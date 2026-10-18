Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Não sabia que era possível': Alice Carvalho revela perrengue para viver Marta no cinema

Filme estreia nos cinemas em abril de 2027

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 11:17

Alice Carvalho e Marta Crédito: Reprodução/

A atriz Alice Carvalho vai dar vida à Marta, uma das maiores jogadoras do futebol feminino, nas telonas. Dirigido por Andrucha Waddington e com estreia marcada para 8 de abril de 2027, o filme exigiu uma preparação física tão pesada que a artista precisou passar por uma cirurgia de ligamento no joelho logo no início das gravações.

Alice Carvalho viverá Marta em novo filme

Alice Carvalho e a jogadora Marta por Reprodução
Veja a primeira imagem da atriz Alice Carvalho caracterizada como a jogadora Marta por Divulgação/Jonas Lawes/Conspiração Filmes
Alice Carvalho como Marta por Reprodução/Jonas Lawes
Alice Carvalho faz balanço da carreira meteórica e comenta escolha de personagens desafiadoras por Reprodução/Instagram
Alice Carvalho e Marta por Reprodução/
Wagner Moura e Alice Carvalho em 'O agente secreto' por Divulgação
Alinne Moraes, Isadora Cruz e Alice Carvalho em cena da novela 'Guerreiros do sol' por Reprodução/TV Globo
Em Renascer, Alice Carvalho, é Joaninha, personagem que foi interpretado pela atriz Teresa Seiblitz na primeira versão da novela por Rede Globo/ Divulgação
1 de 8
Alice Carvalho e a jogadora Marta por Reprodução

A rotina puxada nos bastidores assustou a atriz de 30 anos. Conhecida por trabalhos como 'O Agente Secreto' e 'Guerreiros do Sol', Alice contou que chegou a queimar 1.900 calorias em um único dia de gravação. "Não sabia que era possível", brincou a artista ao falar sobre o nível de exigência física para o papel.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Alice Carvalho surge irreconhecível para viver Marta em novo filme e revela 'bênção' da jogadora

Alinne Moraes e Alice Carvalho vivem romance em 'Guerreiros do Sol': 'Muitas cenas de sexo'

Alice Carvalho, de Renascer, é flagrada aos beijos com Chandelly Braz, ex-esposa de Humberto Carrão

No ar em Renascer, Alice Carvalho evidencia bissexualidade: 'Sabia que gostava de meninas'

Quem é Alice Carvalho, a Joana de 'Renascer', que está sendo chamada de 'feia' por internautas?

Imitar os lances da camisa 10 da Seleção Brasileira foi difícil. Alice teve que misturar a recuperação médica com os treinos pesados no campo. Para recriar um único gol de Marta nas telas, a equipe de produção chegava a ensaiar a mesma jogada por até quatro dias seguidos.

Para dar conta do recado, as gravações contaram com a ajuda de dublês e várias atletas profissionais. A ideia é que o lançamento sirva como um "esquenta" para a próxima Copa do Mundo Feminina, marcada para junho de 2027. Para Alice, o projeto é um jeito de o Brasil homenagear as mulheres que levam o nome do país para o mundo. 

Leia mais

Imagem - Aos 90 anos, Carlos Alberto de Nóbrega é internado com infecção; saiba estado de saúde

Aos 90 anos, Carlos Alberto de Nóbrega é internado com infecção; saiba estado de saúde

Imagem - Filha de Cristiano Ronaldo e Georgina surge cantando e impressiona web: 'Muito talento'

Filha de Cristiano Ronaldo e Georgina surge cantando e impressiona web: 'Muito talento'

Imagem - Aos 94 anos, Stênio Garcia revela como sobrevive após 'roubo' das filhas: 'Crime contra um idoso'

Aos 94 anos, Stênio Garcia revela como sobrevive após 'roubo' das filhas: 'Crime contra um idoso'

Tags:

Cinema Filme Alice Carvalho Marta

Mais recentes

Imagem - Pó preto na cebola não é sujeira: o que significa e quando você deve ficar em alerta

Pó preto na cebola não é sujeira: o que significa e quando você deve ficar em alerta
Imagem - Ainda dá tempo de mudar tudo: 4 signos podem chegar ao fim de 2026 em uma situação muito melhor

Ainda dá tempo de mudar tudo: 4 signos podem chegar ao fim de 2026 em uma situação muito melhor
Imagem - Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Uma das maiores conquistas da vida adulta é entender que o que eles pensam de você...' - Apresentadora manda recado afiado para quem vive julgando a vida dos outros

Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Uma das maiores conquistas da vida adulta é entender que o que eles pensam de você...' - Apresentadora manda recado afiado para quem vive julgando a vida dos outros