Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Não foi só a promessa à mãe: a outra paixão antiga de Neymar que virou ‘brinquedinho’ de R$ 8 milhões

Fã declarado de Batman, craque adquiriu réplica funcional do Batmóvel que levou três anos para ficar pronta e não pode circular pelas ruas

  • Foto do(a) author(a) Jean Candido
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Jean Candido

  • Agência Correio

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 20:20

Jatinho, réplica do Tumbler e helicóptero aparecem reunidos em registro divulgado por Neymar
Jatinho, réplica do Tumbler e helicóptero aparecem reunidos em registro divulgado por Neymar Crédito: Reprodução/Redes sociais

A admiração de Neymar pelo Batman deixou há muito tempo de aparecer apenas em roupas, acessórios e objetos de coleção. Fã declarado do personagem, o jogador levou essa paixão para a garagem ao adquirir uma réplica funcional do Batmóvel avaliada em cerca de R$ 8 milhões.

O veículo reproduz o Tumbler, modelo usado na trilogia dirigida por Christopher Nolan, e levou aproximadamente três anos para ficar pronto. Sob a carroceria inspirada no cinema, a réplica recebeu motor V8, potência estimada entre 450 e 500 cavalos e um mecanismo capaz de lançar fogo pela traseira.

Apesar de funcionar, há uma limitação importante. O Batmóvel não tem emplacamento nem homologação para circular em vias públicas. Neymar pode dirigir o veículo em propriedades e áreas privadas, mas não pode levá-lo para um passeio pelas ruas.

Neymar compra Batmóvel

Réplica do Tumbler inspirada no veículo de Batman integra a coleção particular de Neymar por Reprodução/Instagram
Jatinho, réplica do Tumbler e helicóptero aparecem reunidos em registro divulgado por Neymar por Reprodução/Redes sociais
Christian Bale nos bastidores de “Batman: O Cavaleiro das Trevas”, com o traje do personagem e o Tumbler ao fundo por Reprodução/Redes sociais
Neymar ao lado do empresário Celso Rigo; à direita, registro do jogador dentro de sua réplica do Tumbler por Reprodução/Redes sociais
Neymar posa sobre o Tumbler entre seu jatinho particular e um helicóptero, em registro que chamou atenção nas redes sociais por Reprodução/Redes sociais
Arte associa Neymar a Batman e Coringa, dois personagens ligados à identidade visual explorada pelo jogador ao longo da carreira por Reprodução/Redes sociais
Christian Bale como Batman em cena de “Batman: O Cavaleiro das Trevas”, filme que ajudou a transformar o Tumbler em um dos veículos mais reconhecidos do cinema por Divulgação/Warner Bros. Pictures
Neymar posa sobre uma réplica do Tumbler, veículo usado por Batman na trilogia de Christopher Nolan, ao lado de seu jatinho particular por Reprodução/Instagram
1 de 8
Réplica do Tumbler inspirada no veículo de Batman integra a coleção particular de Neymar por Reprodução/Instagram

Batman acompanha Neymar há anos

O interesse pelo personagem atravessou diferentes momentos da carreira do atacante. Em 2013, quando deixou o Santos para se apresentar ao Barcelona, Neymar desembarcou na Espanha com uma mochila do Batman. Mais tarde, outras referências ao herói apareceram em chuteiras, festas, tatuagens e objetos pessoais.

Com o passar dos anos, esse gosto também ganhou espaço entre os bens do jogador. A coleção cresceu e incorporou itens personalizados, enquanto Neymar continuou a demonstrar publicamente sua admiração pelo universo do personagem.

Anos depois, o atacante decidiu levar a coleção além dos objetos convencionais e adquiriu uma réplica em tamanho real de um dos veículos mais conhecidos da história recente do cinema.

Tumbler levou três anos

O modelo escolhido foi o Tumbler, apresentado em Batman Begins, de 2005, e mantido nos outros dois filmes da trilogia de Christopher Nolan. Com linhas robustas e aparência próxima à de um veículo militar, essa versão rompeu com o desenho tradicional do Batmóvel e se tornou uma das mais reconhecidas entre os fãs.

