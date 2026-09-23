Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Não sei continuar sem você': viúva de Rick emociona com carta de despedida após morte do cantor

Geralda Helena falou sobre o casamento de mais de quatro décadas com o sertanejo que morreu em um acidente de helicóptero

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 09:07

Casada há mais de 40 anos com Rick, viúva se despede do cantor   Crédito: Reprodução/Instagram

Geralda Helena, viúva do cantor Rick, abriu o coração na manhã desta quarta-feira (23) após a morte trágica do sertanejo. Vítima de um acidente de helicóptero na Serra Catarinense aos 59 anos, o artista dividiu a vida inteira com a companheira. Nas redes sociais, ela publicou uma comovente carta de despedida.

Rick estava com a esposa, Geralda Helena, há mais de 40 anos

Reprodução por Reprodução
Reprodução por Reprodução
Reprodução por Reprodução
Reprodução por Reprodução
Reprodução por Reprodução
Reprodução por Reprodução
Rick e Geralda Helena por Reprodução
Rick e Geralda Helena por Reprodução
Rick e Geralda Helena por Reprodução
1 de 9
Reprodução por Reprodução

No desabafo, Geralda relembrou a trajetória do casal, que começou ainda na adolescência, muito antes da fama da dupla com Renner. "Você conheceu a menina que eu fui e a mulher que me tornei. Hoje eu não sei como será continuar sem você", declarou. Juntos, eles construíram uma família com dois filhos, Mônica e Victor Henrique, além de quatro netos.

Leia mais

Imagem - Renner faz primeiro post após morte de Rick e se emociona com homenagem: 'Foi morar com o Papai do Céu'

Renner faz primeiro post após morte de Rick e se emociona com homenagem: 'Foi morar com o Papai do Céu'

Imagem - Queda de helicóptero em SC: IML libera corpos do cantor Rick e de outras quatro vítimas

Queda de helicóptero em SC: IML libera corpos do cantor Rick e de outras quatro vítimas

Imagem - Despedida do cantor Rick: saiba detalhes e onde será o velório do sertanejo

Despedida do cantor Rick: saiba detalhes e onde será o velório do sertanejo

O casamento no religioso entre Rick (batizado Geraldo Antônio de Carvalho) e Geralda ocorreu em 2015, no Santuário Nacional de Aparecida, em São Paulo, coroando uma união que resistiu ao tempo. A dor da perda também tomou conta do filho caçula, Victor Henrique. O rapaz utilizou a internet para lamentar a morte do músico, desabafando que o seu maior medo havia se tornado realidade.

Veja quem são os passageiros do helicóptero que desapareceu em SC

Mortos em queda de helicóptero em Santa Catarina: cantor Rick, empresário Bruno Avelar, videomaker Paulo Soares, piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e copiloto Leopoldo Barros Teixeira por Reprodução
Rick, da dupla com Renner por Reprodução/Instagram
O empresário Bruno Avelar por Reprodução/ Redes sociais
Videomaker Paulo Soares   por Reprodução/Instagram
Antônio Roberto Nóbrega de Araújo, piloto do helicóptero que caiu com o cantor Rick em Santa Catarina por Reprodução
Leopoldo Barros Teixeira, copiloto do helicóptero que caiu com o cantor Rick em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner por Reprodução
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias antes do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
Videomaker Paulo Soares   por Reprodução/Instagram
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias antes do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
Rick, da dupla com Renner por Reprodução
1 de 11
Mortos em queda de helicóptero em Santa Catarina: cantor Rick, empresário Bruno Avelar, videomaker Paulo Soares, piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e copiloto Leopoldo Barros Teixeira por Reprodução

A aeronave que levava o artista caiu na última segunda-feira (21) e não deixou sobreviventes. Entre os cinco ocupantes estava também o empresário Bruno Avelar. A tragédia encerrou de forma precoce o sonho da jornalista Lívia Avelar, que havia oficializado o casamento com o palestrante há apenas 49 dias.

