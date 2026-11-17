Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 17 de novembro de 2026 às 09:47
Kendrick nasceu! Primeiro filho do jogador Endrick e da influenciadora Gabriely Miranda, o menino teve a chegada anunciada pelo próprio pai nesta terça-feira (17). O atacante contou a novidade em entrevista ao SporTV, após o amistoso da Seleção Brasileira contra Singapura, e aproveitou para dedicar o gol marcado na partida à esposa e ao bebê.
"Graças a Deus, minha esposa deu à luz. É um garoto maravilhoso, e minha esposa também está muito feliz. Esse gol foi para ele e para a minha esposa, que é uma mulher muito forte, por tudo o que ela vem passando no pós-parto. Sei que não é fácil, e ela é uma esposa maravilhosa", declarou.
Endrick e Gabriely Miranda
O jogador também contou que Gabriely o incentivou a viajar para defender a Seleção mesmo após o nascimento do filho. "Ela foi uma das primeiras a falar para eu vir representar o Brasil. E ela está lá cuidando dele. Tenho que valorizar bastante a família que eu tenho e agradecer muito a Deus", afirmou.
Durante a partida, o atacante também celebrou o gol com uma homenagem ao recém-nascido. "Papai te ama", disse.
Endrick ainda comentou que prefere preservar a intimidade da família e deixar a decisão sobre uma eventual exposição pública do filho para quando ele crescer.
Como o casal revelou o nome do bebê?
O nome Kendrick foi anunciado em julho, durante um chá de bebê organizado pelo casal em São Paulo. A comemoração reuniu cerca de 120 convidados, entre amigos e familiares, e uma placa na entrada do evento revelou a escolha dos futuros pais.
Antes disso, Endrick e Gabriely anunciaram a gravidez em abril, com um ensaio fotográfico publicado nas redes sociais. Na ocasião, a influenciadora celebrou a novidade com a frase "Agora somos 5", em referência ao casal e aos cachorros de estimação.
Os dois também realizaram um chá revelação intimista, quando descobriram que esperavam um menino.
Relacionamento e casamento
Endrick e Gabriely se conheceram pelas redes sociais e começaram a se relacionar em 2023. O primeiro beijo aconteceu em 18 de setembro daquele ano, e o namoro foi oficializado em 29 de outubro.
O casal se casou no civil em setembro de 2024, surpreendendo os seguidores com o anúncio nas redes sociais. Em julho de 2025, os dois realizaram uma festa de casamento em Madri, na Espanha, onde o jogador vive por conta da carreira no futebol europeu.
A celebração teve cerimônia ao ar livre, decoração com flores brancas e verdes e uma festa para menos de 100 convidados.