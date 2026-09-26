Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Nasce Gabriel, primeiro filho de Éder Militão e Tainá Castro; veja fotos

Casal compartilhou fotos do nascimento neste sábado (26)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 16:23

Nascimento do primeiro filho de Tainá e Éder Militão
Nascimento do primeiro filho de Tainá e Éder Militão Crédito: Reprodução/Instagram

Nasceu na sexta-feira (25) o primeiro filho de Éder Militão e Tainá Castro. O jogador do Real Madrid e a influenciadora compartilharam as primeiras fotos ao lado do pequeno Gabriel neste sábado (26), por meio das redes sociais.

"E finalmente chegou o nosso Gabriel. Foram nove meses esperando por esse momento e, por mais que a gente tente imaginar como vai ser, nada se compara a ter você aqui nos nossos braços. Bem-vindo, nosso filho. Que Deus abençoe muito a sua vida e que você seja sempre muito feliz e muito amado. Nossa família ficou ainda mais completa com você", escreveu Tainá.

Nascimento do primeiro filho de Tainá e Éder Militão

Nascimento do primeiro filho de Tainá e Éder Militão por Nascimento do primeiro filho de Tainá e Éder Militão
Nascimento do primeiro filho de Tainá e Éder Militão por Nascimento do primeiro filho de Tainá e Éder Militão
Nascimento do primeiro filho de Tainá e Éder Militão por Nascimento do primeiro filho de Tainá e Éder Militão
Nascimento do primeiro filho de Tainá e Éder Militão por Nascimento do primeiro filho de Tainá e Éder Militão
Nascimento do primeiro filho de Tainá e Éder Militão por Nascimento do primeiro filho de Tainá e Éder Militão
Nascimento do primeiro filho de Tainá e Éder Militão por Nascimento do primeiro filho de Tainá e Éder Militão
Nascimento do primeiro filho de Tainá e Éder Militão por Nascimento do primeiro filho de Tainá e Éder Militão
Nascimento do primeiro filho de Tainá e Éder Militão por Nascimento do primeiro filho de Tainá e Éder Militão
Nascimento do primeiro filho de Tainá e Éder Militão por Nascimento do primeiro filho de Tainá e Éder Militão
Nascimento do primeiro filho de Tainá e Éder Militão por Nascimento do primeiro filho de Tainá e Éder Militão
Nascimento do primeiro filho de Tainá e Éder Militão por Nascimento do primeiro filho de Tainá e Éder Militão
Nascimento do primeiro filho de Tainá e Éder Militão por Nascimento do primeiro filho de Tainá e Éder Militão
Nascimento do primeiro filho de Tainá e Éder Militão por Nascimento do primeiro filho de Tainá e Éder Militão
Nascimento do primeiro filho de Tainá e Éder Militão por Nascimento do primeiro filho de Tainá e Éder Militão
Nascimento do primeiro filho de Tainá e Éder Militão por Nascimento do primeiro filho de Tainá e Éder Militão
Nascimento do primeiro filho de Tainá e Éder Militão por Nascimento do primeiro filho de Tainá e Éder Militão
Nascimento do primeiro filho de Tainá e Éder Militão por Nascimento do primeiro filho de Tainá e Éder Militão
1 de 17
Nascimento do primeiro filho de Tainá e Éder Militão por Nascimento do primeiro filho de Tainá e Éder Militão

O anúncio da gravidez aconteceu em março deste ano. "A vida foi acontecendo... e, sem a gente perceber, Deus estava escrevendo mais um capítulo da nossa história. Hoje, com o coração cheio de amor, a gente conta: agora somos seis. Mais um pedacinho nosso chegando para transformar tudo e nos lembrar do que realmente importa. Bem-vindo(a), nosso grande amor", escreveu Tainá na época.

Leia mais

Imagem - Filha de Karoline Lima e Éder Militão faz 4 anos e ganha homenagens do pai, da mãe e da madrasta

Filha de Karoline Lima e Éder Militão faz 4 anos e ganha homenagens do pai, da mãe e da madrasta

Imagem - Traição? Vini Jr. e Éder Militão contrataram garotas de programa enquanto jogador estava com Virginia, diz jornalista

Traição? Vini Jr. e Éder Militão contrataram garotas de programa enquanto jogador estava com Virginia, diz jornalista

Imagem - Éder Militão quebra o silêncio sobre contratar garotas de programas junto com Vini Jr.

Éder Militão quebra o silêncio sobre contratar garotas de programas junto com Vini Jr.

Os dois já têm filhos de relacionamentos anteriores. Tainá é mãe de Helena de Matteo, fruto do relacionamento com o zagueiro do Flamengo Léo Pereira, e Militão é pai de Cecília, fruto do relacionamento com Karoline Lima.

Tags:

Éder Militão Tainá Castro

Mais recentes

Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Menor que um gato doméstico: cientistas identificam primeira nova espécie de felino em mais de 100 anos

Menor que um gato doméstico: cientistas identificam primeira nova espécie de felino em mais de 100 anos
Imagem - 4 signos que fazem os outros pensarem 'como essa pessoa consegue?': eles impressionam pela determinação e pelas conquistas

4 signos que fazem os outros pensarem 'como essa pessoa consegue?': eles impressionam pela determinação e pelas conquistas