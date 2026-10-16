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Não jogue fora a água da beterraba: para que serve, como reaproveitar o líquido nas plantas e quais cuidados são necessários

Não jogue fora a água da beterraba: veja como reaproveitar o líquido nas plantas e quais cuidados são necessários

  • Foto do(a) author(a) Helena Merencio
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Helena Merencio

  • Agência Correio

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 23:23

Reaproveitar a água da beterraba evita desperdícios, mas o líquido não substitui fertilizantes nem garante a recuperação de folhas amareladas
Reaproveitar a água da beterraba evita desperdícios, mas o líquido não substitui fertilizantes nem garante a recuperação de folhas amareladas Crédito: Ilustração gerada por IA

Depois de cozinhar beterraba, muita gente despeja na pia a água avermelhada que sobra na panela. O líquido, porém, pode ganhar uma segunda utilidade na jardinagem doméstica, já que parte dos compostos presentes no vegetal passa para a água durante o cozimento.

A prática desperta interesse entre pessoas que cultivam plantas em vasos e pequenas hortas, especialmente pela possibilidade de reaproveitar a água da beterraba sem gastar com fertilizantes. Entretanto, o uso exige cuidados para evitar problemas no solo e nas raízes.

Beterraba

[Edicase]A beterraba ajuda a proteger a saúde do coração (Imagem: Nungning20 | Shutterstock) por Imagem: Nungning20 | Shutterstock
[Edicase]A beterraba é rica em nutrientes que trazem benefícios tanto para o corpo quanto para a mente (Imagem: Dani Vincek | Shutterstock) por Imagem: Dani Vincek | Shutterstock
O suco de beterraba é ótimo para controlar pressão sanguínea por Imagem: freshtopia.net/Flickr
Suco de beterraba por Shutterstock
[Edicase]Suco de beterraba com chia (Imagem: nblx | Shutterstock) por Imagem: nblx | Shutterstock
[Edicase]Suco de beterraba com maçã e cenoura (Imagem: Melica | Shutterstock) por Imagem: Melica | Shutterstock
[Edicase]Suco de beterraba com gengibre (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) por Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
[Edicase]Suco de beterraba com cenoura e laranja (Imagem: Kristina Ismulyani | Shutterstock) por Imagem: Kristina Ismulyani | Shutterstock
[Edicase]Suco de beterraba com gengibre e limão (Imagem: xamnesiacx84 | Shutterstock) por Imagem: xamnesiacx84 | Shutterstock
[Edicase]Suco de beterraba, cenoura, gengibre e limão (Imagem: xamnesiacx84 | Shutterstock) por Imagem: xamnesiacx84 | Shutterstock
[Edicase]Suco de romã com beterraba e laranja (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
[Edicase]Suco de beterraba (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) por
[Edicase]Suco de beterraba, morango e manjericão (Imagem: Veronika Idiyat | Shutterstock) por
[Edicase]Vitamina de beterraba, banana e morango (Imagem: NatashaPhoto | Shutterstock) por
[Edicase]Panqueca de beterraba com ricota (Imagem: IIIRusya | Shutterstock) por
[Edicase]Homus de grão-de-bico com beterraba (Imagem: BooFamily | Shutterstock) por
Estudo aponta a beterraba como aliada das mulheres na menopausa; saiba como consumir por Shutterstock
[Edicase]A beterraba é rica em nutrientes essenciais para o organismo e oferece diversos benefícios para a saúde (Imagem: Nungning20 | Shutterstock) por
[Edicase]Suco de beterraba com limão (Imagem: nblx | Shutterstock) por
[Edicase]Risoto de beterraba (Imagem: Liliya Kandrashevich | Shutterstock) por
[Edicase]Suco de beterraba com laranja (Imagem: Chiociolla | Shutterstock) por
[Edicase]Salada de beterraba e queijo minas (Imagem: Shutterstock) por
[Edicase]Suco de beterraba com limão (Imagem: Madeleine Steinbach | Shutterstock) por
[Edicase]Suco de morango com beterraba e cenoura (Imagem: Amallia Eka | Shutterstock) por
[Edicase]Suco de beterraba com limão (Imagem: Africa Studio | Shutterstock) por
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[Edicase]A beterraba ajuda a proteger a saúde do coração (Imagem: Nungning20 | Shutterstock) por Imagem: Nungning20 | Shutterstock

Embora contenha substâncias provenientes do vegetal, a água de cozimento não deve ser considerada um adubo completo. Tampouco existem evidências suficientes de que sua aplicação consiga recuperar rapidamente folhas amareladas ou substituir produtos formulados para corrigir deficiências nutricionais.

O que a água da beterraba pode oferecer às plantas?

Durante o cozimento, parte das substâncias solúveis presentes na beterraba pode migrar para a água. Entre elas estão pigmentos naturais, conhecidos como betalaínas, responsáveis pela coloração avermelhada característica do vegetal.

