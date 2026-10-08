CURIOSIDADE

Não foi só a promessa à mãe: a outra paixão antiga de Neymar que virou ‘brinquedinho’ de R$ 8 milhões

Fã declarado de Batman, craque adquiriu réplica funcional do Batmóvel que levou três anos para ficar pronta e não pode circular pelas ruas



Jean Candido

Agência Correio

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 20:20

Jatinho, réplica do Tumbler e helicóptero aparecem reunidos em registro divulgado por Neymar Crédito: Reprodução/Redes sociais

A admiração de Neymar pelo Batman deixou há muito tempo de aparecer apenas em roupas, acessórios e objetos de coleção. Fã declarado do personagem, o jogador levou essa paixão para a garagem ao adquirir uma réplica funcional do Batmóvel avaliada em cerca de R$ 8 milhões.

O veículo reproduz o Tumbler, modelo usado na trilogia dirigida por Christopher Nolan, e levou aproximadamente três anos para ficar pronto. Sob a carroceria inspirada no cinema, a réplica recebeu motor V8, potência estimada entre 450 e 500 cavalos e um mecanismo capaz de lançar fogo pela traseira.

Apesar de funcionar, há uma limitação importante. O Batmóvel não tem emplacamento nem homologação para circular em vias públicas. Neymar pode dirigir o veículo em propriedades e áreas privadas, mas não pode levá-lo para um passeio pelas ruas.

Neymar compra Batmóvel 1 de 8

Batman acompanha Neymar há anos

O interesse pelo personagem atravessou diferentes momentos da carreira do atacante. Em 2013, quando deixou o Santos para se apresentar ao Barcelona, Neymar desembarcou na Espanha com uma mochila do Batman. Mais tarde, outras referências ao herói apareceram em chuteiras, festas, tatuagens e objetos pessoais.

Com o passar dos anos, esse gosto também ganhou espaço entre os bens do jogador. A coleção cresceu e incorporou itens personalizados, enquanto Neymar continuou a demonstrar publicamente sua admiração pelo universo do personagem.

Anos depois, o atacante decidiu levar a coleção além dos objetos convencionais e adquiriu uma réplica em tamanho real de um dos veículos mais conhecidos da história recente do cinema.

Tumbler levou três anos

O modelo escolhido foi o Tumbler, apresentado em Batman Begins, de 2005, e mantido nos outros dois filmes da trilogia de Christopher Nolan. Com linhas robustas e aparência próxima à de um veículo militar, essa versão rompeu com o desenho tradicional do Batmóvel e se tornou uma das mais reconhecidas entre os fãs.

No Brasil, o designer Adhemar Cabral participou da construção da réplica que posteriormente ficou com Neymar. A equipe trabalhou durante cerca de três anos para reproduzir o desenho externo e incorporar características mecânicas ao projeto.

O veículo recebeu motor V8, pneus originalmente desenvolvidos para tratores e painéis internos inspirados nos equipamentos vistos nos filmes. Na traseira, a equipe instalou ainda um sistema capaz de disparar uma labareda, efeito que remete ao Tumbler das telas.

A mecânica permite que Neymar conduza o carro normalmente em espaços privados. A falta de homologação e documentação para tráfego, porém, impede o uso cotidiano em vias públicas.

Neymar quase chorou

Antes de receber o carro, Neymar acompanhou parte do desenvolvimento por fotografias e vídeos. O encontro com a réplica pronta, no entanto, provocou uma reação que surpreendeu até quem trabalhou no projeto.

Adhemar Cabral contou que o atacante se emocionou ao ver o Tumbler pessoalmente e chegou perto de chorar. A emoção diante do Batmóvel contrastou com os outros automóveis de luxo que Neymar mantém em sua coleção.

Meses depois, o próprio jogador voltou a exibir o veículo. Em janeiro de 2026, Neymar reuniu o Batmóvel, um helicóptero e seu jatinho particular em uma publicação nas redes sociais e escreveu que “sonhos podem se tornar realidade”.

A imagem reuniu alguns dos bens mais valiosos e incomuns mantidos pelo atacante. O Tumbler, porém, se diferencia do avião e do helicóptero por não atender a uma necessidade de deslocamento. Sua presença na coleção está diretamente ligada ao interesse de Neymar pelo universo de Batman.

Batmóvel virou atração

O veículo também desperta a curiosidade dos amigos do jogador. Em julho de 2025, Gabriel Medina visitou Neymar e entrou na réplica. Os dois exploraram algumas funções e testaram até o mecanismo instalado na traseira para lançar fogo.

A cena mostrou que o Tumbler não permanece apenas exposto como peça de coleção. Neymar consegue dirigir o veículo dentro de áreas privadas, embora a falta de homologação impeça qualquer passeio pelas vias públicas.