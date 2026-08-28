Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Não queria só mostrar': Viih Tube se justifica após foto de biquíni e divide opiniões na web

Influenciadora compartilhou novos registros de viagem romântica com Eliezer

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 08:38

Viih Tube e Elizer na Itália
Viih Tube e Elizer na Itália Crédito: Reprodução/Instagram

Viih Tube, de 25 anos, usou as redes sociais para abrir mais um álbum de fotos de sua viagem romântica pela Itália ao lado do marido, Eliezer, de 36. Nos registros publicados na quinta-feira (27), a influenciadora chamou a atenção do público ao posar de biquíni em meio a um cenário paradisíaco, exibindo o resultado de sua recente transformação corporal.

Viih Tube e Elizer na Itália

Viih Tube e Elizer na Itália por Reprodução/Instagram
Viih Tube e Elizer na Itália por Reprodução/Instagram
Viih Tube e Elizer na Itália por Reprodução/Instagram
Viih Tube e Elizer na Itália por Reprodução/Instagram
Viih Tube e Elizer na Itália por Reprodução/Instagram
Viih Tube e Elizer na Itália por Reprodução/Instagram
Viih Tube e Elizer na Itália por Reprodução/Instagram
1 de 7
Viih Tube e Elizer na Itália por Reprodução/Instagram

Diante da pose que destacava o bumbum, a ex-BBB fez questão de se antecipar aos comentários e se explicar na legenda com bom humor, afirmando que a intenção original não era focar no corpo. "Pagando de gatinha. Eu juro que eu não queria só mostrar bunda, não parece, mas balançava muito e eu estava morrendo de medo e só conseguia me segurar assim", brincou.

A explicação, contudo, gerou reações divididas entre os seguidores. Enquanto alguns fãs saíram em defesa do casal e celebraram a fase dos influenciadores. "Dois lindos se amando, curtindo a vida e com uma vibe maravilhosa", elogiou uma admiradora, outros não pouparam críticas à postura da influencer. "Não consigo entender: ou se converte de verdade ou fica postando essas coisas e manchando a imagem", disparou uma internauta.

Leia mais

Imagem - Tom Arrascaeta? Isa Scherer leva susto ao ver nome escolhido pelo marido para o filho

Tom Arrascaeta? Isa Scherer leva susto ao ver nome escolhido pelo marido para o filho

Imagem - Virginia expõe Zé Felipe com revelação picante após cantor achar item íntimo em apartamento

Virginia expõe Zé Felipe com revelação picante após cantor achar item íntimo em apartamento

Imagem - Sabrina Sato resgata foto antiga de Zoe com Glória Maria e comove a web: 'Que saudade'

Sabrina Sato resgata foto antiga de Zoe com Glória Maria e comove a web: 'Que saudade'

Tags:

Viagem Itália Viih Tube Eliezer lua de mel

Mais recentes

Imagem - Qual é o filme da Sessão da Tarde de hoje, 28/08?

Qual é o filme da Sessão da Tarde de hoje, 28/08?
Imagem - Cor e número da sorte de hoje (28 de agosto): clareza e limites ajudam a tomar decisões mais inteligentes

Cor e número da sorte de hoje (28 de agosto): clareza e limites ajudam a tomar decisões mais inteligentes
Imagem - Viúva de Erasmo Carlos reage nas redes após briga por herança virar caso de polícia

Viúva de Erasmo Carlos reage nas redes após briga por herança virar caso de polícia