Minerais também podem passar para o líquido, embora a quantidade dependa de fatores como o tempo de fervura, a proporção de água utilizada e as características da beterraba. Por isso, não é possível garantir uma concentração específica de nutrientes em cada preparação caseira.

Elementos como potássio, magnésio e ferro participam de diferentes processos do desenvolvimento vegetal. O magnésio integra a estrutura da clorofila, enquanto o ferro é necessário para o funcionamento de enzimas e para a formação adequada dos pigmentos verdes.

Apesar disso, a simples presença desses minerais na água não significa que estejam disponíveis em quantidades suficientes para nutrir as plantas. A absorção depende das condições do solo, do pH e das necessidades de cada espécie.

Como usar a água da beterraba sem prejudicar as raízes?

O principal cuidado começa antes mesmo do cozimento. Para qualquer tentativa de reaproveitamento, a água deve estar livre de sal, óleo, manteiga e outros temperos, ingredientes que podem comprometer o desenvolvimento das plantas.

Outro ponto importante é esperar que o líquido esfrie completamente. Aplicar água muito quente diretamente sobre a terra pode danificar raízes e microrganismos presentes no substrato, principalmente em vasos pequenos.

Em vez de despejar grandes quantidades, o mais prudente é experimentar uma pequena porção em uma planta saudável e observar sua resposta. O solo não deve ficar encharcado, pois o excesso de umidade reduz a disponibilidade de oxigênio para as raízes.

Também é recomendável utilizar a água logo após o resfriamento e descartar o líquido caso apresente alterações de cheiro ou sinais de fermentação. Como pode conter resíduos orgânicos, não é interessante armazená-lo por longos períodos.

A mistura não deve ser aplicada diretamente sobre folhas e flores. Além de não haver benefício comprovado nessa forma de utilização, os pigmentos da beterraba podem deixar manchas temporárias em superfícies claras.

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Recupera plantas com folhas amarelas?

Folhas que perdem a coloração verde podem indicar problemas nutricionais, mas também sinalizam dificuldades relacionadas à irrigação, à iluminação ou às condições das raízes.

Um desses problemas é a clorose, caracterizada pela redução da clorofila. Em determinadas situações, ela está associada à deficiência de ferro, especialmente quando folhas jovens apresentam áreas amareladas enquanto as nervuras continuam verdes.

Entretanto, pesquisas e orientações de instituições de extensão agrícola mostram que a clorose nem sempre acontece por falta de ferro no solo. Em terrenos muito alcalinos, o mineral pode estar presente, mas indisponível para absorção pelas raízes.

Outras causas incluem compactação do substrato, drenagem inadequada e danos ao sistema radicular. Nessas condições, acrescentar água de cozimento não resolve necessariamente o problema e pode até aumentar a umidade excessiva.

Para recuperar uma planta amarelada, o primeiro passo deve ser identificar a origem da alteração. Dependendo do diagnóstico, pode ser necessário corrigir a irrigação, melhorar a drenagem ou utilizar um fertilizante apropriado.

Quais plantas exigem mais cuidado

Espécies ornamentais comuns, como jiboias, samambaias e marantas, apresentam necessidades diferentes de água e nutrientes. Embora tolerem níveis variados de umidade, nenhuma delas depende da água de beterraba para manter as folhas saudáveis.

Nas hortas domésticas, alface, couve e outras hortaliças precisam de um equilíbrio nutricional adequado para crescer. A utilização de líquidos caseiros não garante o fornecimento dos nutrientes necessários ao desenvolvimento dessas culturas.

Cactos e suculentas exigem atenção ainda maior. Como muitas dessas espécies são sensíveis ao excesso de umidade, qualquer rega adicional pode contribuir para o encharcamento do substrato e favorecer o apodrecimento das raízes.

Antes de experimentar a água de cozimento, é importante considerar a frequência habitual de irrigação e as características de cada planta. Não existe um intervalo universal comprovado para aplicar esse líquido como fertilizante.

Reaproveitar a água substitui os fertilizantes tradicionais?

Apesar da popularidade de receitas caseiras, a água de beterraba não oferece composição nutricional padronizada. Isso impede que seja utilizada como substituta confiável de adubos desenvolvidos para atender às necessidades das plantas.

Fertilizantes e compostos orgânicos adequadamente preparados fornecem nutrientes em condições mais previsíveis. Quando utilizados de acordo com as características do solo, ajudam a evitar tanto deficiências quanto excessos nutricionais.

O reaproveitamento da água do cozimento pode ser entendido principalmente como uma forma de reduzir o desperdício doméstico, desde que o líquido não contenha ingredientes prejudiciais e seja utilizado com moderação.

Quem cultiva plantas em casa deve priorizar práticas já estabelecidas, como manter boa drenagem, respeitar a necessidade de água de cada espécie e utilizar substratos apropriados.

Dessa maneira, a água que normalmente seria descartada pode ter uma utilidade adicional, mas sem a promessa de transformar folhas amareladas em verdes ou acelerar o crescimento das plantas. O resultado depende muito mais das condições gerais de cultivo do que de uma única solução caseira.

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