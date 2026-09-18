ASTRONOMIA

NASA encontra 27 corpos vagando pelo espaço sideral, junto de pistas escondidas por bilhões de anos

Objetos extremamente apagados preservam características de uma época anterior à formação dos planetas e guardam mistérios do universo



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 22:22

Conceito artístico mostra um corpo transnetuniano, classe de corpos gelados que orbita o Sol além de Netuno Crédito: NASA / ESA / Leah Hustak / STScI

Se fosse possível voltar cerca de 4,6 bilhões de anos, antes de a Terra assumir sua forma atual, o Sistema Solar pareceria um imenso canteiro de obras. Poeira, gelo e pequenos fragmentos se acumulavam, colidiam e começavam a construir mundos.

Boa parte dessas peças desapareceu. Mas, nos confins do Sistema Solar, algumas sobreviveram. Agora, o Telescópio Espacial James Webb encontrou 27 desses corpos além de Netuno, preservados em uma região fria e distante.

Luas no sistema solar 1 de 8

A descoberta foi apresentada em dois trabalhos publicados no The Astronomical Journal: um estudo sobre a distribuição e o tamanho dos objetos e outro sobre suas cores e propriedades superficiais. Juntos, os dados mostram que objetos minúsculos ainda carregam sinais do ambiente ancestral no qual nasceram.

Além de Netuno

Os 27 objetos são chamados de objetos transnetunianos, ou TNOs. Eles orbitam além de Netuno e pertencem à grande população de corpos gelados associada ao Cinturão de Kuiper, região que começa aproximadamente a 30 unidades astronômicas do Sol.

Encontrá-los exigiu uma espécie de caça a pontos quase invisíveis. Os pesquisadores usaram a câmera NIRCam do Webb e combinaram sucessivas exposições para procurar fontes que mudavam lentamente de posição diante do fundo de estrelas.

O levantamento cobriu apenas 0,05 grau quadrado do céu, mas chegou a níveis de brilho nunca alcançados em uma busca desse tipo. O artigo descreve a campanha como a pesquisa mais profunda já realizada para pequenos corpos do Sistema Solar.

Objetos do Cinturão de Kuiper aparecem como pequenos pontos em imagens feitas a bilhões de quilômetros de distância Crédito: Alex Parker / NASA / Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory / Southwest Research Institute

Memória das origens

Depois, o Hubble entrou na investigação. Como o campo observado pelo telescópio era menor, os astrônomos recuperaram 13 dos objetos detectados pelo Webb e combinaram a luz visível captada pelo Hubble com as observações em infravermelho do Webb.

A comparação revelou algo inesperado. Os pesquisadores imaginavam que corpos tão pequenos teriam sofrido colisões suficientes ao longo de bilhões de anos para modificar suas superfícies e, consequentemente, suas cores.

Mas os menores objetos apresentaram relações de cor semelhantes às observadas entre integrantes muito maiores das mesmas populações. Para a equipe, isso indica que as características superficiais podem preservar sinais primordiais, em vez de refletir apenas bilhões de anos de fragmentações.

Os menores objetos estão, de alguma forma, ‘lembrando’ e preservando a história de como foram feitos. Anastasia Morgan da Northern Arizona University, em comunicado da NASA

Quentes e frios

Os astrônomos dividiram a amostra entre populações dinamicamente frias e quentes. Os nomes não têm nada a ver com temperatura: indicam como esses objetos se movimentam e quanto suas órbitas foram perturbadas ao longo da evolução do Sistema Solar.

Os chamados frios permanecem em órbitas relativamente circulares e próximas ao plano dos planetas. Já parte da população quente teria se formado mais perto do Sol e sido lançada para fora durante a migração de Urano e Netuno.

Mesmo depois dessa mudança radical, os objetos quentes mantiveram uma diversidade de cores semelhante à observada em corpos maiores da mesma população. Já os frios continuaram agrupados em uma sequência de cores mais estreita.

O Cinturão de Kuiper abriga corpos gelados preservados desde os primeiros estágios de formação do Sistema Solar Crédito: NASA

Pequenos demais?

Outro resultado apareceu quando os cientistas contaram quantos objetos existiam em cada faixa de brilho. Foram encontrados menos corpos extremamente pequenos do que alguns modelos de formação planetária previam, sugerindo uma possível mudança na distribuição de tamanhos.

Há uma ressalva importante sobre as dimensões. A NASA resume a amostra como chegando à escala de cerca de 5 quilômetros, enquanto o estudo da função de luminosidade estima o objeto confirmado mais fraco em aproximadamente 10 quilômetros, considerando albedo de 15%. O tamanho depende da refletividade adotada nos cálculos.