BENEFÍCIOS E CUIDADOS

Não é andar, nem caminhar: o exercício na praia que é a melhor opção de baixo impacto para pessoas com mais de 60 anos

A ginástica aquática combina força, equilíbrio e condicionamento com menos impacto nas articulações



Henrique Moraes

Agência Correio

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 05:09

Marchar, elevar os joelhos e movimentar os braços são opções para estimular a musculatura durante a ginástica aquática Crédito: Foto: Vlad Vasnetsov/ Pexels

A praia pode ser muito mais do que um lugar para relaxar, tomar sol e apreciar o mar. Para pessoas com mais de 60 anos, a água oferece uma oportunidade de movimentar o corpo, estimular os músculos e trabalhar o equilíbrio sem exigir o mesmo esforço articular de algumas atividades realizadas em terra.

A ginástica aquática se destaca por combinar movimentos simples com a resistência natural da água. E o melhor: não é necessário saber nadar nem reproduzir uma aula complexa de academia para começar a explorar seus benefícios, desde que o ambiente seja seguro e a atividade seja adequada à condição física de cada pessoa.

Exercício na água 1 de 4

A prática pode ser uma alternativa para quem deseja manter uma rotina ativa, melhorar a coordenação motora e preservar a autonomia ao longo dos anos. Porém, alguns cuidados são essenciais antes de entrar no mar.

Por que a ginástica aquática é indicada?

A água modifica a maneira como o corpo se movimenta. A flutuação ajuda a reduzir parte da carga sobre as articulações, enquanto a resistência do líquido exige que os músculos trabalhem para deslocar braços, pernas e tronco.

Essa combinação permite realizar exercícios com intensidade ajustável. Para quem apresenta rigidez articular ou sente desconforto em atividades de maior impacto, os movimentos aquáticos podem ser uma opção interessante, conforme as condições individuais e a orientação de um profissional.

Outro ponto importante é a possibilidade de desenvolver diferentes capacidades físicas durante uma mesma sessão. A pessoa pode marchar, elevar os joelhos, movimentar os braços e realizar extensões de pernas, estimulando força muscular, coordenação e condicionamento aeróbico.

Quais são os principais benefícios da atividade?

A ginástica aquática pode contribuir para uma rotina de exercícios mais diversificada, especialmente quando os movimentos são adaptados às necessidades de cada praticante.

Entre os possíveis benefícios estão:

Menor impacto articular: a flutuação da água pode aliviar parte da carga sobre as articulações.

Fortalecimento muscular: a resistência da água aumenta o esforço necessário para movimentar o corpo.

Estímulo ao equilíbrio: exercícios realizados em pé exigem ajustes de postura e estabilidade.

Condicionamento físico: movimentos contínuos podem elevar a frequência cardíaca de maneira controlada.

Coordenação motora: a combinação de movimentos de braços e pernas trabalha a organização dos gestos.

As recomendações do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC) destacam a importância de combinar atividades aeróbicas, fortalecimento muscular e exercícios de equilíbrio na rotina de adultos mais velhos.

Exercícios simples para fazer dentro da água

Não é preciso começar com movimentos difíceis. Em uma área rasa, conhecida e sem correnteza forte, exercícios básicos já podem oferecer estímulos diferentes daqueles encontrados em uma caminhada convencional.

Exercícios dentro da água ajudam pessoas com mais de 60 anos a trabalhar força, equilíbrio e coordenação motora Crédito: Foto: Dwi Rizqi F/ Pexels

A intensidade deve ser adaptada ao condicionamento de cada pessoa. O objetivo é movimentar o corpo com controle, sem transformar a atividade em um esforço excessivo.

1. Marcha parada com elevação dos joelhos

Fique em pé na água, em uma profundidade confortável, e marche sem sair do lugar. Eleve alternadamente os joelhos, mantendo o tronco ereto e os movimentos controlados.

O exercício estimula os músculos das pernas e exige coordenação entre os membros inferiores. Se necessário, reduza a altura dos joelhos e a velocidade da execução.

2. Caminhada para frente e para trás

Caminhar dentro da água é uma forma de aproveitar a resistência do mar sem depender de grandes deslocamentos.

Dê passos curtos para frente e, depois, retorne lentamente. Mantenha atenção ao fundo e evite regiões com pedras, buracos ou ondas que possam comprometer a estabilidade.

3. Rotações leves do tronco