No Brasil, o designer Adhemar Cabral participou da construção da réplica que posteriormente ficou com Neymar. A equipe trabalhou durante cerca de três anos para reproduzir o desenho externo e incorporar características mecânicas ao projeto.

O veículo recebeu motor V8, pneus originalmente desenvolvidos para tratores e painéis internos inspirados nos equipamentos vistos nos filmes. Na traseira, a equipe instalou ainda um sistema capaz de disparar uma labareda, efeito que remete ao Tumbler das telas.

A mecânica permite que Neymar conduza o carro normalmente em espaços privados. A falta de homologação e documentação para tráfego, porém, impede o uso cotidiano em vias públicas.

Leia mais

Imagem - Foi ao médico ou votou nas eleições 2026? As ações que podem ajudar na prova de vida do INSS

Foi ao médico ou votou nas eleições 2026? As ações que podem ajudar na prova de vida do INSS

Imagem - Caçou nazistas, virou Drácula e Saruman: a vida de Christopher Lee parece roteiro de cinema

Caçou nazistas, virou Drácula e Saruman: a vida de Christopher Lee parece roteiro de cinema

Imagem - Águas da Prata reúne 10 fontes minerais e mais de 90 cachoeiras: rota virou roteiro disputado e impulsiona turismo em 2026

Águas da Prata reúne 10 fontes minerais e mais de 90 cachoeiras: rota virou roteiro disputado e impulsiona turismo em 2026

Neymar quase chorou

Antes de receber o carro, Neymar acompanhou parte do desenvolvimento por fotografias e vídeos. O encontro com a réplica pronta, no entanto, provocou uma reação que surpreendeu até quem trabalhou no projeto.

Adhemar Cabral contou que o atacante se emocionou ao ver o Tumbler pessoalmente e chegou perto de chorar. A emoção diante do Batmóvel contrastou com os outros automóveis de luxo que Neymar mantém em sua coleção.

Meses depois, o próprio jogador voltou a exibir o veículo. Em janeiro de 2026, Neymar reuniu o Batmóvel, um helicóptero e seu jatinho particular em uma publicação nas redes sociais e escreveu que “sonhos podem se tornar realidade”.

A imagem reuniu alguns dos bens mais valiosos e incomuns mantidos pelo atacante. O Tumbler, porém, se diferencia do avião e do helicóptero por não atender a uma necessidade de deslocamento. Sua presença na coleção está diretamente ligada ao interesse de Neymar pelo universo de Batman.

Batmóvel virou atração

O veículo também desperta a curiosidade dos amigos do jogador. Em julho de 2025, Gabriel Medina visitou Neymar e entrou na réplica. Os dois exploraram algumas funções e testaram até o mecanismo instalado na traseira para lançar fogo.

A cena mostrou que o Tumbler não permanece apenas exposto como peça de coleção. Neymar consegue dirigir o veículo dentro de áreas privadas, embora a falta de homologação impeça qualquer passeio pelas vias públicas.

O Batmóvel levou cerca de três anos para ficar pronto, recebeu motor V8 e custou aproximadamente R$ 8 milhões. Apesar de toda a engenharia empregada para transformar um carro do cinema em uma máquina funcional, seu uso termina onde começam as ruas.

Tags:

Neymar Futebol Batmóvel de Neymar Entretenimento Curiosidades Batman Begins

Mais recentes

Imagem - 'Quem Ama Cuida': Pedro morre após atentado de Pilar? Veja o que acontece com o advogado

'Quem Ama Cuida': Pedro morre após atentado de Pilar? Veja o que acontece com o advogado
Imagem - Mara Maravilha detona Daniela Mercury e resgata vídeo de beijo da cantora com Ivete Sangalo: 'Oportunista'

Mara Maravilha detona Daniela Mercury e resgata vídeo de beijo da cantora com Ivete Sangalo: 'Oportunista'
Imagem - Viúva de Lito Sousa abre o coração sete dias após perda e revela ‘tesouro’ deixado pelo marido; veja vídeo

Viúva de Lito Sousa abre o coração sete dias após perda e revela ‘tesouro’ deixado pelo marido; veja vídeo