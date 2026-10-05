Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Não jogue fora a embalagem de sabão líquido: 5 ideias fáceis para transformar o plástico em objetos úteis para casa

A embalagem vazia pode ganhar novas funções depois que o produto acaba, com ideias simples para reaproveitar o plástico no dia a dia

  • Foto do(a) author(a) Bianca Hirakawa
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Bianca Hirakawa

  • Agência Correio

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 15:15

De pá a regador e vaso de plantas, veja como transformar um recipiente que iria para o lixo em itens úteis para casa e jardim
De pá a regador e vaso de plantas, veja como transformar um recipiente que iria para o lixo em itens úteis para casa e jardim Crédito: Pexels

Depois de terminar o sabão líquido, a cena costuma ser a mesma: a embalagem vazia vai direto para o lixo. Mas, antes de descartá-la, vale olhar para ela de outro jeito. O plástico resistente do recipiente pode ganhar novas funções no dia a dia. 

A proposta é simples: com alguns cortes ou pequenas adaptações, a embalagem pode se transformar em objetos úteis para a casa, a lavanderia ou até mesmo jardim.

Casa de garrafa pet

Embalagens associadas ao descarte rápido podem ganhar uso de longa duração quando entram em novas cadeias produtivas por Pexels
Antes de virar material industrial, o plástico passa por coleta, triagem e preparação para reciclagem por Pexels
O projeto canadense reaproveitou cerca de 612 mil garrafas plásticas em painéis usados na estrutura da casa por Pexels
A transformação de garrafas em material construtivo depende de processos industriais, não de uso artesanal das embalagens. por Pexels
1 de 4
Embalagens associadas ao descarte rápido podem ganhar uso de longa duração quando entram em novas cadeias produtivas por Pexels

O primeiro passo é lavar bem o interior da embalagem antes de fazer qualquer modificação. Depois, é possível escolher uma das ideias e adaptar o acabamento conforme a criatividade. 

1. A embalagem pode virar uma pá

Uma das transformações mais simples é fazer um corte que começa na região da alça e segue até a parte superior do recipiente. 

Com isso, o próprio fundo da embalagem passa a funcionar como a superfície da pá, enquanto a alça serve como apoio para segurá-la. 

A peça improvisada pode ser usada para mexer com terra na horta ou para remover materiais para os quais uma pá comum não funcione tão bem. 

2. Um porta-pregadores para a lavanderia

Quem costuma deixar os pregadores espalhados pela lavanderia também pode aproveitar a embalagem de sabão líquido para criar um lugar específico para eles. 

A ideia envolve um corte simples, mantendo a alça do recipiente. Assim, além de facilitar o transporte, a própria alça pode ajudar a pendurar o porta-pregadores em algum cantinho da lavanderia. 

É uma maneira prática de reaproveitar o recipiente depois que o produto acaba. 

3. Regador para as plantas

Aqui, nem é necessário cortar a embalagem. Basta apenas fazer pequenos furos na tampa para que o recipiente passe a funcionar como um regador. 

A alça original também continua sendo útil, ela ajuda a segurar a embalagem com mais firmeza e torna o uso mais prático no dia a dia. 

4. Organizador para ferramentas pequenas

Se pincéis, luvas, cordas e outras ferramentas leves vivem espalhados pela casa, a embalagem também pode ganhar uma nova função. 

Com uma adaptação simples, ela pode se transformar em um pequeno organizador para ferramentas e objetos leves. 

Outro ponto útil é que a alça facilita o transporte do recipiente de um lugar para outro. 

5. Um novo vaso para plantas

Para quem gosta de jardinagem, a embalagem pode ainda ganhar espaço entre as plantas. 

Nesse caso, é preciso cortar a parte superior do recipiente, deixando a base. Depois, alguns furos devem ser feitos no fundo para permitir a saída do excesso de água e evitar o acúmulo de umidade nas raízes. 

Com a estrutura pronta, basta adicionar terra e utilizar o novo vaso para acomodar mudas de flores, ervas ou outras plantas. 

Tags:

Dicas Casa Reciclagem

Mais recentes

Imagem - Além do Tempo: no capítulo desta terça-feira (6), assistente social leva Chico para o orfanato

Além do Tempo: no capítulo desta terça-feira (6), assistente social leva Chico para o orfanato
Imagem - Morre Robert Kelker-Kelly, ator de ‘Days Of Our Lives’, aos 62 anos

Morre Robert Kelker-Kelly, ator de ‘Days Of Our Lives’, aos 62 anos
Imagem - Aos 51 anos, famoso surge sem camisa, exibe abdômen trincado e faz fãs implorarem: 'Eu nunca usaria uma camisa'

Aos 51 anos, famoso surge sem camisa, exibe abdômen trincado e faz fãs implorarem: 'Eu nunca usaria uma camisa'