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Nasce Zara, primeira filha de Franciny Ehlke e Tony Maleh: 'A gente já sonhava com você'

Influenciadora deu à luz nesta quarta-feira (4), em São Paulo, e compartilhou o momento nas redes sociais

Kamila Macedo

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 20:40

Franciny Ehlke e Tony Maleh com a filha Zara no colo, acompanhados de Rafik Crédito: Reprodução/Instagram

Nasceu Zara, a primeira filha da influenciadora Franciny Ehlke com o empresário bilionário Tony Maleh, nesta quarta-feira (4). Mais cedo, Franciny havia compartilhado com seus seguidores a entrada na Maternidade Pro Matre Paulista, em São Paulo, para se preparar para o nascimento do bebê.

A novidade foi anunciada em uma publicação conjunta acompanhada de um carrossel de fotos e uma declaração que emocionou os seguidores. “4.11.26 - a nossa família cresceu. Bem-vinda, Zara. Você é o fruto do amor do seu papai e da sua mamãe, e já chegou tão amada”, iniciou a influenciadora.

Em outro trecho da mensagem, a influenciadora falou sobre a expectativa vivida nos últimos meses: “Antes de conhecer seu rostinho, a gente já sonhava com você. E agora que você está nos nossos braços, parece que nenhuma palavra é grande o suficiente pra explicar o que sentimos”.

Nasceu Zara, primeira filha de Franciny Ehlke com Tony Maleh 1 de 5

“Hoje, junto com você, nasce também uma nova versão de mim: a sua mamãe. A menina que eu fui um dia talvez nem imaginasse que a vida guardava um amor tão bonito pra ela”, finalizou.

Amigos da influenciadora, como Lucas Rangel, comemoraram nos comentários da publicação. “Eu tô apaixonado. Tô preso vendo as fotos toda hora”, comentou ele.

O nascimento de Zara coincide com o período de relançamento da marca de cosméticos da influenciadora, a Fran by Franciny Ehlke, da qual ela e o marido são sócios. Maleh já é pai de Rafik, fruto de um relacionamento anterior.