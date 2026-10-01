Nasce filha de Mari Fernandez e Júlia Ribeiro; veja fotos do parto

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Heider Sacramento
Publicado em 1 de outubro de 2026 às 22:20
Mari Fernandez e Júlia Ribeiro anunciaram nesta quinta-feira (1º) o nascimento da primeira filha do casal. Isabela nasceu às 13h22, e as mães compartilharam registros do parto e dos primeiros momentos com a bebê.
As imagens mostram Júlia com a filha nos braços e também amamentando a recém-nascida. O nascimento foi celebrado pelas duas como a chegada de uma nova fase da família.
Mari Fernandez e Júlia Ribeiro compartilham registros sobre chá de bebê da filha
Júlia acompanhou a gestação e, após o parto, falou sobre a emoção de finalmente conhecer a filha. Segundo a influenciadora, ela passou meses imaginando como seria o primeiro encontro e ainda tentava assimilar que a bebê que sentia se mexer na barriga agora estava em seus braços.
A influenciadora também contou que sempre teve o desejo de ser mãe e que pretende aproveitar os primeiros dias para conhecer a rotina e os pequenos detalhes da filha. A expectativa agora é pela alta hospitalar e pelo início da vida das três em casa.
O anúncio do nascimento recebeu mensagens de carinho de amigos e famosos. Entre eles estão Brunna Gonçalves, esposa de Ludmilla, e a ex-BBB Larissa Tomásia, que também está grávida do primeiro filho.
Isabela nasceu nesta quinta-feira, 1º de outubro de 2026, e é a primeira filha de Mari Fernandez e Júlia Ribeiro.