POLÊMICA

'Não vou levar nosso dinheiro suado': Influenciadora cancela viagem para a Bahia após eleições e rebate críticas na web

Aline Guimarães rebateu acusações de preconceito e revelou ter silenciado amigos após o resultado das eleições

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 11:04

Influenciadora cancela viagem para a Bahia após eleições e rebate críticas na web Crédito: Reprodução/Redes Sociais @alineguimaraes_az

A influenciadora Aline Guimarães gerou polêmica na web após anunciar que desistiu de passar férias em um hotel de luxo na Bahia por causa do resultado das eleições. Moradora do Espírito Santo, ela produz conteúdo sobre maternidade, moda e compras no Instagram.

A decisão dividiu opiniões quando a capixaba gravou um vídeo avisando que pretendia escolher outro destino para a família: "Cancelamos a nossa viagem para o Nordeste. Sim, cancelamos, gente. Iríamos para um resort na Bahia. Cancelamos. Não vou mais pisar na Bahia, não vou levar o nosso suado dinheiro daqui para gastar lá".

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Com a repercussão, Aline voltou aos stories para comentar a repercussão e comemorar a chegada de novos seguidores: "Acordei, e meu Instagram assim, quase 10 mil pessoas chegaram aqui". Logo depois, a influenciadora optou por arquivar o vídeo.

Segundo ela, seu perfil foi tomado por mensagens e comentários agressivos tanto de apoiadores quanto de opositores do atual governo. "Um vídeo bobo e deu essa repercussão aí. Tô fora dessa discussão. Não dá pra discutir com extremista", desabafou.

Aline contou ainda que precisou silenciar perfis de amigos que votaram no PT para preservar as amizades sem romper relações na internet: "Tem vários amigos petistas, tem várias pessoas que eu sei que pararam de me seguir. Alguns que eu gosto, que não queria parar de seguir, eu silenciei. Eu não sou extremista, eu falei que não queria ir à Bahia".

Acusada por internautas de xenofobia contra o Nordeste, Aline rebateu as críticas afirmando que a decisão de mudar o destino da viagem é um direito pessoal: "Gente, vamos lá. Primeiro, eu vou para onde eu quiser. O dinheiro é meu, o dinheiro é do meu marido, então a gente vai para onde a gente quiser", declarou.