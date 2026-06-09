Não jogue fora cartões de crédito vencidos, eles valem um tesouro: o que milhões descartam sem pensar pode ganhar função surpreendente, não exige investimento e transforma organização da casa

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Helena Merencio
Agência Correio
Publicado em 9 de junho de 2026 às 19:46
A gaveta de casa costuma guardar um pequeno arquivo morto da rotina: chaves sem uso, papéis antigos, comprovantes apagados e cartões vencidos que ninguém sabe se joga fora ou deixa ali mais um tempo.
Entre esses objetos esquecidos, o cartão de plástico é um dos poucos que ainda pode voltar a ter função.
CARTÃO DE CRÉDITO
Com o mesmo tamanho, boa firmeza e resistência ao manuseio, ele pode sair do acúmulo doméstico para virar etiqueta, divisor, marcador ou identificador.
É uma forma simples de organizar cabos, potes, chaves, vasos e gavetas sem depender de papel, que rasga, amassa e suja com mais facilidade.
Como a maioria dos cartões tem medidas parecidas, o resultado também fica mais uniforme em caixas, cestos, frascos e recipientes transparentes.
Para começar, não é preciso comprar materiais caros. Tesoura resistente ou estilete, régua, lápis, lixa fina, tinta acrílica ou spray, marcador permanente, perfurador e pano seco já resolvem a maior parte do trabalho.
Papel adesivo ou vinil autoadesivo também podem ser usados para cobrir completamente a superfície. Cores como branco, preto, bege, verde-oliva e tons terrosos deixam as peças mais discretas e fáceis de combinar com diferentes ambientes da casa.
Na hora de escolher os cartões, vale separar apenas os que ainda estão inteiros e sem rachaduras. Peças muito danificadas dificultam o corte, a pintura e o acabamento final.
O formato depende do uso que você pretende dar. Dá para manter o retângulo original, arredondar as pontas ou cortar o cartão em tamanho menor para encaixar melhor em potes, caixas e gavetas.
Antes da pintura, uma lixada leve remove o brilho do plástico e melhora a fixação da tinta ou do adesivo.
Logotipos, números e dados antigos precisam ser cobertos por completo para que a peça ganhe aparência de organizador, não de cartão reaproveitado às pressas.
Com a superfície seca, o cartão já pode receber o nome do que será guardado ali. Cabos, chaves, costura, sementes e temperos são exemplos simples, mas a lógica serve para qualquer categoria que costuma se perder pela casa.
Em cestos, frascos, caixas de tecido e recipientes transparentes, a identificação ajuda a encontrar objetos menores sem revirar tudo.
O mesmo cartão também pode entrar dentro de gavetas como divisor entre itens pequenos.
Para transformar a peça em etiqueta pendurada, basta fazer um furo em uma das extremidades. Fio, corda fina, fita ou argola metálica servem para prender o cartão no recipiente escolhido.
O cuidado principal está em não deixar o desenho original visível. Cores fortes, logotipos e números aparentes prejudicam o visual e podem expor informações antigas.
Quando a superfície é lixada, coberta e identificada com atenção, o cartão vencido deixa de parecer sobra de carteira. Passa a funcionar como uma etiqueta resistente para organizar itens que somem justamente quando mais fazem falta.