TELEVISÃO

'Não esquecem': Oscar Magrini relata assédio 30 anos após viver cafajeste em 'O Rei do Gado'

Eternizado como o vilão Ralf, o ator fala sobre o distanciamento das grandes emissoras

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 08:54

Ralf (Oscar Magrini), em 'O Rei do Gado' Crédito: Reprodução/Memória Globo

Afastado das novelas, Oscar Magrini quer voltar à televisão, mas não esconde a insatisfação com as atuais escolhas de elenco. Em entrevista ao g1, o ator de 65 anos criticou a falta de espaço para veteranos na teledramaturgia e lamentou a preferência das emissoras por influenciadores digitais.

Com 36 anos de carreira e lembrado pelo cafajeste Ralf de 'O Rei do Gado' (1996), o artista impôs condições para um possível retorno. Como mora em São Paulo, Magrini avisou que só aceita atuar em um novo folhetim se receber uma proposta financeira que cubra seus custos com transporte.

Oscar Magrini interpreta o cafajeste Ralf na novela 'O Rei do Gado' 1 de 14

Enquanto aguarda um bom convite para a TV aberta, o artista não fica parado. Ele roda o Brasil com a peça de teatro 'Troca ou Não Troca', atua em novelas verticais feitas para celular e grava filmes, o mais recente é 'Saidinha de Natal', comédia de Danilo Gentili. Além disso, viaja anualmente à Europa para apresentar premiações internacionais.

Mesmo três décadas após 'O Rei do Gado', o ator afirma que ainda é abordado nas ruas por causa do cafetão Ralf, de 'O Rei do Gado' (1996). O sucesso na época foi tão grande que o papel, inicialmente previsto para durar apenas 30 capítulos, fez com que o ator permanecesse na trama. Ele cita também o personagem Johnny Percebe, de 'Torre de Babel' (1998), como um papel importante para a sua popularidade.

"Eu consegui fazer de um cafetão, de um cara que batia em mulher, violência contra mulheres, ser um cara marcado até hoje. Já faz 30 anos e as pessoas não esquecem. Então, deixei minha marca na televisão brasileira", disse Magrini em entrevista ao g1.

Na vida pessoal, o ator mantém um casamento sólido de 36 anos com a atriz Matilde Mastrangi, grande musa das pornochanchadas. Para ele, o segredo da relação é a paciência mútua e o respeito às diferenças de gosto. Avô da pequena Sofia, que mora nos Estados Unidos, Magrini garante ter a energia e a cabeça de um jovem de 25 anos.