DICAS

Não jogue fora a embalagem de sabão líquido: 5 ideias fáceis para transformar o plástico em objetos úteis para casa

A embalagem vazia pode ganhar novas funções depois que o produto acaba, com ideias simples para reaproveitar o plástico no dia a dia



Bianca Hirakawa

Agência Correio

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 15:15

De pá a regador e vaso de plantas, veja como transformar um recipiente que iria para o lixo em itens úteis para casa e jardim Crédito: Pexels

Depois de terminar o sabão líquido, a cena costuma ser a mesma: a embalagem vazia vai direto para o lixo. Mas, antes de descartá-la, vale olhar para ela de outro jeito. O plástico resistente do recipiente pode ganhar novas funções no dia a dia.

A proposta é simples: com alguns cortes ou pequenas adaptações, a embalagem pode se transformar em objetos úteis para a casa, a lavanderia ou até mesmo jardim.

Casa de garrafa pet 1 de 4

O primeiro passo é lavar bem o interior da embalagem antes de fazer qualquer modificação. Depois, é possível escolher uma das ideias e adaptar o acabamento conforme a criatividade.

1. A embalagem pode virar uma pá

Uma das transformações mais simples é fazer um corte que começa na região da alça e segue até a parte superior do recipiente.

Com isso, o próprio fundo da embalagem passa a funcionar como a superfície da pá, enquanto a alça serve como apoio para segurá-la.

A peça improvisada pode ser usada para mexer com terra na horta ou para remover materiais para os quais uma pá comum não funcione tão bem.

2. Um porta-pregadores para a lavanderia

Quem costuma deixar os pregadores espalhados pela lavanderia também pode aproveitar a embalagem de sabão líquido para criar um lugar específico para eles.

A ideia envolve um corte simples, mantendo a alça do recipiente. Assim, além de facilitar o transporte, a própria alça pode ajudar a pendurar o porta-pregadores em algum cantinho da lavanderia.

É uma maneira prática de reaproveitar o recipiente depois que o produto acaba.

3. Regador para as plantas

Aqui, nem é necessário cortar a embalagem. Basta apenas fazer pequenos furos na tampa para que o recipiente passe a funcionar como um regador.

A alça original também continua sendo útil, ela ajuda a segurar a embalagem com mais firmeza e torna o uso mais prático no dia a dia.

4. Organizador para ferramentas pequenas

Se pincéis, luvas, cordas e outras ferramentas leves vivem espalhados pela casa, a embalagem também pode ganhar uma nova função.

Com uma adaptação simples, ela pode se transformar em um pequeno organizador para ferramentas e objetos leves.

Outro ponto útil é que a alça facilita o transporte do recipiente de um lugar para outro.

5. Um novo vaso para plantas

Para quem gosta de jardinagem, a embalagem pode ainda ganhar espaço entre as plantas.

Nesse caso, é preciso cortar a parte superior do recipiente, deixando a base. Depois, alguns furos devem ser feitos no fundo para permitir a saída do excesso de água e evitar o acúmulo de umidade nas raízes.