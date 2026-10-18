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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 18 de outubro de 2026 às 11:17
A atriz Alice Carvalho vai dar vida à Marta, uma das maiores jogadoras do futebol feminino, nas telonas. Dirigido por Andrucha Waddington e com estreia marcada para 8 de abril de 2027, o filme exigiu uma preparação física tão pesada que a artista precisou passar por uma cirurgia de ligamento no joelho logo no início das gravações.
Alice Carvalho viverá Marta em novo filme
A rotina puxada nos bastidores assustou a atriz de 30 anos. Conhecida por trabalhos como 'O Agente Secreto' e 'Guerreiros do Sol', Alice contou que chegou a queimar 1.900 calorias em um único dia de gravação. "Não sabia que era possível", brincou a artista ao falar sobre o nível de exigência física para o papel.
Imitar os lances da camisa 10 da Seleção Brasileira foi difícil. Alice teve que misturar a recuperação médica com os treinos pesados no campo. Para recriar um único gol de Marta nas telas, a equipe de produção chegava a ensaiar a mesma jogada por até quatro dias seguidos.
Para dar conta do recado, as gravações contaram com a ajuda de dublês e várias atletas profissionais. A ideia é que o lançamento sirva como um "esquenta" para a próxima Copa do Mundo Feminina, marcada para junho de 2027. Para Alice, o projeto é um jeito de o Brasil homenagear as mulheres que levam o nome do país para o mundo.