LUTO

'Não sei continuar sem você': viúva de Rick emociona com carta de despedida após morte do cantor

Geralda Helena falou sobre o casamento de mais de quatro décadas com o sertanejo que morreu em um acidente de helicóptero

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 09:07

Casada há mais de 40 anos com Rick, viúva se despede do cantor Crédito: Reprodução/Instagram

Geralda Helena, viúva do cantor Rick, abriu o coração na manhã desta quarta-feira (23) após a morte trágica do sertanejo. Vítima de um acidente de helicóptero na Serra Catarinense aos 59 anos, o artista dividiu a vida inteira com a companheira. Nas redes sociais, ela publicou uma comovente carta de despedida.

Rick estava com a esposa, Geralda Helena, há mais de 40 anos 1 de 9

No desabafo, Geralda relembrou a trajetória do casal, que começou ainda na adolescência, muito antes da fama da dupla com Renner. "Você conheceu a menina que eu fui e a mulher que me tornei. Hoje eu não sei como será continuar sem você", declarou. Juntos, eles construíram uma família com dois filhos, Mônica e Victor Henrique, além de quatro netos.

O casamento no religioso entre Rick (batizado Geraldo Antônio de Carvalho) e Geralda ocorreu em 2015, no Santuário Nacional de Aparecida, em São Paulo, coroando uma união que resistiu ao tempo. A dor da perda também tomou conta do filho caçula, Victor Henrique. O rapaz utilizou a internet para lamentar a morte do músico, desabafando que o seu maior medo havia se tornado realidade.

Veja quem são os passageiros do helicóptero que desapareceu em SC 1 de 11

A aeronave que levava o artista caiu na última segunda-feira (21) e não deixou sobreviventes. Entre os cinco ocupantes estava também o empresário Bruno Avelar. A tragédia encerrou de forma precoce o sonho da jornalista Lívia Avelar, que havia oficializado o casamento com o palestrante há apenas 49 dias.

Antes das autoridades confirmarem os óbitos, Lívia chegou a mobilizar os seguidores pedindo orações e reforçando a esperança de um resgate. Naquele momento, ela se apegava ao fato de que o dispositivo de emergência do helicóptero não havia sido acionado.

Segundo A TV Globo, o velório do cantor será realizado na quinta-feira (24), em Sorocaba, no interior Paulista, e o sepultamento deve acontecer na sexta-feira (25), na mesma cidade. Segundo informações da CNN Brasil, a cerimônia será fechada para familiares.

Leia na íntegra

"Como eu me despeço de você depois de 42 anos?

Nós éramos praticamente dois adolescentes quando nossa história começou. Começamos em meio às dificuldades, sem saber o que a vida nos reservava, mas sempre tivemos um ao outro.

Crescemos juntos, enfrentamos momentos difíceis, comemoramos conquistas e construímos o nosso maior presente: uma família linda, com nossos dois filhos e nossos quatro netos.

Você conheceu a menina que eu fui e a mulher que me tornei. Esteve ao meu lado por praticamente toda a minha vida. Por isso, hoje eu não sei como será continuar sem você.

Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados 1 de 8

Só te peço que, de onde estiver, continue cuidando de mim. Me dê forças, me guie e me ajude a suportar a saudade e a aprender a viver com a sua ausência.

Vou buscar forças na nossa família e em tudo o que construímos juntos, porque sei que em cada um deles sempre haverá um pedaço de você.

Hoje me despeço do meu marido, do meu companheiro e do amor da minha vida. Mas jamais me despeço do nosso amor.

Obrigada pelos nossos 42 anos, pela nossa família e por uma vida inteira ao meu lado.

Vá em paz, meu amor. E continue cuidando de mim daí.