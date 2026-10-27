Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Não vou levar nosso dinheiro suado': Influenciadora cancela viagem para a Bahia após eleições e rebate críticas na web

Aline Guimarães rebateu acusações de preconceito e revelou ter silenciado amigos após o resultado das eleições

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 11:04

Influenciadora cancela viagem para a Bahia após eleições e rebate críticas na web
Influenciadora cancela viagem para a Bahia após eleições e rebate críticas na web Crédito: Reprodução/Redes Sociais @alineguimaraes_az

A influenciadora Aline Guimarães gerou polêmica na web após anunciar que desistiu de passar férias em um hotel de luxo na Bahia por causa do resultado das eleições. Moradora do Espírito Santo, ela produz conteúdo sobre maternidade, moda e compras no Instagram.

A decisão dividiu opiniões quando a capixaba gravou um vídeo avisando que pretendia escolher outro destino para a família: "Cancelamos a nossa viagem para o Nordeste. Sim, cancelamos, gente. Iríamos para um resort na Bahia. Cancelamos. Não vou mais pisar na Bahia, não vou levar o nosso suado dinheiro daqui para gastar lá".

Influenciadora cancela viagem para a Bahia após eleições e rebate críticas na web

Influenciadora cancela viagem para a Bahia após eleições e rebate críticas na web por Reprodução/Redes Sociais @alineguimaraes_az
Influenciadora cancela viagem para a Bahia após eleições e rebate críticas na web por Reprodução/Redes Sociais @alineguimaraes_az
Influenciadora comemora ganho de seguidores após vídeo dizendo que cancelou viagem para a Bahia após eleições viralizar por Reprodução/Redes Sociais @alineguimaraes_az
Influenciadora cancela viagem para a Bahia após eleições e rebate críticas na web por Reprodução/Redes Sociais @alineguimaraes_az
Influenciadora cancela viagem para a Bahia após eleições e rebate críticas na web por Reprodução/Redes Sociais @alineguimaraes_az
Influenciadora cancela viagem para a Bahia após eleições e rebate críticas na web por Reprodução/Redes Sociais @alineguimaraes_az
1 de 6
Influenciadora cancela viagem para a Bahia após eleições e rebate críticas na web por Reprodução/Redes Sociais @alineguimaraes_az

Com a repercussão, Aline voltou aos stories para comentar a repercussão e comemorar a chegada de novos seguidores: "Acordei, e meu Instagram assim, quase 10 mil pessoas chegaram aqui". Logo depois, a influenciadora optou por arquivar o vídeo. 

Segundo ela, seu perfil foi tomado por mensagens e comentários agressivos tanto de apoiadores quanto de opositores do atual governo. "Um vídeo bobo e deu essa repercussão aí. Tô fora dessa discussão. Não dá pra discutir com extremista", desabafou.

Aline contou ainda que precisou silenciar perfis de amigos que votaram no PT para preservar as amizades sem romper relações na internet: "Tem vários amigos petistas, tem várias pessoas que eu sei que pararam de me seguir. Alguns que eu gosto, que não queria parar de seguir, eu silenciei. Eu não sou extremista, eu falei que não queria ir à Bahia".

Acusada por internautas de xenofobia contra o Nordeste, Aline rebateu as críticas afirmando que a decisão de mudar o destino da viagem é um direito pessoal: "Gente, vamos lá. Primeiro, eu vou para onde eu quiser. O dinheiro é meu, o dinheiro é do meu marido, então a gente vai para onde a gente quiser", declarou.

Para encerrar, a influenciadora reforçou que o objetivo inicial do vídeo era apenas pedir indicações de hospedagem em regiões como o Sul, o Sudeste ou dentro do próprio Espírito Santo, citando o litoral capixaba e a região do Caparaó: "Não cometi nenhum preconceito contra os nordestinos, contra a Bahia, especificamente, porque a gente ia para a Bahia e não vamos mais. Quero outras indicações. Não cometi nenhum crime".

Leia mais

Imagem - Ex-Cheiro de Amor, Carla Visi é internada e desabafa: 'Sem previsão de alta'

Ex-Cheiro de Amor, Carla Visi é internada e desabafa: 'Sem previsão de alta'

Imagem - Frase do dia do Estoicismo: 'Não explique a sua filosofia. Incorpore-a' - a reflexão de Epicteto que ajuda a parar de viver para mostrar pros outros nas redes sociais

Frase do dia do Estoicismo: 'Não explique a sua filosofia. Incorpore-a' - a reflexão de Epicteto que ajuda a parar de viver para mostrar pros outros nas redes sociais

Imagem - Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Cuide da sua energia, porque tem gente querendo fazer gato na sua luz' - Apresentadora alerta sobre vampiros energéticos e pessoas tóxicas

Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Cuide da sua energia, porque tem gente querendo fazer gato na sua luz' - Apresentadora alerta sobre vampiros energéticos e pessoas tóxicas

Tags:

Bahia Influenciadora Eleições Eleições 2026

Mais recentes

Imagem - Maíra Cardi faz festão de 3 dias para filha de 8 anos com spa de luxo, cinema ao ar livre e milhares de presentes

Maíra Cardi faz festão de 3 dias para filha de 8 anos com spa de luxo, cinema ao ar livre e milhares de presentes
Imagem - Fim da escala 6x1 vai ter impacto em quem trabalha 12 horas e passa 14 dias no mar: nova regra vai exigir mudanças nas jornadas de quem trabalha com petróleo

Fim da escala 6x1 vai ter impacto em quem trabalha 12 horas e passa 14 dias no mar: nova regra vai exigir mudanças nas jornadas de quem trabalha com petróleo
Imagem - A vida começa a melhorar para 5 signos hoje (27 de outubro) e o universo dá sinais de que todo esforço valeu a pena

A vida começa a melhorar para 5 signos hoje (27 de outubro) e o universo dá sinais de que todo esforço valeu a pena