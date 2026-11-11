TURISMO

Natal em Orlando: veja atrações, parques e eventos especiais para aproveitar a temporada de 2026

Programação inclui festas nos parques da Disney e Universal, espetáculos de luzes, eventos gratuitos, neve artificial e experiências temáticas em hotéis

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 11:28

Magic Kingdom já está com decoração de Natal Crédito: Reprodução/Facebook

Orlando, na Flórida, prepara uma programação especial para a temporada de Natal de 2026. Entre novembro e janeiro, os parques temáticos recebem desfiles, shows e encontros com personagens, enquanto hotéis, jardins, centros culturais e bairros da cidade promovem eventos com iluminação especial, neve artificial e experiências gastronômicas.

A agenda reúne atrações tradicionais e novidades, como um espetáculo de drones com o Papai Noel de Lego no Legoland Florida Resort, experiências imersivas no Dazzling Nights e um espaço temático inspirado no Polo Norte no Wekiva Island. Também há opções gratuitas, como o Frontyard Holiday Festival, realizado no centro de Orlando.

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A programação se espalha por diferentes regiões do destino e inclui atividades para famílias, casais e grupos de amigos. A temporada começa em novembro e segue até os primeiros dias de janeiro, com eventos em datas específicas e ingressos que variam conforme a atração. As informações são do Visit Orlando.

Natal nos parques temáticos de Orlando

Os parques da Disney e da Universal concentram parte das principais celebrações de fim de ano. As experiências incluem festas em noites selecionadas, desfiles, espetáculos de fogos, decoração temática e encontros com personagens caracterizados para a ocasião.

No Walt Disney World Resort, a programação de Natal passa pelos quatro parques temáticos. No Magic Kingdom, a festa Mickey’s Very Merry Christmas Party acontece em noites selecionadas, de 8 de novembro a 22 de dezembro. O evento reúne o desfile Mickey’s Once Upon a Christmas Parade, o espetáculo de fogos Minnie’s Wonderful Christmastime Fireworks Show e a apresentação Mickey’s Most Merriest Celebration. Os visitantes também encontram personagens com roupas natalinas, recebem biscoitos e bebidas festivas e podem ver neve artificial na Main Street, U.S.A.

No Disney’s Hollywood Studios, o Disney Jollywood Nights combina o clima natalino com o glamour de Hollywood. A festa ocorre em noites selecionadas, de 7 de novembro a 5 de janeiro, com decoração especial, experiências gastronômicas e apresentações como Disney Holidays in Hollywood, o espetáculo de patinação Glisten! e o musical interativo The Nightmare Before Christmas Sing-Along.

Já o Epcot recebe o International Festival of the Holidays, de 27 de novembro a 30 de dezembro. A celebração apresenta tradições de diferentes países e tem como um dos destaques o Candlelight Processional, espetáculo com personagens da Disney e narradores convidados, entre eles Jodi Benson e Jason Kelce. O festival também conta com as Holiday Kitchens, espaços gastronômicos espalhados pelo World Showcase.

No Disney’s Animal Kingdom, a programação começa em 13 de novembro e segue até 6 de janeiro. O parque recebe o Merry Menagerie, com fantoches artesanais inspirados em animais, e uma edição natalina do Tree of Life Awakenings, acompanhada por músicas da temporada. Mickey e Minnie também aparecem com figurinos festivos.

O Universal Orlando Resort promove celebrações de 14 de novembro a 3 de janeiro. No Universal Islands of Adventure, o Grinchmas apresenta o espetáculo ao vivo The Grinchmas Who-liday, inspirado na história do personagem. O parque também oferece o Universal Holiday Tour, uma experiência guiada de duas horas e meia com acesso a atrações natalinas, áreas reservadas para assistir a apresentações e encontros com o Grinch, seu cachorro Max e o Papai Noel.

No Universal Epic Universe, o Celestial Park ganha iluminação e decoração de Natal, que também chegam aos mundos Super Nitendo World e How to Train Your Dragon – Isle of Berk. Já o Universal Studios Florida recebe o desfile Universal’s Holiday Parade featuring Macy’s, com balões gigantes, carros alegóricos, artistas caracterizados e a presença do Papai Noel.

O universo de Harry Potter também entra no clima da temporada. Hogsmeade, no Universal Islands of Adventure, Diagon Alley, no Universal Studios Florida, e Ministry of Magic, no Universal Epic Universe, recebem decoração temática e apresentações especiais.

Outros dois parques também preparam atrações de fim de ano. No SeaWorld Orlando, a Christmas Celebration acontece em datas selecionadas, de 6 de novembro a 4 de janeiro. O evento transforma o parque em um cenário iluminado, com shows, desfiles, encontros com o Papai Noel e refeições com personagens. A programação termina com o espetáculo de fogos Holiday Reflections: Fireworks Finale.

No Legoland Florida Resort, o Christmas Bricktacular ocorre em datas selecionadas, de 21 de novembro a 3 de janeiro. A atração reúne decorações feitas com peças Lego, uma árvore de Natal gigante, apresentações e atividades temáticas. A novidade da temporada é um espetáculo de drones com o Papai Noel de Lego.

