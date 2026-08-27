DICAS DE GASTRONOMIA

Não sabe o que comer no café? Crepioca de banana e aveia fica macia, saudável e pronta em 10 minutos

Opção nutritiva combina fibras, proteínas e praticidade para quem busca um lanche fit sem complicação

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 06:10

Crepioca de banana Crédito: ShutterStock

Para quem busca uma refeição rápida, saborosa e alinhada à rotina saudável, a crepioca doce de banana com aveia surge como uma das melhores alternativas para o café da manhã ou o lanche da tarde. O preparo leva apenas 10 minutos, rende uma porção individual generosa e dispensa o uso de açúcar refinado, aproveitando o doce natural da fruta madura.

Receita de Crepioca de banana e aveia 1 de 7

A receita reúne ingredientes simples que garantem saciedade prolongada:

Ingredientes:

1 banana madura

1 ovo inteiro

1 colher (sopa) de goma de tapioca

1 colher (sopa) de farinha ou farelo de aveia

1 pitada de canela em pó

1 colher (chá) de sementes de chia ou linhaça (opcional)

1 fio de manteiga ou óleo de coco para untar

O segredo para a textura ideal está na divisão da fruta. Em um recipiente, amasse metade da banana até virar purê e reserve a outra metade fatiada em rodelas. Na sequência, junte o ovo ao purê, bata ligeiramente com o garfo e adicione a tapioca, a aveia, a canela e as sementes, mexendo até obter uma massa lisa e homogênea.