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Felipe Sena
Publicado em 25 de novembro de 2026 às 15:12
Narcisa Tamborindeguy conseguiu realizar o sonho de muitos brasileiros, tirar a sorte grande na loteria. A socialite, no entanto, teve o azar de perder o prêmio.
No final da década de 1980, Narcisa foi morar com o segundo marido, o empresário Carlos Bier Gerdau Johannpeter, na província de Ontário, no Canadá.
Narcisa Tamborindeguy
“Eu comprei muito bilhete na loteria canadense. Eu morava em uma casa de dois andares e coloquei todas as minhas loterias no primeiro andar e pensei: ‘Depois eu confiro’. Depois de dois dias, eu ganhei na loteria. Mas perdi tudo! Meu motorista pegou o bilhete premiado e foi, com meu carro, buscar o prêmio em Toronto sem eu saber. Ele roubou meu prêmio”, disse a socialite carioca no Que História É Essa Porchat? desta terça-feira (24) ao lado do humorista Raphael Ganem e do ator João Victor Gonçalves, o Maurício de Quem Ama Cuida.
Segundo Narcisa, o motorista voltou para casa e explicou que estava devendo dinheiro a muitas pessoas e, por isso, havia pego o bilhete. “Ele voltou para casa porque tinha um caso com a babá. Todo mês ele também pegava dinheiro com ela e foi pagar o que devia", explicou.
Após discutir com o motorista, Narcisa o convenceu a deixar ao menos uma parte do montante de C$ 10 milhões [cerca de R$ 413 milhões com base na cotação comercial atual], e conseguiu ainda recuperar o carro. "Ele me deu C$ 100 mil [equivalem a aproximadamente R$ 413.660,40 com base na cotação comercial atual] para calar minha boca [risos]. Não adiantaria [ir à polícia para denunciar], não tinha como provar que o bilhete era meu, não tinha meu nome. O carro ele devolveu".