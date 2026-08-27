Não sabe o que comer no café? Crepioca de banana e aveia fica macia, saudável e pronta em 10 minutos

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 27 de agosto de 2026 às 06:10
Para quem busca uma refeição rápida, saborosa e alinhada à rotina saudável, a crepioca doce de banana com aveia surge como uma das melhores alternativas para o café da manhã ou o lanche da tarde. O preparo leva apenas 10 minutos, rende uma porção individual generosa e dispensa o uso de açúcar refinado, aproveitando o doce natural da fruta madura.
Receita de Crepioca de banana e aveia
Ingredientes:
O segredo para a textura ideal está na divisão da fruta. Em um recipiente, amasse metade da banana até virar purê e reserve a outra metade fatiada em rodelas. Na sequência, junte o ovo ao purê, bata ligeiramente com o garfo e adicione a tapioca, a aveia, a canela e as sementes, mexendo até obter uma massa lisa e homogênea.
Para cozinhar, unte uma frigideira antiaderente e mantenha o fogo baixo. Despeje a mistura, acomode as rodelas de banana por cima e tampe o recipiente por cerca de 2 a 3 minutos. Assim que a base firmar e as bordas começarem a soltar, basta virar o disco com cuidado para dourar o outro lado por mais 1 a 2 minutos. O prato pode ser servido puro ou finalizado com mel e pasta de amendoim.