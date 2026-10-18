CINEMA

'Não sabia que era possível': Alice Carvalho revela perrengue para viver Marta no cinema

Filme estreia nos cinemas em abril de 2027

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 11:17

Alice Carvalho e Marta Crédito: Reprodução/

A atriz Alice Carvalho vai dar vida à Marta, uma das maiores jogadoras do futebol feminino, nas telonas. Dirigido por Andrucha Waddington e com estreia marcada para 8 de abril de 2027, o filme exigiu uma preparação física tão pesada que a artista precisou passar por uma cirurgia de ligamento no joelho logo no início das gravações.

Alice Carvalho viverá Marta em novo filme 1 de 8

A rotina puxada nos bastidores assustou a atriz de 30 anos. Conhecida por trabalhos como 'O Agente Secreto' e 'Guerreiros do Sol', Alice contou que chegou a queimar 1.900 calorias em um único dia de gravação. "Não sabia que era possível", brincou a artista ao falar sobre o nível de exigência física para o papel.

Imitar os lances da camisa 10 da Seleção Brasileira foi difícil. Alice teve que misturar a recuperação médica com os treinos pesados no campo. Para recriar um único gol de Marta nas telas, a equipe de produção chegava a ensaiar a mesma jogada por até quatro dias seguidos.