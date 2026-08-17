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'Não é obrigação': Noiva de Gordão da XJ revela que ajuda no banho e higiene do influencer

Aos 22 anos, Nicolle Caroline detalha rotina do influenciador, que já eliminou 130 kg sem cirurgia bariátrica

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 14:48

Gordão da XJ e Nicolle Carolline
Gordão da XJ e Nicolle Carolline Crédito: Reprodução | Instagram

Juntos há cinco anos, o influenciador Sidney Bezerra, o Gordão da XJ, de 22 anos, e a noiva, Nicolle Caroline, também de 22, vivem uma rotina voltada à saúde. Em processo de emagrecimento que já resultou na perda de 130 kg, partindo de um peso inicial de 345 kg, sem cirurgia bariátrica, o criador de conteúdo conta com o apoio direto da companheira para tarefas essenciais.

Gordão da XJ perdeu 130kg

Gordão da XJ por Reprodução
Gordão da XJ por Reprodução
Gordão da XJ por Reprodução
Gordão da XJ por Reprodução
Gordão da XJ por Reprodução
Gordão da XJ por Reprodução
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Gordão da XJ por Reprodução

Em entrevista à revista Quem, Nicolle revelou que auxilia o parceiro no preparo das refeições regradas, na hora de se vestir e nos cuidados de higiene pessoal, ações que ainda exigem suporte devido às limitações de mobilidade decorrentes da obesidade severa.

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"Faço parte do cuidado do que para outras pessoas é simples, mas para ele ainda não é possível fazer sozinho. Ajudo sempre na higiene, a se vestir, e fazemos tudo juntos porque entendemos que é só uma fase", explicou. "Estar com ele nesses momentos é um privilégio. Sempre enxerguei como demonstração de amor. Assim como ele já cuidou de mim várias vezes, eu cuido dele. Sei que logo ele vai conseguir fazer tudo por conta própria."

Para manter o foco e controlar episódios de compulsão alimentar, o casal estabeleceu uma rotina rígida, acordando cedo para programar as marmitas e os treinos físicos. Segundo Nicolle, a superação diária e a cumplicidade fortaleceram a união após um término que durou quase um ano no passado: "Tivemos momentos incríveis e muitos desafios que nos fizeram amadurecer. O que mantém a gente de pé é diálogo, respeito, companheirismo e fé".

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