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NASA abre vagas para astronautas: veja os requisitos para participar de missões à Lua e a Marte, e como fazer a inscrição

Agência procura profissionais para futuras missões à Lua e a Marte; inscrições vão até dezembro e exigem formação específica



Agência Correio

Henrique Moraes

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 14:22

A NASA abriu inscrições para selecionar novos astronautas que poderão participar de futuras missões à Lua e a Marte Crédito: Foto: Josh Valcarcel- Nasa

Já pensou em trabalhar fora da Terra, caminhar na superfície da Lua ou participar dos primeiros projetos de exploração humana em Marte? O que parece roteiro de filme de ficção científica está entre os objetivos de uma nova seleção da NASA, que procura profissionais para integrar seu corpo de astronautas.

A agência espacial dos Estados Unidos abriu inscrições para escolher uma nova turma de candidatos. Os selecionados passarão por um treinamento especializado para participar de futuras missões espaciais, em uma fase importante dos planos americanos de exploração lunar e preparação para viagens tripuladas a Marte.

Astronautas 1 de 4

Os interessados têm até 3 de dezembro de 2026 para encaminhar a documentação pelo portal oficial da NASA. A seleção final está prevista para o segundo semestre de 2027, com início das atividades da nova turma no fim daquele ano ou no começo de 2028. Entretanto, conquistar uma vaga não é uma tarefa simples. A agência estabelece exigências acadêmicas, experiência profissional e condições físicas específicas para quem deseja seguir carreira como astronauta.

O que os novos astronautas da NASA vão fazer?

A nova seleção acontece em um momento estratégico para os projetos espaciais dos Estados Unidos. A NASA trabalha para ampliar a presença humana na Lua, desenvolver uma estrutura de permanência no satélite natural e preparar tecnologias que poderão ser utilizadas em futuras viagens a Marte.

De acordo com a agência, os novos profissionais serão preparados para atuar em ambientes fora da Terra, incluindo atividades na superfície lunar.

Isso significa que o treinamento não ficará restrito às operações dentro de espaçonaves. Os candidatos também deverão desenvolver habilidades para trabalhar em condições extremas, realizar atividades extraveiculares e participar de pesquisas científicas.

Segundo Jared Isaacman, administrador da NASA, os escolhidos poderão caminhar na Lua, viver e trabalhar em uma futura base lunar e contribuir para o desenvolvimento de sistemas que, futuramente, permitirão levar tripulações a Marte.

Quais são os requisitos para ser astronauta da NASA?

Embora a oportunidade desperte o interesse de pessoas de diferentes áreas, a seleção possui critérios rigorosos. A NASA exige formação acadêmica específica, experiência profissional e aprovação em avaliações médicas.

Confira as principais exigências para participar:

Os candidatos selecionados poderão participar dos planos da NASA para ampliar a presença humana na Lua Crédito: Foto: NASA/ Tracy Caldwell Dyson

Nacionalidade: é necessário ser cidadão dos Estados Unidos. Pessoas com dupla cidadania americana também podem participar.

Formação acadêmica: possuir mestrado em uma área de ciência, tecnologia, engenharia ou matemática (STEM), como engenharia, ciências biológicas, ciências físicas, computação ou matemática.

Experiência profissional: ter pelo menos três anos de experiência profissional relacionada à formação, adquirida após a conclusão do curso qualificatório.

Aptidão física: conseguir aprovação no exame médico para voos espaciais de longa duração da NASA.

Habilidades pessoais: demonstrar capacidade de liderança, comunicação e trabalho em equipe.

A exigência de mestrado também pode ser atendida por algumas formações equivalentes, como dois anos de estudos em um programa de doutorado em área técnica relacionada ou a conclusão de determinados cursos superiores da área médica.

Como funciona o treinamento dos novos astronautas?

Depois de escolhidos, os candidatos deverão comparecer ao Centro Espacial Johnson, localizado em Houston, no Texas, onde participarão de aproximadamente dois anos de treinamento básico.

Durante esse período, os profissionais aprenderão diferentes habilidades necessárias para trabalhar no espaço.

Entre as atividades previstas estão:

Treinamento para caminhadas espaciais e atividades fora das espaçonaves.

Estudos sobre operações e funcionamento de estações espaciais.

Preparação para pilotar aeronaves de alto desempenho T-38.

Aprendizado sobre o controle de braços robóticos utilizados em operações espaciais.

Estudos de geologia lunar e procedimentos para futuras missões de exploração.

O treinamento também envolve o desenvolvimento de habilidades para lidar com situações inesperadas, trabalhar em equipe e tomar decisões em ambientes de alta complexidade.