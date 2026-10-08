Não foi só a promessa à mãe: a outra paixão antiga de Neymar que virou ‘brinquedinho’ de R$ 8 milhões

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Jean Candido
Agência Correio
Publicado em 8 de outubro de 2026 às 20:20
A admiração de Neymar pelo Batman deixou há muito tempo de aparecer apenas em roupas, acessórios e objetos de coleção. Fã declarado do personagem, o jogador levou essa paixão para a garagem ao adquirir uma réplica funcional do Batmóvel avaliada em cerca de R$ 8 milhões.
O veículo reproduz o Tumbler, modelo usado na trilogia dirigida por Christopher Nolan, e levou aproximadamente três anos para ficar pronto. Sob a carroceria inspirada no cinema, a réplica recebeu motor V8, potência estimada entre 450 e 500 cavalos e um mecanismo capaz de lançar fogo pela traseira.
Apesar de funcionar, há uma limitação importante. O Batmóvel não tem emplacamento nem homologação para circular em vias públicas. Neymar pode dirigir o veículo em propriedades e áreas privadas, mas não pode levá-lo para um passeio pelas ruas.
Neymar compra Batmóvel
O interesse pelo personagem atravessou diferentes momentos da carreira do atacante. Em 2013, quando deixou o Santos para se apresentar ao Barcelona, Neymar desembarcou na Espanha com uma mochila do Batman. Mais tarde, outras referências ao herói apareceram em chuteiras, festas, tatuagens e objetos pessoais.
Com o passar dos anos, esse gosto também ganhou espaço entre os bens do jogador. A coleção cresceu e incorporou itens personalizados, enquanto Neymar continuou a demonstrar publicamente sua admiração pelo universo do personagem.
Anos depois, o atacante decidiu levar a coleção além dos objetos convencionais e adquiriu uma réplica em tamanho real de um dos veículos mais conhecidos da história recente do cinema.
O modelo escolhido foi o Tumbler, apresentado em Batman Begins, de 2005, e mantido nos outros dois filmes da trilogia de Christopher Nolan. Com linhas robustas e aparência próxima à de um veículo militar, essa versão rompeu com o desenho tradicional do Batmóvel e se tornou uma das mais reconhecidas entre os fãs.
No Brasil, o designer Adhemar Cabral participou da construção da réplica que posteriormente ficou com Neymar. A equipe trabalhou durante cerca de três anos para reproduzir o desenho externo e incorporar características mecânicas ao projeto.
O veículo recebeu motor V8, pneus originalmente desenvolvidos para tratores e painéis internos inspirados nos equipamentos vistos nos filmes. Na traseira, a equipe instalou ainda um sistema capaz de disparar uma labareda, efeito que remete ao Tumbler das telas.
A mecânica permite que Neymar conduza o carro normalmente em espaços privados. A falta de homologação e documentação para tráfego, porém, impede o uso cotidiano em vias públicas.
Antes de receber o carro, Neymar acompanhou parte do desenvolvimento por fotografias e vídeos. O encontro com a réplica pronta, no entanto, provocou uma reação que surpreendeu até quem trabalhou no projeto.
Adhemar Cabral contou que o atacante se emocionou ao ver o Tumbler pessoalmente e chegou perto de chorar. A emoção diante do Batmóvel contrastou com os outros automóveis de luxo que Neymar mantém em sua coleção.
Meses depois, o próprio jogador voltou a exibir o veículo. Em janeiro de 2026, Neymar reuniu o Batmóvel, um helicóptero e seu jatinho particular em uma publicação nas redes sociais e escreveu que “sonhos podem se tornar realidade”.
A imagem reuniu alguns dos bens mais valiosos e incomuns mantidos pelo atacante. O Tumbler, porém, se diferencia do avião e do helicóptero por não atender a uma necessidade de deslocamento. Sua presença na coleção está diretamente ligada ao interesse de Neymar pelo universo de Batman.
O veículo também desperta a curiosidade dos amigos do jogador. Em julho de 2025, Gabriel Medina visitou Neymar e entrou na réplica. Os dois exploraram algumas funções e testaram até o mecanismo instalado na traseira para lançar fogo.
A cena mostrou que o Tumbler não permanece apenas exposto como peça de coleção. Neymar consegue dirigir o veículo dentro de áreas privadas, embora a falta de homologação impeça qualquer passeio pelas vias públicas.
O Batmóvel levou cerca de três anos para ficar pronto, recebeu motor V8 e custou aproximadamente R$ 8 milhões. Apesar de toda a engenharia empregada para transformar um carro do cinema em uma máquina funcional, seu uso termina onde começam as ruas.