Luzes, neve artificial e eventos gratuitos

Além dos parques, Orlando oferece atrações natalinas em jardins, museus, centros de entretenimento e bairros. Algumas experiências são gratuitas, enquanto outras exigem ingresso ou reserva antecipada.

O Central Florida Zoo & Botanical Gardens recebe o Asian Lantern Festival: Into the Wild em noites selecionadas, de 13 de novembro a 17 de janeiro. O evento apresenta lanternas artesanais iluminadas, com cenários inspirados na vida selvagem, em paisagens celestiais e no folclore chinês. O percurso de aproximadamente 1,2 quilômetro passa por diferentes áreas do zoológico.

No Orlando Museum of Art, o Festival of Trees chega à edição Forty Seasons of Joy, entre 14 e 22 de novembro. A programação reúne mais de 50 árvores de Natal e guirlandas decoradas por designers, peças de pão de gengibre, a Santa Claus Lane e apresentações ao vivo. Também estão previstos café da manhã com o Papai Noel, atividades infantis e oficinas natalinas.

Outra opção para quem gosta de cenários iluminados é o Dazzling Nights, no Harry P. Leu Gardens. De 20 de novembro a 3 de janeiro, o jardim botânico recebe cerca de um milhão de luzes, esculturas e instalações interativas ao longo de um percurso de aproximadamente 1,2 quilômetro. Entre as novidades estão uma apresentação de dança acrobática no cenário de inverno Driftlands, um espetáculo de luzes no Twinkle Market e o Poinsettia Promenade, túnel de aproximadamente 18 metros formado por flores natalinas iluminadas.

Na International Drive, o ICON Park promove o I-Drive District Holiday Tree Lighting. A árvore de Natal, com cerca de 15 metros de altura, tem acendimento diário às 18h, entre 20 de novembro e 4 de janeiro, acompanhado por apresentações especiais.

O bairro de Ivanhoe Village abre a temporada com o evento gratuito Jingle Eve, em 21 de novembro. A programação inclui música ao vivo, cervejas artesanais, food trucks, vendedores de arte e artesanato, atividades para crianças e um espetáculo de fogos de artifício.

Para quem viaja com crianças, o Crayola Experience apresenta o Colorful Christmas, de 21 de novembro a 3 de janeiro. A atração reúne oficinas de artesanato, caça ao tesouro, cenários para fotos, apresentações de luzes, aparições de personagens e atividades para escrever cartas ao Papai Noel.

O centro de Orlando também recebe o Frontyard Holiday Festival, entre 27 de novembro e 31 de dezembro, com entrada gratuita. O evento transforma a área do Phillips Center for the Performing Arts em um espaço natalino, com neve artificial todas as noites, instalações luminosas, apresentações ao vivo, filmes temáticos, comidas da temporada, mercado de Natal e o Santa’s Story Nook.

Um dos destaques é o retorno do carrilhão transportável, considerado o único da América do Norte. O instrumento é formado por sinos de bronze que, juntos, pesam quase quatro toneladas.

O Phillips Center também recebe espetáculos especiais durante o período. Entre as atrações estão a turnê Snow Waltz, de Lindsey Stirling, em 21 de novembro; o concerto Home for the Holidays, da Orlando Philharmonic Orchestra, com participação do artista da Broadway Michael James Scott, em 28 de novembro; e apresentações de The Nutcracker, do Orlando Ballet, em datas selecionadas entre 4 e 27 de dezembro.

Em Celebration, o evento Now Snowing chega à 28ª edição. Entre 28 de novembro e 31 de dezembro, o centro da cidade recebe neve artificial todas as noites, decoração natalina, grupos de cantores e atividades para toda a família.

O Wekiva Island também prepara uma programação especial. O Winter Wonderland acontece de 29 de novembro a 25 de dezembro, com neve artificial, árvores iluminadas, mercado natalino e a Oficina do Papai Noel. Entre as novidades está o Elf Lounge, espaço temporário inspirado no Polo Norte, com decoração temática, estação para personalizar pipocas natalinas, chocolate quente e cabanas para descanso.

Espetáculos e atrações temáticas

A temporada também inclui experiências que misturam entretenimento, gastronomia e histórias tradicionais de Natal.

No Pirates Dinner Adventure Orlando, o espetáculo A Pirate’s Christmas Carol apresenta uma versão pirata do clássico conto de Charles Dickens. Em datas selecionadas, de 1º a 31 de dezembro, a produção combina duelos de espadas, acrobacias aéreas, música e comédia. O ingresso inclui um jantar de três pratos servido durante a apresentação.

O Teatro Martini apresenta A Speakeasy Christmas Carol, de 2 a 30 de dezembro, também em datas selecionadas. A história de Dickens ganha uma ambientação inspirada nos bares clandestinos de Nova York em 1924, com personagens fantasmagóricos, gângsteres, música e surpresas natalinas. A experiência inclui jantar temático, enquanto coquetéis alcoólicos e não alcoólicos podem ser comprados à parte.

