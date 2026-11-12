CRIME

Não foi só o celular: Daniel Cady teve R$ 200 mil roubados em transferências bancárias; suspeito foi preso

Polícia de São Paulo prendeu suspeito de envolvimento no caso e recuperou o aparelho do ex-marido de Ivete Sangalo

Giuliana Mancini

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 08:25

Daniel Cady Crédito: Reprodução/Instagram

O assalto sofrido por Daniel Cady em São Paulo teve um prejuízo maior do que o inicialmente divulgado. Além de ter o celular roubado, o nutricionista e ex-marido de Ivete Sangalo teve aproximadamente R$ 200 mil retirados de sua conta pessoal por meio de transferências bancárias realizadas após o crime. A informação foi confirmada pelo próprio empresário à Polícia Militar.

Um homem suspeito de envolvimento no caso foi preso pela PM nesta quarta-feira (11), durante um patrulhamento da Força Tática na Avenida Rio Branco, no Centro da capital paulista. Segundo os policiais, o suspeito estava com três aparelhos celulares, todos modelos iPhone. Um deles pertencia a Daniel.

Daniel Cady faz safári na África do Sul com a mãe, Marise Cady, e a irmã Livia Cady 1 de 11

De acordo com a vítima, o assalto aconteceu na região central de São Paulo, quando um criminoso em uma motocicleta levou seu celular. O aparelho, um iPhone 17 Pro, foi recuperado durante a abordagem policial.

Ao ser questionado sobre a procedência dos telefones, o homem afirmou que havia comprado os aparelhos, mas disse desconhecer suas origens. Além do celular de Daniel, foram apreendidos um iPhone 18 Pro e um iPhone 14 Pro.

O suspeito e os dispositivos foram encaminhados ao 2º Distrito Policial, onde a ocorrência foi registrada. Ele é investigado por suspeita de roubo e receptação.

Alerta sobre golpes

Na noite de quarta-feira (11), a equipe de Daniel Cady confirmou o assalto nas redes sociais e informou que o nutricionista estava bem. Na ocasião, também fez um alerta para evitar que criminosos utilizassem o celular roubado para tentar aplicar golpes em conhecidos e seguidores.

"Pedimos que desconsiderem qualquer mensagem, ligação ou contato feito em nome dele com pedidos de dinheiro, transferências, pix, códigos ou dados pessoais", dizia o comunicado.

A equipe reforçou que Daniel não estava fazendo solicitações financeiras e agradeceu as mensagens de preocupação recebidas após o ocorrido.