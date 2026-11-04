MODA

Não sabe o que usar no Afropunk? Bazar no Porto da Barra abre ala com curadoria de moda e produção de looks

Collab de brechós reúne peças criativas para diferentes estilos e oferece consultoria de produção de moda para o Afropunk Bahia, que acontece nos dias 7 e 8 de novembro

Felipe Sena

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 15:41

Bazar realizou desfile com tema Afropunk no Porto da Barra Crédito: Divulgação

O Poppy Bazaar, collab de brechós localizado no Porto da Barra, em Salvador, abriu domingo, 1ª de novembro, a Ala Afropunk, um espaço dedicado a quem busca peças diferenciadas, combinações criativas e produções cheias de personalidade para o Afropunk Bahia, festival de música e cultura negra que acontece nos dias 7 e 8 de novembro.

A iniciativa ficará aberta ao público até o último dia do festival e reunirá uma seleção especial de roupas e acessórios para diferentes estilos, além de oferecer um serviço de produção de moda para ajudar os clientes a construir seus looks de acordo com suas referências, preferências e possibilidades.

Feira de brechós do Poppy 1 de 12

A Ala Afropunk dá continuidade ao trabalho apresentado no desfile promovido pelo Poppy Bazaar em 18 de outubro, nas ruas do Porto da Barra. Com o tema AFROPUNK, o desfile apresentou combinações de peças e possibilidades de composição para o festival a partir de uma curadoria de moda. O evento também abriu espaço para jovens que estão iniciando suas trajetórias e buscam oportunidades no mercado como modelos.

Produção de moda para valorizar cada estilo

A Ala Afropunk terá a presença da produtora de moda Marilidia Beija Flor, conhecida como Mari Beija Flor. Com experiência na cena da moda de Salvador e um olhar atento às particularidades da moda baiana, ela estará disponível para orientar os clientes na criação de produções que valorizem a criatividade e a identidade de cada pessoa.

“Esse é um dos grandes diferenciais do Poppy Bazaar: há quatro anos, a gente oferece aos clientes um serviço de produção de moda para o Afropunk, algo que vai muito além de simplesmente vender roupas. A Mari está com a gente desde a primeira edição, e eu amo o trabalho dela. Sem custo adicional: a produção de moda faz parte da experiência de comprar no Poppy. A gente acredita que não basta oferecer peças diferenciadas; é preciso ajudar cada pessoa a descobrir como usá-las e transformar suas ideias em um look único”, explica Cristiane Freitas, fundadora do Poppy Bazaar e uma das precursoras do movimento de brechós em Salvador.

A proposta é mostrar que montar um look para o festival não significa, necessariamente, comprar uma produção inteira. A partir de uma peça especial, de acessórios ou de roupas que o cliente já possui, é possível criar combinações originais, explorar novas referências e expressar a própria personalidade.

Novidades vindas do Marrocos

Além das peças já disponíveis, o espaço receberá, a partir de quinta-feira, 5 de novembro, uma curadoria surpresa vinda diretamente do Marrocos, selecionada por Cristiane Freitas e estilista Jeanne Gubert durante viagem ao país.

A seleção está sendo pensada para agregar novas referências, texturas e possibilidades ao acervo do Poppy Bazaar, complementando a curadoria já existente sem revelar antecipadamente as novidades.

Poppy Bazaar: moda, curadoria e expressão

Criado em 2021, o Poppy Bazaar nasceu com o propósito de ampliar a percepção sobre os brechós, mostrando que a moda reutilizada também pode ocupar espaços de criação, experimentação e produção artística.

“Lugar de brechó não é só na rua, em balaios. Lugar de brechó é onde quisermos estar, a partir de produção de moda e conceito artístico”, afirmou Cristiane durante um desfile do Poppy Bazaar, em agosto de 2026.

Localizado no Porto da Barra, um dos cartões-postais de Salvador, o espaço reúne seis brechós em um modelo colaborativo: Ginger Brechó, Meus Botões Brechós, com curadoria de peças vintage, Ateliê do Braga, que produz peças autorais, especialmente camisas pintadas à mão, Nkali Brechó, Brechó Cirandeiras e Brechó Miga Loka Desapega.

O público encontra roupas, acessórios, sapatos, bolsas e peças autorais selecionadas a partir de uma curadoria que privilegia a diversidade de estilos e a singularidade de cada item.

Com a Ala Afropunk, o Poppy Bazaar reforça sua proposta de ir além da venda de roupas: criar possibilidades, estimular a experimentação e mostrar que a moda pode ser uma ferramenta de criatividade.

Serviço

O quê: Abertura da Ala Afropunk

Onde: Poppy Bazaar — Porto da Barra, Salvador