Antes das autoridades confirmarem os óbitos, Lívia chegou a mobilizar os seguidores pedindo orações e reforçando a esperança de um resgate. Naquele momento, ela se apegava ao fato de que o dispositivo de emergência do helicóptero não havia sido acionado. 

Leia mais

Imagem - Viúva de Bruno Avelar desabafa após morte do marido em queda de helicóptero: 'Maior dor da vida'

Viúva de Bruno Avelar desabafa após morte do marido em queda de helicóptero: 'Maior dor da vida'

Imagem - Em estado de choque, cantor Renner precisa ser sedado após saber da morte de Rick

Em estado de choque, cantor Renner precisa ser sedado após saber da morte de Rick

Imagem - Viúva de Rick passa mal ao descobrir morte do marido pelas redes sociais durante desembarque no Brasil

Viúva de Rick passa mal ao descobrir morte do marido pelas redes sociais durante desembarque no Brasil

Segundo A TV Globo, o velório do cantor será realizado na quinta-feira (24), em Sorocaba, no interior Paulista, e o sepultamento deve acontecer na sexta-feira (25), na mesma cidade. Segundo informações da CNN Brasil, a cerimônia será fechada para familiares.

Leia na íntegra

"Como eu me despeço de você depois de 42 anos?

Nós éramos praticamente dois adolescentes quando nossa história começou. Começamos em meio às dificuldades, sem saber o que a vida nos reservava, mas sempre tivemos um ao outro.

Crescemos juntos, enfrentamos momentos difíceis, comemoramos conquistas e construímos o nosso maior presente: uma família linda, com nossos dois filhos e nossos quatro netos.

Você conheceu a menina que eu fui e a mulher que me tornei. Esteve ao meu lado por praticamente toda a minha vida. Por isso, hoje eu não sei como será continuar sem você.

Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados

Imagem mostra destroços do helicóptero onde estava Rick, da dupla com Renner por Reprodução
Local onde helicóptero com cantor Rick caiu em Urubici, SC por Divulgação/CBMSC
Da esquerda para a direita: o cantor sertanejo Rick, o empresário Bruno Avelar e o videomaker Paulo Soares por Reprodução
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
1 de 8
Imagem mostra destroços do helicóptero onde estava Rick, da dupla com Renner por Reprodução

Só te peço que, de onde estiver, continue cuidando de mim. Me dê forças, me guie e me ajude a suportar a saudade e a aprender a viver com a sua ausência.

Vou buscar forças na nossa família e em tudo o que construímos juntos, porque sei que em cada um deles sempre haverá um pedaço de você.

Hoje me despeço do meu marido, do meu companheiro e do amor da minha vida. Mas jamais me despeço do nosso amor.

Obrigada pelos nossos 42 anos, pela nossa família e por uma vida inteira ao meu lado.

Vá em paz, meu amor. E continue cuidando de mim daí.

O meu amor por você será eterno."

Leia mais

Imagem - Com vista para a Pedra da Gávea, amigo de Shawn Mendes mostra estúdio do cantor no Brasil

Com vista para a Pedra da Gávea, amigo de Shawn Mendes mostra estúdio do cantor no Brasil

Imagem - Morre Presley Gerber, modelo e filho de Cindy Crawford, aos 27 anos

Morre Presley Gerber, modelo e filho de Cindy Crawford, aos 27 anos

Imagem - Quem é Sofia Pitta, baiana que abriu o show de Melly e acaba de lançar seu primeiro álbum

Quem é Sofia Pitta, baiana que abriu o show de Melly e acaba de lançar seu primeiro álbum

Tags:

Acidente Helicóptero Rick Sollo Rick & Renner Rick E Renner

Mais recentes

Imagem - Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê

Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê
Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Cor e número da sorte de hoje (23 de setembro): ouvir com atenção e confirmar informações evita decisões precipitadas

Cor e número da sorte de hoje (23 de setembro): ouvir com atenção e confirmar informações evita decisões precipitadas