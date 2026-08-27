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Não sabe o que comer no café? Crepioca de banana e aveia fica macia, saudável e pronta em 10 minutos

Opção nutritiva combina fibras, proteínas e praticidade para quem busca um lanche fit sem complicação

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 06:10

Crepioca de banana
Crepioca de banana Crédito: ShutterStock

Para quem busca uma refeição rápida, saborosa e alinhada à rotina saudável, a crepioca doce de banana com aveia surge como uma das melhores alternativas para o café da manhã ou o lanche da tarde. O preparo leva apenas 10 minutos, rende uma porção individual generosa e dispensa o uso de açúcar refinado, aproveitando o doce natural da fruta madura.

Receita de Crepioca de banana e aveia

Para quem busca uma refeição rápida, saborosa e alinhada à rotina saudável, a crepioca doce de banana com aveia surge como uma das melhores alternativas para o café da manhã ou o lanche da tarde.  por Guia da cozinha
O preparo leva apenas 10 minutos, rende uma porção individual generosa e dispensa o uso de açúcar refinado, aproveitando o doce natural da fruta madura. por Receitas gshow
Ingredientes: 1 banana madura, 1 ovo inteiro, 1 colher (sopa) de goma de tapioca, 1 colher (sopa) de farinha ou farelo de aveia, 1 pitada de canela em pó, 1 colher (chá) de sementes de chia ou linhaça (opcional) e um fio de manteiga ou óleo de coco para untar. por ShutterStock
O segredo para a textura ideal está na divisão da fruta. Em um recipiente, amasse metade da banana até virar purê e reserve a outra metade fatiada em rodelas. por
Na sequência, junte o ovo ao purê, bata ligeiramente com o garfo e adicione a tapioca, a aveia, a canela e as sementes, mexendo até obter uma massa lisa e homogênea. por Imagem: RoYam | Shutterstock
Para cozinhar, unte uma frigideira antiaderente e mantenha o fogo baixo. Despeje a mistura, acomode as rodelas de banana por cima e tampe o recipiente por cerca de 2 a 3 minutos. por
 Assim que a base firmar e as bordas começarem a soltar, basta virar o disco com cuidado para dourar o outro lado por mais 1 a 2 minutos. O prato pode ser servido puro ou finalizado com mel e pasta de amendoim. por
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Para quem busca uma refeição rápida, saborosa e alinhada à rotina saudável, a crepioca doce de banana com aveia surge como uma das melhores alternativas para o café da manhã ou o lanche da tarde.  por Guia da cozinha

A receita reúne ingredientes simples que garantem saciedade prolongada:

Ingredientes:

  • 1 banana madura
    1 ovo inteiro
    1 colher (sopa) de goma de tapioca
    1 colher (sopa) de farinha ou farelo de aveia
    1 pitada de canela em pó
    1 colher (chá) de sementes de chia ou linhaça (opcional)
    1 fio de manteiga ou óleo de coco para untar

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O segredo para a textura ideal está na divisão da fruta. Em um recipiente, amasse metade da banana até virar purê e reserve a outra metade fatiada em rodelas. Na sequência, junte o ovo ao purê, bata ligeiramente com o garfo e adicione a tapioca, a aveia, a canela e as sementes, mexendo até obter uma massa lisa e homogênea.

Para cozinhar, unte uma frigideira antiaderente e mantenha o fogo baixo. Despeje a mistura, acomode as rodelas de banana por cima e tampe o recipiente por cerca de 2 a 3 minutos. Assim que a base firmar e as bordas começarem a soltar, basta virar o disco com cuidado para dourar o outro lado por mais 1 a 2 minutos. O prato pode ser servido puro ou finalizado com mel e pasta de amendoim.

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