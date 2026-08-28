POLÊMICA

'Não queria só mostrar': Viih Tube se justifica após foto de biquíni e divide opiniões na web

Influenciadora compartilhou novos registros de viagem romântica com Eliezer

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 08:38

Viih Tube e Elizer na Itália Crédito: Reprodução/Instagram

Viih Tube, de 25 anos, usou as redes sociais para abrir mais um álbum de fotos de sua viagem romântica pela Itália ao lado do marido, Eliezer, de 36. Nos registros publicados na quinta-feira (27), a influenciadora chamou a atenção do público ao posar de biquíni em meio a um cenário paradisíaco, exibindo o resultado de sua recente transformação corporal.

Viih Tube e Elizer na Itália 1 de 7

Diante da pose que destacava o bumbum, a ex-BBB fez questão de se antecipar aos comentários e se explicar na legenda com bom humor, afirmando que a intenção original não era focar no corpo. "Pagando de gatinha. Eu juro que eu não queria só mostrar bunda, não parece, mas balançava muito e eu estava morrendo de medo e só conseguia me segurar assim", brincou.