ASTROLOGIA

Nasceu nestes anos? O restante de agosto pode trazer uma onda de sorte, dinheiro e oportunidades

Dinheiro, carreira, relacionamentos e novas oportunidades podem ganhar força neste mês para quem nasceu em determinados anos

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 02:00

Horóscopo Chinês Crédito: Reprodução/Freepik

Agosto pode trazer uma fase mais favorável para algumas pessoas, especialmente quando o assunto é reconhecer oportunidades e transformar pequenos avanços em resultados concretos. Na astrologia chinesa, determinados signos podem encontrar um período mais propício para questões financeiras, profissionais, amorosas e pessoais.

A sorte, porém, não precisa aparecer como um acontecimento grandioso. Ela pode surgir por meio de uma indicação profissional, uma conversa importante, uma oportunidade que parecia improvável ou até mesmo uma decisão que ajuda a colocar a vida em uma direção mais promissora. Para seis signos chineses, agosto pode ser especialmente interessante. Descubra se o seu ano de nascimento está entre eles, de acordo com a previsão do site "Economic Times".

Cavalo: Uma oportunidade pode colocar seus talentos em evidência. Quem nasceu em 1966, 1978, 1990, 2002 ou 2014 pode perceber um aumento no ritmo das oportunidades durante agosto. O Cavalo é tradicionalmente associado à independência, confiança e determinação, características que podem ajudar a transformar uma possibilidade em algo concreto. Na carreira, uma nova responsabilidade ou projeto pode destacar suas habilidades. No dinheiro, o momento favorece uma postura mais confiante, mas sem abandonar o planejamento. No amor, conversas sinceras podem aproximar o casal ou ajudar solteiros a entender melhor o que procuram. O principal diferencial do mês pode ser justamente a disposição para agir em vez de esperar que tudo aconteça sozinho.

Dica cósmica: Se uma oportunidade fizer sentido, não espere pelo momento perfeito para dar o primeiro passo.

Descubra o seu signo no Horóscopo Chinês 1 de 14

Cabra: A sorte pode chegar por meio de pessoas e conexões. Nascidos em 1967, 1979, 1991, 2003 ou 2015 podem experimentar uma forma mais tranquila de prosperidade ao longo de agosto. Em vez de grandes acontecimentos repentinos, o período pode favorecer recomendações, ajuda de pessoas próximas e avanços que se constroem aos poucos. No trabalho, o conselho de alguém pode abrir uma porta importante. Nas finanças, controlar gastos desnecessários pode ser tão importante quanto encontrar uma nova fonte de renda. Na vida amorosa, a busca por segurança emocional tende a ganhar força, e solteiros podem se aproximar de alguém que transmite confiança desde o início. A mensagem do mês é que nem toda sorte precisa ser barulhenta para ser valiosa.

Dica cósmica: Valorize as pequenas oportunidades e as pessoas que demonstram vontade genuína de ajudar você a avançar.

Macaco: Uma ideia pode se transformar em uma oportunidade. Quem nasceu em 1968, 1980, 1992, 2004 ou 2016 pode se beneficiar especialmente da criatividade e da capacidade de adaptação durante agosto. O Macaco é tradicionalmente relacionado à inteligência, curiosidade e rapidez de raciocínio, e essas características podem fazer diferença diante de mudanças inesperadas. No trabalho, uma ideia criativa pode receber mais atenção do que você imaginava. No dinheiro, novas maneiras de ganhar ou organizar recursos podem surgir, embora seja importante evitar decisões impulsivas. No amor, a comunicação será uma das principais ferramentas para criar aproximação e fortalecer vínculos. Quanto mais flexível você estiver, mais facilmente poderá reconhecer uma oportunidade quando ela aparecer.

Dica cósmica: Não descarte uma ideia apenas porque ela surgiu de maneira diferente do que você havia planejado.

