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Nasce Kendrick, primeiro filho de Endrick e Gabriely Miranda

Atacante anunciou a chegada do bebê após partida da Seleção Brasileira e dedicou um gol à esposa, que recebeu elogios pela força no pós-parto

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 09:47

Endrick e Gabriely Miranda Crédito: Reprodução/Instagram

Kendrick nasceu! Primeiro filho do jogador Endrick e da influenciadora Gabriely Miranda, o menino teve a chegada anunciada pelo próprio pai nesta terça-feira (17). O atacante contou a novidade em entrevista ao SporTV, após o amistoso da Seleção Brasileira contra Singapura, e aproveitou para dedicar o gol marcado na partida à esposa e ao bebê.

"Graças a Deus, minha esposa deu à luz. É um garoto maravilhoso, e minha esposa também está muito feliz. Esse gol foi para ele e para a minha esposa, que é uma mulher muito forte, por tudo o que ela vem passando no pós-parto. Sei que não é fácil, e ela é uma esposa maravilhosa", declarou.

Endrick e Gabriely Miranda 1 de 13

O jogador também contou que Gabriely o incentivou a viajar para defender a Seleção mesmo após o nascimento do filho. "Ela foi uma das primeiras a falar para eu vir representar o Brasil. E ela está lá cuidando dele. Tenho que valorizar bastante a família que eu tenho e agradecer muito a Deus", afirmou.

Durante a partida, o atacante também celebrou o gol com uma homenagem ao recém-nascido. "Papai te ama", disse.

Endrick dedica gol ao filho recém-nascido! Bem-vindo, Kendrick! ??? #endrick #gol #brasil #singapura #futebol #ge https://t.co/JWxg8JQ8Tw — ge (@geglobo) November 17, 2026

Endrick ainda comentou que prefere preservar a intimidade da família e deixar a decisão sobre uma eventual exposição pública do filho para quando ele crescer.

O gol de Endrick contra Singapura tem homenagem certa: Kendrick, filho do jogador ? #seleçãobrasileira #Brasil #Singapura #amistosos #futebol https://t.co/EN6MKf6h05 — ge (@geglobo) November 17, 2026

Como o casal revelou o nome do bebê?

O nome Kendrick foi anunciado em julho, durante um chá de bebê organizado pelo casal em São Paulo. A comemoração reuniu cerca de 120 convidados, entre amigos e familiares, e uma placa na entrada do evento revelou a escolha dos futuros pais.

Antes disso, Endrick e Gabriely anunciaram a gravidez em abril, com um ensaio fotográfico publicado nas redes sociais. Na ocasião, a influenciadora celebrou a novidade com a frase "Agora somos 5", em referência ao casal e aos cachorros de estimação.

Os dois também realizaram um chá revelação intimista, quando descobriram que esperavam um menino.

Relacionamento e casamento

Endrick e Gabriely se conheceram pelas redes sociais e começaram a se relacionar em 2023. O primeiro beijo aconteceu em 18 de setembro daquele ano, e o namoro foi oficializado em 29 de outubro.

O casal se casou no civil em setembro de 2024, surpreendendo os seguidores com o anúncio nas redes sociais. Em julho de 2025, os dois realizaram uma festa de casamento em Madri, na Espanha, onde o jogador vive por conta da carreira no futebol europeu.