No Lake Nona Town Center, o Oh, What Fun! Holiday Festival transforma o espaço em Peppermint Square, um cenário de inverno com neve artificial todas as noites, apresentações ao vivo e áreas temáticas para fotos. O evento acontece em finais de semana selecionados, de 4 a 20 de dezembro.

Já o Gatorland aposta em uma celebração com referências à fauna da Flórida. O Holiday Ho, Ho, Ho-Down ocorre em datas selecionadas, de 5 a 20 de dezembro, com músicas festivas, decoração, personagens e atividades. Os visitantes podem encontrar o Gator Claus em seu trenó adaptado para os pântanos, conhecer o Krampus Croc, cantar com o Florida Skunk Ape e visitar barracas de arte e artesanato.

O centro histórico de Winter Garden também concentra eventos ao longo da temporada. Em 5 de dezembro, o Winter Garden Christmas Parade reúne carros alegóricos, bandas e grupos de dança. Na mesma data, acontece o Winter Garden Christmas Golf Cart Parade, com carrinhos de golfe decorados para o Natal.

O Garden Theatre, espaço restaurado com 295 lugares, recebe sessões de filmes natalinos por US$ 5 nos dias 15, 22 e 29 de dezembro. A programação inclui ainda o Ye Olde Hometown Christmas Parade, que chega à 74ª edição e é considerado o desfile natalino mais antigo realizado continuamente na Flórida Central. O evento reúne mais de 80 organizações, bandas e a presença do Papai Noel.

Para quem deseja incluir uma experiência diferente no roteiro, o Kennedy Space Center Visitor Complex realiza o Kennedy Under the Stars: Holiday Edition em 19 de dezembro. A celebração combina decoração natalina e temática espacial, com entretenimento ao vivo, bebidas temáticas, caça ao tesouro e acesso a atrações populares fora do horário regular. O encerramento fica por conta do Holidays in Space Drone Show Spectacular.

Natal nos hotéis e resorts

Os hotéis e resorts de Orlando também entram na programação de fim de ano, com atividades para hóspedes e, em algumas atrações, experiências que podem ser aproveitadas por visitantes.

No Evermore Orlando Resort, a temporada começa em novembro e segue até 1º de janeiro. O complexo, com aproximadamente 445 hectares, prepara celebrações ao redor da Evermore Bay, oficinas, atividades artesanais, visitas do Papai Noel e da Mamãe Noel, apresentações com pranchas de surfe elétricas, corridas para famílias e festas temáticas à beira da praia.

O Gaylord Palms Resort recebe o ICE! featuring The Polar Express entre 13 de novembro e 3 de janeiro. A atração apresenta esculturas gigantes feitas com aproximadamente 907 toneladas de gelo, inspiradas no filme O Expresso Polar. A programação também inclui POMP, SNOW & CIRQUEumstance, espetáculo natalino imersivo com estética circense, baseado no livro infantil e especial de televisão de mesmo nome.

No complexo Grande Lakes, a experiência Winter at Grande Lakes acontece em datas selecionadas, de 26 de novembro a 3 de janeiro. Entre as atividades estão patinação no gelo, aulas de decoração de biscoitos na Gingerbread School e o Santa’s Teddy Bear Tea, chá da tarde com bebidas, comidas, artesanato, contação de histórias e visita do Papai Noel. O espaço também recebe um mercado natalino inspirado em vilarejos europeus e um espetáculo de mágica apresentado por Drew Thomas, finalista do America’s Got Talent.

O ette hotel promove o The Nutcracker Holiday Tea nos dias 5, 12, 19, 20 e 26 de dezembro. Em parceria com o Orlando Ballet, o chá da tarde é inspirado no clássico O Quebra-Nozes e acontece no restaurante Salt & The Cellar, comandado pelo chef Akira Back, reconhecido com estrela Michelin. A experiência inclui sanduíches de chá e doces preparados com referências ao balé.

No Four Seasons Resort Orlando at Walt Disney World Resort, as celebrações incluem atividades no parque aquático aquecido, com aproximadamente dois hectares, e programação infantil gratuita por meio do Kids for All Seasons. Os restaurantes Capa Steakhouse e Ravello, recomendados pelo Guia Michelin, também participam da temporada com experiências gastronômicas, sobremesas e bebidas especiais. No lobby, uma estação temporária de chocolate quente fica próxima à casa de pão de gengibre.

O Conrad Orlando prepara apresentações dos Conrad Carolers, o Holiday Bubble Bash, decoração natalina nos quartos e cabanas temáticas à beira da piscina. As crianças também têm atividades especiais. Na gastronomia, a programação inclui o jantar de véspera de Natal Feast of the Seven Fishes, no Sophia’s Trattoria, e uma celebração de Réveillon no rooftop do restaurante Ceiba.

Como planejar a viagem?

A programação natalina de Orlando se estende por diferentes regiões e tem atrações com períodos de funcionamento variados. Por isso, vale conferir as datas, os horários e as condições de entrada antes de organizar o roteiro. Alguns eventos acontecem apenas em noites selecionadas ou exigem ingresso separado da entrada regular dos parques e atrações.