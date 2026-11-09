'Não sou o monstro que dizem': Suzane von Richthofen dá primeira entrevista em 10 anos em documentário inédito da Netflix; veja trailer e data de estreia

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Giuliana Mancini
Publicado em 9 de novembro de 2026 às 12:17
Mais de duas décadas após o assassinato dos pais, Suzane von Richthofen volta a falar publicamente sobre o crime que chocou o Brasil. Em um documentário inédito da Netflix, ela contesta a imagem que foi construída ao longo dos anos: "Eu não sou o monstro que as pessoas ouvem falar", afirma em um trecho da produção. O longa estreia nesta quarta-feira (11) e marca a primeira entrevista de Suzane em dez anos.
Intitulado "Suzane von Richthofen: O que o Tempo Não Apaga", o documentário retoma o caso de Manfred e Marísia von Richthofen, assassinados em 2002, em São Paulo. Suzane foi condenada a 39 anos e seis meses de prisão por participação no crime, cometido com a ajuda dos irmãos Daniel e Cristian Cravinhos.
Veja como está Suzane von Richthofen hoje
Dirigido por Lygia M. Barbosa e Paulo Gambale Maká, o filme reúne depoimentos da própria Suzane, imagens de arquivo, relatos de especialistas e entrevistas com pessoas ligadas à história. A produção também aborda os desdobramentos da vida da condenada após parte do cumprimento da pena.
Em nota à imprensa, a diretora Lygia M. Barbosa destacou que o documentário busca ampliar a discussão sobre temas relacionados ao caso e ao sistema penal brasileiro.
"Mais de duas décadas depois do crime, o documentário nos permite discutir assuntos muito caros à nossa sociedade, como a mídia e seu impacto nesse e em outros casos semelhantes, a ressocialização, um pouco da realidade do sistema penal no Brasil", declarou.
Relembre o caso
Na noite de 31 de outubro de 2002, o engenheiro Manfred von Richthofen e a psiquiatra Marísia von Richthofen foram assassinados enquanto dormiam, dentro da própria casa, no bairro do Brooklin, na zona sul de São Paulo.
O crime foi cometido pelos irmãos Daniel e Cristian Cravinhos, com a participação de Suzane, filha do casal. O caso teve grande repercussão nacional e voltou a ganhar destaque em outubro de 2025, com o lançamento da minissérie "Tremembé", do Prime Video, estrelada por Marina Ruy Barbosa no papel de Suzane.
Criminosos que aparecem na série Tremembé
Agora, o documentário da Netflix retoma a história a partir de novos depoimentos e da perspectiva da própria condenada.