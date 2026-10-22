Não será Joquebede! Pyong Lee revela que utilizou nome fictício para filha em ação de conscientização ao bullying

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Kamila Macedo
Publicado em 22 de outubro de 2026 às 18:07
Pyong Lee e Natália Lee revelaram, nesta quinta-feira (22), que Joquebede não será o nome da filha que esperam. Após a repercussão do anúncio inicial, o casal explicou que a escolha do nome bíblico consistiu em uma estratégia para chamar a atenção no Dia Mundial de Combate ao Bullying.
Segundo os influenciadores, o objetivo foi provocar uma reflexão sobre o bullying e os julgamentos direcionados a pessoas com nomes considerados incomuns. Eles prometeram divulgar em breve a opção escolhida para a bebê, que, de acordo com o casal, é ainda mais rara.
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"Não foi coincidência a gente ter postado no Dia Mundial de Combate ao Bullying. Era um nome com significado muito forte e, ainda assim, vocês reagiram exatamente do jeito que a gente imaginava", declarou Pyong.
A repercussão inicial gerou comentários nas redes sociais, nos quais internautas questionaram se a criança poderia ser vítima de piadas devido ao nome. No vídeo publicado, o influenciador rebateu: "De onde que esse bullying vem? Nenhuma criança nasce achando um nome feio".
Pyong enfatizou que o comportamento das crianças reflete influências do ambiente familiar e alertou para os impactos dessas atitudes, cujas consequências podem se estender até a idade adulta.
Apesar de desmentirem a escolha de Joquebede, Pyong e Natália mantiveram o mistério sobre o nome verdadeiro da filha. O casal adiantou apenas que se trata de uma opção ainda mais incomum no Brasil, registrada por apenas 62 pessoas.
"Se vocês achavam Joquebede exótico, se preparem para saber o nome de verdade da neném. Joquebede tem mil no Brasil; o nome que a gente escolheu são apenas 62 pessoas", afirmaram. Eles garantiram que a revelação oficial será feita em breve e que a decisão não será alterada. "Em breve a gente vai contar o nome de verdade da neném, e esse a gente não vai mudar", disseram.
Esta é a primeira filha do casal, que anunciou a gravidez em setembro. Pyong Lee também é pai de Jake, de 6 anos, fruto do casamento anterior com Sammy Sampaio.
Significado de Joquebede
Joquebede é a forma em português do nome hebraico Yocheved, geralmente traduzido como "Deus é glória" ou "a glória de Deus". Na Bíblia, a personagem é apresentada como mãe de Moisés, Arão e Miriã, e sua história aparece principalmente no livro de Êxodo.
A narrativa destaca a tentativa de Joquebede de proteger Moisés ainda bebê de uma ordem do faraó que determinava a morte dos meninos hebreus. Apesar da referência bíblica, o nome é pouco frequente no Brasil. De acordo com dados do Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 994 pessoas tinham esse nome no país.