ASTROLOGIA

Não tem mais volta: universo entrega um empurrão decisivo e muda tudo para Áries, Câncer, Libra e Sagitário hoje (25 de abril)

Um movimento intenso mexe com estruturas, expõe o que não funciona mais e força decisões que podem transformar completamente os próximos passos

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de abril de 2026 às 05:00

Signos e sinal do universo Crédito: Imagem gerada por IA

A energia deste sábado, dia 25 de abril, chega com aquele tipo de virada que não dá para ignorar. Quando algo precisa mudar, fica impossível fingir que está tudo bem e é exatamente isso que acontece hoje. O momento pede atitude, coragem e, principalmente, honestidade com o que já não faz mais sentido. Para quatro signos, esse movimento vem quase como um chamado inevitável para sair do lugar e assumir o controle da própria vida. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: Hoje não existe espaço para passividade. Você percebe com clareza que esperar não é mais uma opção e decide agir por conta própria. Essa mudança de postura é o que destrava tudo. Ao assumir o comando, você entra em um ciclo de crescimento que depende muito mais da sua iniciativa do que de qualquer fator externo. A transformação começa no momento em que você para de reagir e passa a liderar.

Dica cósmica: Tome a frente de uma situação que você vem adiando.

Viagens que são a cara de Áries 1 de 10

Câncer: O que chega como um “empurrão” é, na verdade, a sua própria força aparecendo com mais intensidade. Você sente que não dá mais para adiar decisões importantes e começa a confiar mais no que sente. Essa segurança emocional te coloca em movimento e faz com que você avance com muito mais firmeza. É um dia de virada interna que rapidamente se reflete no mundo ao seu redor.

Dica cósmica: Confie no seu instinto e aja sem pedir validação.

Viagens que são a cara de Câncer 1 de 10

Libra: Depois de um período mais desgastante, você entende que não dá mais para esperar que as coisas se resolvam sozinhas. O grande aprendizado de hoje é perceber que a mudança depende exclusivamente de você. Ao encarar isso de frente, você retoma o controle da sua vida e começa a fazer escolhas mais alinhadas com o que realmente quer. Esse reposicionamento muda completamente o rumo das coisas.

Dica cósmica: Pare de adiar decisões que você já sabe que precisa tomar.

Viagens que são a cara de Libra 1 de 10

Sagitário: Uma mudança de direção começa a fazer cada vez mais sentido. Você pode até resistir no início, mas no fundo sabe que explorar um novo caminho pode trazer mais satisfação do que insistir no que já não encaixa. Hoje marca o início dessa virada. Ao se permitir testar algo diferente, você abre espaço para oportunidades que antes nem considerava.

Dica cósmica: Experimente algo novo sem pensar tanto no resultado.