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Não tem mais volta: universo entrega um empurrão decisivo e muda tudo para Áries, Câncer, Libra e Sagitário hoje (25 de abril)

Um movimento intenso mexe com estruturas, expõe o que não funciona mais e força decisões que podem transformar completamente os próximos passos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 25 de abril de 2026 às 05:00

Signos e sinal do universo
Signos e sinal do universo Crédito: Imagem gerada por IA

A energia deste sábado, dia 25 de abril, chega com aquele tipo de virada que não dá para ignorar. Quando algo precisa mudar, fica impossível fingir que está tudo bem e é exatamente isso que acontece hoje. O momento pede atitude, coragem e, principalmente, honestidade com o que já não faz mais sentido. Para quatro signos, esse movimento vem quase como um chamado inevitável para sair do lugar e assumir o controle da própria vida. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

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Áries: Hoje não existe espaço para passividade. Você percebe com clareza que esperar não é mais uma opção e decide agir por conta própria. Essa mudança de postura é o que destrava tudo. Ao assumir o comando, você entra em um ciclo de crescimento que depende muito mais da sua iniciativa do que de qualquer fator externo. A transformação começa no momento em que você para de reagir e passa a liderar.

Dica cósmica: Tome a frente de uma situação que você vem adiando.

Viagens que são a cara de Áries

Las Vegas (EUA) – Ritmo acelerado e excesso por Shutterstock
Monteverde (Costa Rica) – Tirolesas, pontes suspensas e experiências de risco controlado, com muita ação por Shutterstock
Serra do Divisor (AC) – Natureza selvagem, trilhas difíceis, rios fortes e sensação real de aventura por Wikimedia Commons/Reprodução
Patagônia (Argentina) – Superação e paisagens extremas por Wikimedia Commons/Reprodução
Fernando de Noronha (PE) – Esporte, mergulho e energia alta por Wikimedia Commons/Reprodução
Chapada dos Guimarães (MT) – Trilhas fortes e sensação de desafio por Wikimedia Commons/Reprodução
Urubici (SC) – Frio, aventura e paisagens impactantes por Divulgação
Bertioga (SP) – Ação, trilhas e praia sem monotonia por Prefeitura de Bertioga/Divulgação
Queenstown (Nova Zelândia) – Esportes radicais sem pausa por Wikimedia Commons/Reprodução
Cidade do Cabo (África do Sul) – Aventura e natureza dramática por Shutterstock
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Las Vegas (EUA) – Ritmo acelerado e excesso por Shutterstock

Câncer: O que chega como um “empurrão” é, na verdade, a sua própria força aparecendo com mais intensidade. Você sente que não dá mais para adiar decisões importantes e começa a confiar mais no que sente. Essa segurança emocional te coloca em movimento e faz com que você avance com muito mais firmeza. É um dia de virada interna que rapidamente se reflete no mundo ao seu redor.

Dica cósmica: Confie no seu instinto e aja sem pedir validação.

Viagens que são a cara de Câncer

Naxos (Grécia) - Mar, história e emoção profunda por Shutterstock
Bruges (Bélgica) – Charme e intimismo por Shutterstock
Caldas Novas (GO) – Relaxamento e cuidado por Shutterstock
Petrópolis (RJ) – História e sensação de lar por Shutterstock
Praga (República Tcheca) – Sensação de passado vivo por Shutterstock
Ilha de Marajó (PA) – Tradição e vínculo emocional por Pedro Guerreiro/Ag. Pará
Porto de Galinhas (PE) – Mar calmo e aconchego por Shutterstock
Gramado (RS) – Clima íntimo e romântico por Shutterstock
Veneza (Itália) – Nostalgia e romantismo por Shutterstock
Quebec (Canadá) – Atmosfera familiar por Shutterstock
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Naxos (Grécia) - Mar, história e emoção profunda por Shutterstock

Libra: Depois de um período mais desgastante, você entende que não dá mais para esperar que as coisas se resolvam sozinhas. O grande aprendizado de hoje é perceber que a mudança depende exclusivamente de você. Ao encarar isso de frente, você retoma o controle da sua vida e começa a fazer escolhas mais alinhadas com o que realmente quer. Esse reposicionamento muda completamente o rumo das coisas.

Dica cósmica: Pare de adiar decisões que você já sabe que precisa tomar.

Viagens que são a cara de Libra

Lisboa (Portugal) – Charme, luz e equilíbrio por Shutterstock
Kyoto (Japão) – Estética e serenidade por Shutterstock
Viena (Áustria) – Elegância e tradição artística por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Paisagens suaves e relaxantes por Shutterstock
Florianópolis (SC) – Beleza natural e estilo de vida equilibrado por Shutterstock
Goiânia (GO) – Vida urbana agradável e organizada por Shutterstock
Olinda (PE) – Arte, cores e cultura por Shutterstock
Paraty (RJ) – Harmonia entre história e natureza por Shutterstock
Paris (França) – Estética, arte e romantismo por Shutterstock
Florença (Itália) – Beleza clássica e cultura por Shutterstock
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Lisboa (Portugal) – Charme, luz e equilíbrio por Shutterstock

Sagitário: Uma mudança de direção começa a fazer cada vez mais sentido. Você pode até resistir no início, mas no fundo sabe que explorar um novo caminho pode trazer mais satisfação do que insistir no que já não encaixa. Hoje marca o início dessa virada. Ao se permitir testar algo diferente, você abre espaço para oportunidades que antes nem considerava.

Dica cósmica: Experimente algo novo sem pensar tanto no resultado.

Viagens que são a cara de Sagitário

Chapada dos Veadeiros (GO) – Natureza e sensação de expansão por Shutterstock
Lençóis Maranhenses (MA) – Paisagens amplas e únicas por Shutterstock
Jericoacoara (CE) – Liberdade e espírito aventureiro por Shutterstock
Chiang Mai (Tailândia) – Cultura local, natureza e sensação de descoberta por Shutterstock
São Thomé das Letras (MG) – Exploração, curiosidade e novos olhares por Shutterstock
Manaus (AM) – Contato com culturas diferentes por Shutterstock
Vale Sagrado dos Incas (Peru) – História, trilhas e expansão cultural por Shutterstock
Cidade do Cabo (África do Sul) – Natureza diversa e espírito explorador por Shutterstock
Great Ocean Road (Austrália) – Estrada cênica, liberdade e paisagens amplas por Shutterstock
Deserto do Saara, região de Merzouga (Marrocos) – Imensidão e experiência transformadora por Shutterstock
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Chapada dos Veadeiros (GO) – Natureza e sensação de expansão por Shutterstock

Tags:

Signo Câncer Áries Libra Sagitário Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Universo

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