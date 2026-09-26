Nasce Gabriel, primeiro filho de Éder Militão e Tainá Castro; veja fotos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 26 de setembro de 2026 às 16:23
Nasceu na sexta-feira (25) o primeiro filho de Éder Militão e Tainá Castro. O jogador do Real Madrid e a influenciadora compartilharam as primeiras fotos ao lado do pequeno Gabriel neste sábado (26), por meio das redes sociais.
"E finalmente chegou o nosso Gabriel. Foram nove meses esperando por esse momento e, por mais que a gente tente imaginar como vai ser, nada se compara a ter você aqui nos nossos braços. Bem-vindo, nosso filho. Que Deus abençoe muito a sua vida e que você seja sempre muito feliz e muito amado. Nossa família ficou ainda mais completa com você", escreveu Tainá.
Nascimento do primeiro filho de Tainá e Éder Militão
O anúncio da gravidez aconteceu em março deste ano. "A vida foi acontecendo... e, sem a gente perceber, Deus estava escrevendo mais um capítulo da nossa história. Hoje, com o coração cheio de amor, a gente conta: agora somos seis. Mais um pedacinho nosso chegando para transformar tudo e nos lembrar do que realmente importa. Bem-vindo(a), nosso grande amor", escreveu Tainá na época.
Os dois já têm filhos de relacionamentos anteriores. Tainá é mãe de Helena de Matteo, fruto do relacionamento com o zagueiro do Flamengo Léo Pereira, e Militão é pai de Cecília, fruto do relacionamento com Karoline Lima.