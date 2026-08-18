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Nascida antes da TV, Laura Cardoso bateu recorde histórico na teledramaturgia brasileira

Veterana começou no rádio aos 15 anos e morreu aos 98 anos nesta terça-feira (18)

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 08:47

Laura Cardoso como Dona Guiomar na novela 'A Viagem (1994)'  Crédito: Reprodução/TV Globo

Nascida em 1927, mais de duas décadas antes da televisão no Brasil, Laura Cardoso não apenas testemunhou o nascimento do audiovisual no país, mas se tornou a maior referência no gênero. Ao longo de mais de 80 anos de trajetória artística, a veterana alcançou um recorde ao tornar-se a atriz com o maior número de novelas gravadas na história da teledramaturgia brasileira. 

Relembre alguns papéis de Laura Cardoso

Laura Cardoso como Isaura em "Mulheres de Areia" por Reprodução/Globo
Laura Cardoso em "A Grande Família" por Reprodução/Globo
Laura Cardoso com Carmem em "Chocolate com Pimenta" por Reprodução/Globo
Laura Cardoso como Dona Guiomar em "A Viagem" por Reprodução/Globo
Laura Cardoso como Caetana em "O Outro Lado do Paraíso" por Reprodução/Globo
Laura Cardoso como Alice em "Duas Caras" por Reprodução/Globo
Laura Cardoso como Dona Francisquinha em "Como Uma Onda" por Reprodução/Globo
Laura Cardoso como Soraya Nicolich em "Explode Coração" por Reprodução/Globo
Laura Cardoso como Dona Dorotéia em "Gabriela" por Reprodução/Instagram
Laura Cardoso em "Sol Nascente" por Reprodução/Globo
Laura Cardoso em "Sol Nascente" por Reprodução/Globo
Laura Cardoso como Isaura em "Mulheres de Areia" por Reprodução/Globo
Laura Cardoso começou nas radionovelas, mas logo adaptou-se a atuar em frente às câmeras e fundiu a própria trajetória com a linha do tempo da história da televisão no país por Reprodução/Instagram
Laura Cardoso por Reprodução/Instagram
Laura Cardoso teve início na adolescência, quando ela passou em um teste para uma radionovela na Rádio Cosmos, mas a decisão de ser atriz tem origem na infância por Reprodução/Instagram
Laura Cardoso como Isaura, em Mulheres de Areia (1993) por Reprodução/Globo
Laura Cardoso como Donana, de Pão-Pão, Beijo-Beijo (1983) por Reprodução/Globo
Laura Cardoso como Guiomar, em A Viagem (1994) por Reprodução/Globo
Laura Cardoso como Sinhana, em Irmãos Coragem (1995) por Reprodução/Globo
Laura Cardoso como Dona Carmem, de Chocolate com Pimenta (2003) por Reprodução/Globo
Laura Cardoso como Laksmi Ananda, em 'Caminho das Índias' por Reprodução/Globo
Laura Cardoso como Dona Veridiana em "Flor do Caribe" por Reprodução/Globo
Laura Cardoso como Sinhana Coragem no remake da novela 'Irmãos Coragem' (Globo, 1995) por TV Globo
Laura Cardoso como Senhora dos Dois Mundos na minissérie 'Hoje é Dia de Maria' (Globo, 2005) por Renato Rocha Miranda/Globo
Laura Cardoso como Veridiana em 'Flor do Caribe' (Globo, 2013) por João Miguel Junior/TV Globo
Laura Cardoso em 'A Viagem' por Reprodução
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Laura Cardoso como Isaura em "Mulheres de Areia" por Reprodução/Globo

Ao todo, Laura acumulou mais de 65 folhetins em seu currículo, ultrapassando a colega Ana Rosa, que havia entrado para o Guinness Book em 1997 com 63 produções registradas. Os primeiros passos da atriz ocorreram na era do rádio, em 1942, interpretando radionovelas na paulistana Rádio Cosmos aos 15 anos de idade. Com o surgimento das primeiras transmissões televisivas, estreou na TV Tupi em 1952, no teleteatro Tribunal do Coração, acumulando posteriormente passagens marcantes pela Record e pela Band.

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Sua chegada à TV Globo aconteceu em 1981, na novela 'Brilhante'. A partir dali, enfileirou papéis inesquecíveis em clássicos como 'Pão-Pão', 'Beijo-Beijo' (1983), 'Fera Radical' (1988), 'Rainha da Sucata' (1990), 'Mulheres de Areia' (1993), 'A Viagem' (1994) e 'Explode Coração' (1995). No auge, chegou a emendar trabalhos anuais ininterruptos entre 1990 e 1996.

Nas últimas décadas, permaneceu em plena atividade em sucessos como 'Caminho das Índias' (2009), 'Gabriela' (2012), 'Sol Nascente' (2016) e 'O Outro Lado do Paraíso' (2017). Sua última atuação em novelas ocorreu em 2019, quando deu vida à personagem Matilde em 'A Dona do Pedaço'.

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