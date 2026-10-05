Não jogue fora a embalagem de sabão líquido: 5 ideias fáceis para transformar o plástico em objetos úteis para casa

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Bianca Hirakawa
Agência Correio
Publicado em 5 de outubro de 2026 às 15:15
Depois de terminar o sabão líquido, a cena costuma ser a mesma: a embalagem vazia vai direto para o lixo. Mas, antes de descartá-la, vale olhar para ela de outro jeito. O plástico resistente do recipiente pode ganhar novas funções no dia a dia.
A proposta é simples: com alguns cortes ou pequenas adaptações, a embalagem pode se transformar em objetos úteis para a casa, a lavanderia ou até mesmo jardim.
Casa de garrafa pet
O primeiro passo é lavar bem o interior da embalagem antes de fazer qualquer modificação. Depois, é possível escolher uma das ideias e adaptar o acabamento conforme a criatividade.
Uma das transformações mais simples é fazer um corte que começa na região da alça e segue até a parte superior do recipiente.
Com isso, o próprio fundo da embalagem passa a funcionar como a superfície da pá, enquanto a alça serve como apoio para segurá-la.
A peça improvisada pode ser usada para mexer com terra na horta ou para remover materiais para os quais uma pá comum não funcione tão bem.
Quem costuma deixar os pregadores espalhados pela lavanderia também pode aproveitar a embalagem de sabão líquido para criar um lugar específico para eles.
A ideia envolve um corte simples, mantendo a alça do recipiente. Assim, além de facilitar o transporte, a própria alça pode ajudar a pendurar o porta-pregadores em algum cantinho da lavanderia.
É uma maneira prática de reaproveitar o recipiente depois que o produto acaba.
Aqui, nem é necessário cortar a embalagem. Basta apenas fazer pequenos furos na tampa para que o recipiente passe a funcionar como um regador.
A alça original também continua sendo útil, ela ajuda a segurar a embalagem com mais firmeza e torna o uso mais prático no dia a dia.
Se pincéis, luvas, cordas e outras ferramentas leves vivem espalhados pela casa, a embalagem também pode ganhar uma nova função.
Com uma adaptação simples, ela pode se transformar em um pequeno organizador para ferramentas e objetos leves.
Outro ponto útil é que a alça facilita o transporte do recipiente de um lugar para outro.
Para quem gosta de jardinagem, a embalagem pode ainda ganhar espaço entre as plantas.
Nesse caso, é preciso cortar a parte superior do recipiente, deixando a base. Depois, alguns furos devem ser feitos no fundo para permitir a saída do excesso de água e evitar o acúmulo de umidade nas raízes.
Com a estrutura pronta, basta adicionar terra e utilizar o novo vaso para acomodar mudas de flores, ervas ou outras plantas.