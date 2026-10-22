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Não será Joquebede! Pyong Lee revela que utilizou nome fictício para filha em ação de conscientização ao bullying

Publicação feita no Dia Mundial de Combate ao Bullying gerou comentários nas redes; casal afirmou que o verdadeiro nome é registrado por apenas 62 pessoas no Brasil

Kamila Macedo

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 18:07

Pyong Lee e Natália Lee descartam o nome "Joquebede" e dizem que revelação foi em prol do Dia Mundial do Combate ao Bullying Crédito: Reprodução/Instagram

Pyong Lee e Natália Lee revelaram, nesta quinta-feira (22), que Joquebede não será o nome da filha que esperam. Após a repercussão do anúncio inicial, o casal explicou que a escolha do nome bíblico consistiu em uma estratégia para chamar a atenção no Dia Mundial de Combate ao Bullying.

Segundo os influenciadores, o objetivo foi provocar uma reflexão sobre o bullying e os julgamentos direcionados a pessoas com nomes considerados incomuns. Eles prometeram divulgar em breve a opção escolhida para a bebê, que, de acordo com o casal, é ainda mais rara.

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"Não foi coincidência a gente ter postado no Dia Mundial de Combate ao Bullying. Era um nome com significado muito forte e, ainda assim, vocês reagiram exatamente do jeito que a gente imaginava", declarou Pyong.

A repercussão inicial gerou comentários nas redes sociais, nos quais internautas questionaram se a criança poderia ser vítima de piadas devido ao nome. No vídeo publicado, o influenciador rebateu: "De onde que esse bullying vem? Nenhuma criança nasce achando um nome feio".

Pyong enfatizou que o comportamento das crianças reflete influências do ambiente familiar e alertou para os impactos dessas atitudes, cujas consequências podem se estender até a idade adulta.

Apesar de desmentirem a escolha de Joquebede, Pyong e Natália mantiveram o mistério sobre o nome verdadeiro da filha. O casal adiantou apenas que se trata de uma opção ainda mais incomum no Brasil, registrada por apenas 62 pessoas.

"Se vocês achavam Joquebede exótico, se preparem para saber o nome de verdade da neném. Joquebede tem mil no Brasil; o nome que a gente escolheu são apenas 62 pessoas", afirmaram. Eles garantiram que a revelação oficial será feita em breve e que a decisão não será alterada. "Em breve a gente vai contar o nome de verdade da neném, e esse a gente não vai mudar", disseram.

Esta é a primeira filha do casal, que anunciou a gravidez em setembro. Pyong Lee também é pai de Jake, de 6 anos, fruto do casamento anterior com Sammy Sampaio.

Significado de Joquebede

Joquebede é a forma em português do nome hebraico Yocheved, geralmente traduzido como "Deus é glória" ou "a glória de Deus". Na Bíblia, a personagem é apresentada como mãe de Moisés, Arão e Miriã, e sua história aparece principalmente no livro de Êxodo.