazer xixi no banheiro, não deram comida para gente, não deram água. Quando eu pedi para ir ao banheiro, o policial, um tirão, me levou lá dentro, perto das celas das presas, sabe? Me levou num banheiro podre, não aceitei ir", contou.

A espera teria continuado mesmo depois do horário previsto para a liberação. Bruna afirmou que as duas não recebiam informações claras sobre quando poderiam deixar o local.

Segundo o relato, elas foram levadas ao aeroporto em um camburão fechado, sem ventilação, e permaneceram entre três e quatro horas no trajeto. Ao chegar, ainda precisaram aguardar em uma sala especial até o horário do voo.

Bruna também disse ter recebido a informação de que os celulares estariam com a embaixada brasileira, mas afirmou não saber se isso realmente havia ocorrido.

Entenda a prisão de Malévola Alves e Bruna Mercatelli

Malévola Alves e Bruna Mercatelli foram detidas pelas autoridades egípcias na terça-feira (20), após gravarem vídeos para as redes sociais durante a viagem. Segundo informações divulgadas sobre o caso, elas foram acusadas de atos obscenos em público, violação dos valores familiares e assédio a transeuntes.

As brasileiras foram liberadas na quarta-feira (21), após o pagamento de uma fiança de aproximadamente R$ 10 mil.

O advogado de Malévola, Jonatha Carvalho Matos, informou ao Metrópoles que a influenciadora e as demais brasileiras que a acompanhavam retornariam ao Brasil na noite desta quinta-feira (22), com previsão de desembarque por volta das 22h30.

Conforme informações divulgadas sobre a legislação egípcia, a acusação de assédio a transeuntes pode resultar em pena de dois a quatro anos de prisão, multa de 100 mil a 200 mil libras egípcias ou ambas as sanções. Segundo o advogado, a legislação permite que o juiz determine prisão, multa ou a aplicação das duas penalidades.

Leia mais

Imagem - Aos 10 anos, filha de Deolane tem crise após derrota da mãe na Justiça, quebra a casa toda e vai parar no hospital

Aos 10 anos, filha de Deolane tem crise após derrota da mãe na Justiça, quebra a casa toda e vai parar no hospital

Imagem - Ex-BBB Davi Brito toma decisão inesperada com a esposa após polêmicas com bets: 'Tudo neste mundo é passageiro'

Ex-BBB Davi Brito toma decisão inesperada com a esposa após polêmicas com bets: 'Tudo neste mundo é passageiro'

Imagem - Atriz ex-Globo revela que não dava beijo técnico nos galãs: 'Eu aproveitava'

Atriz ex-Globo revela que não dava beijo técnico nos galãs: 'Eu aproveitava'

Tags:

Malévola Malévola Alves

Mais recentes

Imagem - The Voice Brasil cancela gravação após denúncia de funcionários sobre voto nas eleições; entenda

The Voice Brasil cancela gravação após denúncia de funcionários sobre voto nas eleições; entenda
Imagem - Escondidinho de carne moída gratinado: receita cremosa e prática para o almoço não precisa ir ao forno

Escondidinho de carne moída gratinado: receita cremosa e prática para o almoço não precisa ir ao forno
Imagem - Solteiros podem se surpreender no amor e casais terão conversas decisivas hoje (22 de outubro)

Solteiros podem se surpreender no amor e casais terão conversas decisivas hoje (22 de outubro)