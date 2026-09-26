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Nasce Gabriel, primeiro filho de Éder Militão e Tainá Castro; veja fotos

Casal compartilhou fotos do nascimento neste sábado (26)

Millena Marques

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 16:23

Nascimento do primeiro filho de Tainá e Éder Militão Crédito: Reprodução/Instagram

Nasceu na sexta-feira (25) o primeiro filho de Éder Militão e Tainá Castro. O jogador do Real Madrid e a influenciadora compartilharam as primeiras fotos ao lado do pequeno Gabriel neste sábado (26), por meio das redes sociais.

"E finalmente chegou o nosso Gabriel. Foram nove meses esperando por esse momento e, por mais que a gente tente imaginar como vai ser, nada se compara a ter você aqui nos nossos braços. Bem-vindo, nosso filho. Que Deus abençoe muito a sua vida e que você seja sempre muito feliz e muito amado. Nossa família ficou ainda mais completa com você", escreveu Tainá.

Nascimento do primeiro filho de Tainá e Éder Militão 1 de 17

O anúncio da gravidez aconteceu em março deste ano. "A vida foi acontecendo... e, sem a gente perceber, Deus estava escrevendo mais um capítulo da nossa história. Hoje, com o coração cheio de amor, a gente conta: agora somos seis. Mais um pedacinho nosso chegando para transformar tudo e nos lembrar do que realmente importa. Bem-vindo(a), nosso grande amor", escreveu Tainá na época.