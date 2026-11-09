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'Não sou o monstro que dizem': Suzane von Richthofen dá primeira entrevista em 10 anos em documentário inédito da Netflix; veja trailer e data de estreia

Produção traz novos relatos sobre o crime que chocou o Brasil e seus desdobramentos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 12:17

Suzane von Richthofen em depoimento ao documentário 'Suzane von Richthofen: O que o tempo não apaga'
Suzane von Richthofen em depoimento ao documentário 'Suzane von Richthofen: O que o tempo não apaga' Crédito: Divulgação / Netflix

Mais de duas décadas após o assassinato dos pais, Suzane von Richthofen volta a falar publicamente sobre o crime que chocou o Brasil. Em um documentário inédito da Netflix, ela contesta a imagem que foi construída ao longo dos anos: "Eu não sou o monstro que as pessoas ouvem falar", afirma em um trecho da produção. O longa estreia nesta quarta-feira (11) e marca a primeira entrevista de Suzane em dez anos.

Intitulado "Suzane von Richthofen: O que o Tempo Não Apaga", o documentário retoma o caso de Manfred e Marísia von Richthofen, assassinados em 2002, em São Paulo. Suzane foi condenada a 39 anos e seis meses de prisão por participação no crime, cometido com a ajuda dos irmãos Daniel e Cristian Cravinhos.

Veja como está Suzane von Richthofen hoje

Veja como está Suzane von Richthofen hoje por Reprodução
Suzane von Richthofen e Felipe por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen virou costureira na cadeia e faz itens infantis por Reprodução
Suzane von Richthofen estuda Direito por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Documentário da Netflix sobre Suzane von Richthofen deve abordar culpa, passado e nova vida por Reprodução
Suzane von Richthofen aparece rindo ao relembrar passado em documentário inédito da Netflix por Reprodução
Suzane von Richthofen no documentário por Reprodução
Suzane von Richthofen no documentário por Reprodução
Suzane von Richthofen no documentário por Reprodução
Suzane von Richthofen no documentário por Reprodução
Suzane von Richthofen no documentário por Reprodução
Suzane von Richthofen no documentário por Reprodução
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Veja como está Suzane von Richthofen hoje por Reprodução

Dirigido por Lygia M. Barbosa e Paulo Gambale Maká, o filme reúne depoimentos da própria Suzane, imagens de arquivo, relatos de especialistas e entrevistas com pessoas ligadas à história. A produção também aborda os desdobramentos da vida da condenada após parte do cumprimento da pena.

Em nota à imprensa, a diretora Lygia M. Barbosa destacou que o documentário busca ampliar a discussão sobre temas relacionados ao caso e ao sistema penal brasileiro.

"Mais de duas décadas depois do crime, o documentário nos permite discutir assuntos muito caros à nossa sociedade, como a mídia e seu impacto nesse e em outros casos semelhantes, a ressocialização, um pouco da realidade do sistema penal no Brasil", declarou.

Relembre o caso

Na noite de 31 de outubro de 2002, o engenheiro Manfred von Richthofen e a psiquiatra Marísia von Richthofen foram assassinados enquanto dormiam, dentro da própria casa, no bairro do Brooklin, na zona sul de São Paulo.

O crime foi cometido pelos irmãos Daniel e Cristian Cravinhos, com a participação de Suzane, filha do casal. O caso teve grande repercussão nacional e voltou a ganhar destaque em outubro de 2025, com o lançamento da minissérie "Tremembé", do Prime Video, estrelada por Marina Ruy Barbosa no papel de Suzane.

Criminosos que aparecem na série Tremembé

Marina Ruy Barbosa interpreta Suzane Richthofen, condenada por planejar e facilitar a execução dos próprios pais em 2002 por Divulgação/Prime Video
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
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Marina Ruy Barbosa interpreta Suzane Richthofen, condenada por planejar e facilitar a execução dos próprios pais em 2002 por Divulgação/Prime Video

Agora, o documentário da Netflix retoma a história a partir de novos depoimentos e da perspectiva da própria condenada.

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