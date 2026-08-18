LUTO

Nascida antes da TV, Laura Cardoso bateu recorde histórico na teledramaturgia brasileira

Veterana começou no rádio aos 15 anos e morreu aos 98 anos nesta terça-feira (18)

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 08:47

Laura Cardoso como Dona Guiomar na novela 'A Viagem (1994)' Crédito: Reprodução/TV Globo

Nascida em 1927, mais de duas décadas antes da televisão no Brasil, Laura Cardoso não apenas testemunhou o nascimento do audiovisual no país, mas se tornou a maior referência no gênero. Ao longo de mais de 80 anos de trajetória artística, a veterana alcançou um recorde ao tornar-se a atriz com o maior número de novelas gravadas na história da teledramaturgia brasileira.

Relembre alguns papéis de Laura Cardoso 1 de 26

Ao todo, Laura acumulou mais de 65 folhetins em seu currículo, ultrapassando a colega Ana Rosa, que havia entrado para o Guinness Book em 1997 com 63 produções registradas. Os primeiros passos da atriz ocorreram na era do rádio, em 1942, interpretando radionovelas na paulistana Rádio Cosmos aos 15 anos de idade. Com o surgimento das primeiras transmissões televisivas, estreou na TV Tupi em 1952, no teleteatro Tribunal do Coração, acumulando posteriormente passagens marcantes pela Record e pela Band.

Sua chegada à TV Globo aconteceu em 1981, na novela 'Brilhante'. A partir dali, enfileirou papéis inesquecíveis em clássicos como 'Pão-Pão', 'Beijo-Beijo' (1983), 'Fera Radical' (1988), 'Rainha da Sucata' (1990), 'Mulheres de Areia' (1993), 'A Viagem' (1994) e 'Explode Coração' (1995). No auge, chegou a emendar trabalhos anuais ininterruptos entre 1990 e 1996.