Galo: Seus esforços podem finalmente começar a dar resultado. Nascidos em 1969, 1981, 1993, 2005 ou 2017 podem encontrar em agosto um período favorável para colocar em prática planos que vinham sendo preparados há algum tempo. No campo profissional, o trabalho realizado anteriormente pode receber reconhecimento de chefes, clientes ou colegas. Financeiramente, a melhor estratégia tende a ser manter os pés no chão e evitar apostas desnecessárias. No amor, uma situação que parecia confusa pode começar a ficar mais clara, ajudando você a entender o que realmente deseja. A força do Galo neste período está na consistência: pequenas ações feitas com disciplina podem produzir resultados maiores do que uma tentativa de mudar tudo de uma vez.

Dica cósmica: Continue fazendo o que funciona, mas não tenha medo de mostrar aos outros o resultado do seu esforço.

Cão: Uma pessoa pode se tornar a chave para uma nova oportunidade. Quem nasceu em 1970, 1982, 1994, 2006 ou 2018 pode encontrar boa parte da sorte de agosto por meio de relacionamentos e conexões. O Cão é associado à lealdade, honestidade e responsabilidade, características que podem favorecer tanto a vida profissional quanto a pessoal. No trabalho, uma parceria ou colaboração pode gerar uma oportunidade que seria mais difícil de alcançar sozinho. Nas finanças, cautela será importante para preservar os avanços conquistados. No amor, relações existentes podem ganhar mais segurança, enquanto solteiros podem conhecer alguém por intermédio do próprio círculo social. As pessoas ao seu redor podem ter um papel maior do que você imagina nos próximos passos.

Dica cósmica: Não tente conquistar tudo sozinho. Uma boa parceria pode acelerar um caminho que você levaria muito mais tempo para percorrer.

Porco: Uma mudança de prioridades pode abrir espaço para uma fase mais feliz. Nascidos em 1971, 1983, 1995, 2007 ou 2019 podem experimentar agosto como um período de renovação pessoal e emocional. Em vez de perseguir apenas resultados materiais, o Porco pode começar a questionar o que realmente traz satisfação. Na carreira, uma mudança de prioridades pode aproximá-lo de uma atividade mais gratificante. No dinheiro, organizar melhor os recursos pode produzir resultados mais consistentes do que esperar por um ganho inesperado. No amor, a honestidade emocional pode fortalecer uma relação ou ajudar você a perceber quando é hora de deixar algo para trás. A maior sorte do mês pode estar justamente em reconhecer o que merece continuar na sua vida.

Dica cósmica: Não aceite uma oportunidade apenas porque ela parece boa no papel. Pergunte se ela também combina com a vida que você quer construir.

Como saber se agosto pode ser um mês de sorte para você?

Na astrologia chinesa, o signo determinado pelo ano de nascimento é apenas uma parte de um sistema muito mais amplo. Elementos, mês, dia e horário de nascimento também podem influenciar a interpretação de um período.

Por isso, estas previsões funcionam como uma leitura geral para quem nasceu nos anos associados ao Cavalo, Cabra, Macaco, Galo, Cão e Porco. Pessoas do mesmo signo podem viver experiências bastante diferentes dependendo de seu mapa completo.

Ainda assim, alguns comportamentos podem ajudar a aproveitar melhor um período considerado favorável.

Observe oportunidades que surgirem no trabalho ou nos negócios.

Reveja suas finanças antes de fazer gastos desnecessários.

Fortaleça relações que demonstram reciprocidade.

Não ignore uma indicação ou recomendação profissional.

Termine projetos pendentes antes de começar muitos outros.

Evite decisões importantes tomadas apenas pela empolgação.

Esteja disposto a adaptar seus planos quando surgir uma possibilidade melhor.

A astrologia chinesa pode oferecer uma leitura simbólica sobre tendências e períodos de maior movimento, mas é a maneira como cada pessoa reage às oportunidades que pode transformar uma fase favorável em algo realmente significativo.