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Nasce filha de Mari Fernandez e Júlia Ribeiro; veja fotos do parto

Primeira filha da cantora e da influenciadora nasceu na tarde desta quinta-feira (1º), às 13h22; casal compartilhou registros dos primeiros momentos com a bebê

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 22:20

Mari Fernandez e Júlia Ribeiro celebraram a chegada de Isabela, primeira filha do casal
Mari Fernandez e Júlia Ribeiro celebraram a chegada de Isabela, primeira filha do casal Crédito: Reprodução

Mari Fernandez e Júlia Ribeiro anunciaram nesta quinta-feira (1º) o nascimento da primeira filha do casal. Isabela nasceu às 13h22, e as mães compartilharam registros do parto e dos primeiros momentos com a bebê.

As imagens mostram Júlia com a filha nos braços e também amamentando a recém-nascida. O nascimento foi celebrado pelas duas como a chegada de uma nova fase da família.

Mari Fernandez e Júlia Ribeiro compartilham registros sobre chá de bebê da filha

Detalhes da celebração de Isabela por Reprodução | Instagram
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Detalhes da celebração de Isabela por Reprodução | Instagram

Júlia acompanhou a gestação e, após o parto, falou sobre a emoção de finalmente conhecer a filha. Segundo a influenciadora, ela passou meses imaginando como seria o primeiro encontro e ainda tentava assimilar que a bebê que sentia se mexer na barriga agora estava em seus braços.

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A influenciadora também contou que sempre teve o desejo de ser mãe e que pretende aproveitar os primeiros dias para conhecer a rotina e os pequenos detalhes da filha. A expectativa agora é pela alta hospitalar e pelo início da vida das três em casa.

O anúncio do nascimento recebeu mensagens de carinho de amigos e famosos. Entre eles estão Brunna Gonçalves, esposa de Ludmilla, e a ex-BBB Larissa Tomásia, que também está grávida do primeiro filho.

Isabela nasceu nesta quinta-feira, 1º de outubro de 2026, e é a primeira filha de Mari Fernandez e Júlia Ribeiro.

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