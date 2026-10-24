TURISMO

Natal em Gramado e Canela: veja o que fazer além das luzes e dos desfiles na Serra Gaúcha

Com eventos que começaram nesta semana e seguem até janeiro, cidades da Serra Gaúcha combinam espetáculos natalinos, natureza, chocolate artesanal e experiências para toda a família

Heider Sacramento

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 09:51

O Natal Luz transforma Gramado em um cenário de luzes, música e espetáculos durante a temporada natalina na Serra Gaúcha Crédito: Divulgação

As luzes de Natal já tomam conta de Gramado e Canela, na Serra Gaúcha, mas os espetáculos que movimentam a região no fim do ano estão longe de ser a única razão para visitar as duas cidades. Entre outubro e janeiro, o destino reúne cachoeiras, parques temáticos, restaurantes com propostas diferentes e hotéis que transformam a hospedagem em parte do passeio.

A proximidade entre os municípios facilita a montagem do roteiro. É possível acompanhar uma apresentação natalina à noite, reservar o dia seguinte para uma atração em meio à natureza e experimentar a gastronomia local sem precisar percorrer grandes distâncias. Para quem sai da Bahia, a combinação permite planejar uma viagem de vários dias, alternando atividades para adultos e crianças.

Natal Luz e Sonho de Natal abrem a temporada

A programação de fim de ano começou na quinta-feira (22), com a abertura da 41ª edição do Natal Luz de Gramado, que segue até 17 de janeiro de 2027. São 88 dias de atividades, mais de 400 atrações e expectativa de 2,8 milhões de visitas. O evento tem orçamento anunciado de R$ 41 milhões e mobiliza cerca de 2.500 profissionais.

Entre os destaques estão os espetáculos O Brilho do Natal, Natal Luz in Concert e O Despertar das Luzes. A programação também prevê o retorno da parada natalina e de um desfile em espaço coberto no Expogramado. As apresentações ocupam diferentes pontos da cidade e movimentam o comércio, os restaurantes e a rede hoteleira durante a temporada.

Natal Luz de Gramado 1 de 17

Em Canela, o Sonho de Natal chega à 39ª edição, com quase 80 dias de programação, apresentações artísticas, desfiles e atividades gratuitas. A expectativa é receber 2,5 milhões de visitantes, com orçamento de R$ 5 milhões.

A tradicional descida do Papai Noel está entre os momentos mais aguardados. Na edição anterior, cerca de 14 mil pessoas acompanharam a atração, e a organização espera chegar a 16 mil neste ano.

A procura tem impacto direto na hospedagem. Em dezembro de 2025, a ocupação hoteleira em Canela ficou entre 90% e 97%, segundo dados divulgados pelo município. Para quem pretende viajar no Natal ou no Réveillon, reservar hotéis e ingressos com antecedência é uma forma de evitar contratempos.

Cachoeira e parques para sair do roteiro tradicional

Depois das apresentações, Canela oferece passeios que colocam a natureza no centro da experiência. Um deles é o Pé da Cascata do Caracol, que conduz os visitantes até a base da queda-d’água de 131 metros. Diferentemente dos mirantes tradicionais, o percurso permite observar a cascata de perto e dedicar mais tempo à paisagem.

A atividade pode ser combinada com o Balanço Infinito e uma parada na Casa da Vó Ivonne para uma refeição. A proposta é reservar algumas horas para o passeio, em vez de encaixá-lo como uma visita rápida entre outras atrações.

Para quem viaja com crianças, outras opções são o Mundo a Vapor, em Canela, que explora ciência, engenharia e máquinas a vapor, e a Vila da Mônica, em Gramado. O parque inspirado nos personagens criados por Mauricio de Sousa oferece uma experiência voltada principalmente ao público infantil.

Chocolate, vinhos e restaurantes temáticos

Em Gramado, o chocolate artesanal faz parte da identidade turística. A Prawer, uma das marcas tradicionais do segmento, oferece opções para quem deseja conhecer produtos locais e levar lembranças da viagem.

A gastronomia também abre espaço para experiências diferentes. A Soleil Casa Perini é uma alternativa para quem quer explorar vinhos e espumantes. Já os restaurantes Divino Italy e MBLK integram as opções para refeições na cidade.

Outra possibilidade é o Cara de Mau, que aposta em uma ambientação inspirada no universo dos piratas. Nesse caso, o cenário faz parte da experiência e transforma o jantar em uma atração à parte.

A escolha depende do perfil de cada visitante: há quem prefira prolongar as refeições e explorar a gastronomia regional e quem queira encaixar uma parada entre os parques e os espetáculos. Durante a temporada de Natal, consultar horários e disponibilidade antes de sair do hotel ajuda a organizar o dia.

Hotéis que também viram atração

A hospedagem é outro componente importante da viagem. Gramado e Canela oferecem desde hotéis voltados a famílias até empreendimentos de luxo, com diferentes propostas de conforto, lazer e atendimento.

Em Gramado, o Castelo Saint Andrews aposta em uma experiência exclusiva, que inclui o chá no Primrose. O Hard Rock Hotel, por sua vez, incorpora música e entretenimento à identidade do empreendimento. Há ainda alternativas como o Own Time e os hotéis das redes Laghetto e Fioreze.

Na hora de reservar, o valor da diária não deve ser o único critério. Localização, distância dos espetáculos, serviços incluídos e estrutura de lazer fazem diferença, sobretudo para quem viaja com crianças ou pretende permanecer vários dias na região. Comparar as condições antes de fechar a hospedagem ajuda a equilibrar conforto, deslocamentos e orçamento.

Como organizar o roteiro pela Serra Gaúcha

Gramado concentra uma programação natalina de grande porte e reúne parques, restaurantes e uma ampla rede hoteleira. Canela combina os espetáculos do Sonho de Natal com atrações naturais e atividades de aventura.

Visitar as duas cidades permite distribuir os passeios ao longo de vários dias. As apresentações costumam ocupar as noites, enquanto cachoeiras, parques e experiências gastronômicas podem preencher os períodos diurnos.

O tempo disponível e o perfil do grupo devem orientar as escolhas. Famílias com crianças podem priorizar parques temáticos, enquanto casais e grupos de adultos podem dedicar mais tempo à gastronomia, aos vinhos e às experiências de hospedagem.

O Natal continua sendo o principal convite para conhecer a Serra Gaúcha nesta época do ano. Mas, entre a queda-d’água do Caracol, os parques, o chocolate artesanal e os restaurantes temáticos, Gramado e Canela oferecem motivos para estender a viagem para além dos espetáculos e das luzes.