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NASA encontra 27 corpos vagando pelo espaço sideral, junto de pistas escondidas por bilhões de anos

Objetos extremamente apagados preservam características de uma época anterior à formação dos planetas e guardam mistérios do universo

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 22:22

Conceito artístico mostra um corpo transnetuniano, classe de corpos gelados que orbita o Sol além de Netuno
Conceito artístico mostra um corpo transnetuniano, classe de corpos gelados que orbita o Sol além de Netuno Crédito: NASA / ESA / Leah Hustak / STScI

Se fosse possível voltar cerca de 4,6 bilhões de anos, antes de a Terra assumir sua forma atual, o Sistema Solar pareceria um imenso canteiro de obras. Poeira, gelo e pequenos fragmentos se acumulavam, colidiam e começavam a construir mundos.

Boa parte dessas peças desapareceu. Mas, nos confins do Sistema Solar, algumas sobreviveram. Agora, o Telescópio Espacial James Webb encontrou 27 desses corpos além de Netuno, preservados em uma região fria e distante.

Luas no sistema solar

Mercúrio não possui satélites naturais. O menor planeta recebeu o nome do veloz mensageiro dos deuses romanos, uma referência para o mundo que completa sua volta do sol em apenas 88 dias por Dennis / Wikimedia Commons
Vênus não possui nenhum satélite conhecido e seu nome é derivado da deusa romana da beleza, equivalente a deusa grega Afrodite por NASA / SDO / AIA
Nosso satélite é simplesmente chamado de Lua porque era o único conhecido antes das descobertas de Galileu; o único corpo celeste, além da Terra, pisado pelo ser humano por Neil A. Armstrong / NASA
As luas marcianas são Fobos e Deimos, nomes dos deuses-filhos de Ares, equivalente grego do deus romano da guerra, Marte: seus nomes significam “medo” e “terror” por NASA / JPL
Júpiter possui 115 luas reconhecidas,. Entre as principais estão Io, Europa e Ganimedes: seus nomes vêm de personagens ligados a Zeus, equivalente grego do romano Júpiter por NASA / JPL
Saturno lidera o Sistema Solar com 293 luas confirmadas. Entre as principais estão Titã, Encélado e Reia: Titã remete aos Titãs gregos, Encélado a um gigante e Reia era esposa de Cronos, equivalente grego de Saturno por NASA
Urano possui 29 luas conhecidas, mas foge da tradição greco-romana: seus satélites recebem nomes de personagens de Shakespeare e Alexander Pope. Titânia, Oberon e Miranda estão entre os maiores exemplos dessa peculiar família literária por NASA / JPL
Netuno possui 16 luas conhecidas, entre elas Tritão, Nereida e Proteu. Como o planeta leva o nome do deus romano dos mares, seus satélites homenageiam divindades e ninfas marinhas gregas por NASA / JPL
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Mercúrio não possui satélites naturais. O menor planeta recebeu o nome do veloz mensageiro dos deuses romanos, uma referência para o mundo que completa sua volta do sol em apenas 88 dias por Dennis / Wikimedia Commons

A descoberta foi apresentada em dois trabalhos publicados no The Astronomical Journal: um estudo sobre a distribuição e o tamanho dos objetos e outro sobre suas cores e propriedades superficiais. Juntos, os dados mostram que objetos minúsculos ainda carregam sinais do ambiente ancestral no qual nasceram.

Além de Netuno

Os 27 objetos são chamados de objetos transnetunianos, ou TNOs. Eles orbitam além de Netuno e pertencem à grande população de corpos gelados associada ao Cinturão de Kuiper, região que começa aproximadamente a 30 unidades astronômicas do Sol.

Encontrá-los exigiu uma espécie de caça a pontos quase invisíveis. Os pesquisadores usaram a câmera NIRCam do Webb e combinaram sucessivas exposições para procurar fontes que mudavam lentamente de posição diante do fundo de estrelas.

O levantamento cobriu apenas 0,05 grau quadrado do céu, mas chegou a níveis de brilho nunca alcançados em uma busca desse tipo. O artigo descreve a campanha como a pesquisa mais profunda já realizada para pequenos corpos do Sistema Solar.

Objetos do Cinturão de Kuiper aparecem como pequenos pontos em imagens feitas a bilhões de quilômetros de distância
Objetos do Cinturão de Kuiper aparecem como pequenos pontos em imagens feitas a bilhões de quilômetros de distância Crédito: Alex Parker / NASA / Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory / Southwest Research Institute

Memória das origens

Depois, o Hubble entrou na investigação. Como o campo observado pelo telescópio era menor, os astrônomos recuperaram 13 dos objetos detectados pelo Webb e combinaram a luz visível captada pelo Hubble com as observações em infravermelho do Webb.

A comparação revelou algo inesperado. Os pesquisadores imaginavam que corpos tão pequenos teriam sofrido colisões suficientes ao longo de bilhões de anos para modificar suas superfícies e, consequentemente, suas cores.

Mas os menores objetos apresentaram relações de cor semelhantes às observadas entre integrantes muito maiores das mesmas populações. Para a equipe, isso indica que as características superficiais podem preservar sinais primordiais, em vez de refletir apenas bilhões de anos de fragmentações.

Os menores objetos estão, de alguma forma, ‘lembrando’ e preservando a história de como foram feitos.

Anastasia Morgan

da Northern Arizona University, em comunicado da NASA

Quentes e frios

Os astrônomos dividiram a amostra entre populações dinamicamente frias e quentes. Os nomes não têm nada a ver com temperatura: indicam como esses objetos se movimentam e quanto suas órbitas foram perturbadas ao longo da evolução do Sistema Solar.

Os chamados frios permanecem em órbitas relativamente circulares e próximas ao plano dos planetas. Já parte da população quente teria se formado mais perto do Sol e sido lançada para fora durante a migração de Urano e Netuno.

Mesmo depois dessa mudança radical, os objetos quentes mantiveram uma diversidade de cores semelhante à observada em corpos maiores da mesma população. Já os frios continuaram agrupados em uma sequência de cores mais estreita.

O Cinturão de Kuiper abriga corpos gelados preservados desde os primeiros estágios de formação do Sistema Solar
O Cinturão de Kuiper abriga corpos gelados preservados desde os primeiros estágios de formação do Sistema Solar Crédito: NASA

Pequenos demais?

Outro resultado apareceu quando os cientistas contaram quantos objetos existiam em cada faixa de brilho. Foram encontrados menos corpos extremamente pequenos do que alguns modelos de formação planetária previam, sugerindo uma possível mudança na distribuição de tamanhos.

Há uma ressalva importante sobre as dimensões. A NASA resume a amostra como chegando à escala de cerca de 5 quilômetros, enquanto o estudo da função de luminosidade estima o objeto confirmado mais fraco em aproximadamente 10 quilômetros, considerando albedo de 15%. O tamanho depende da refletividade adotada nos cálculos.

Para os pesquisadores, esses pequenos mundos funcionam como peças restantes de uma construção interrompida. Enquanto objetos mais próximos se juntaram para formar planetas, parte dos planetesimais além de Netuno permaneceu congelada, conservando pistas de uma história iniciada há bilhões de anos.

Tags:

Sistema Solar Astronomer Ciência Nasa Espaço

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