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Nath Finanças critica Luciano Huck após fala sobre Bolsa Família e cita bets divulgadas pelo apresentador

Nath rebateu declarações de  Huck sobre o Bolsa Família e acusou o comunicador de prejudicar financeiramente a população pobre com publicidade de apostas

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 24 de maio de 2026 às 14:06

Nath Finanças rebateu fala de Luciano Huck sobre Bolsa Família Crédito: Reprodução

A fala de Luciano Huck sobre o Bolsa Família durante um evento empresarial em São Paulo provocou forte reação nas redes sociais e acabou sendo rebatida publicamente por Nath Finanças.

Uma das principais vozes da educação financeira popular no Brasil, Nath usou suas redes sociais neste sábado (23) para contestar as declarações do apresentador da TV Globo sobre o programa social do governo federal.

Na publicação, a empresária destacou dados sobre o impacto econômico do Bolsa Família e saiu em defesa do programa. “Cada R$ 1 investido no Bolsa Família gera R$ 1,78 no PIB. O programa também reduziu a pobreza extrema em 28% no Brasil”, escreveu, citando estudos do Ipea e do Banco Mundial.

Na sequência, Nath Finanças fez críticas diretas às publicidades feitas por Huck envolvendo plataformas de apostas e também ao Familhão, clube de benefícios ligado ao apresentador. “Luciano, as bets que você divulga e o Familhão prejudicam a vida financeira da população pobre e brincam com os sonhos”, disparou.

Luciano Huck

Luciano Huck por Reprodução/TV Globo
Luciano Huck por Reprodução/TV Globo
Luciano Huck por Reprodução/TV Globo
Luciano Huck por Reprodução/TV Globo
Luciano Huck por Reprodução/TV Globo
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Luciano Huck por Reprodução/TV Globo

O comentário rapidamente viralizou e gerou debate nas redes sociais. Parte dos internautas apoiou a posição da educadora financeira e criticou o incentivo a apostas online em programas de grande audiência. Outros defenderam Luciano Huck e concordaram com as críticas feitas por ele ao modelo atual do Bolsa Família.

A polêmica começou após a participação do apresentador no Fórum Esfera, realizado no Guarujá, litoral de São Paulo. Durante o evento, Huck afirmou que o Brasil é “ineficiente” em diversas áreas e declarou que o Bolsa Família não estimula famílias a deixarem o programa.

Segundo ele, muitos beneficiários acabam criando “atalhos” para permanecer no sistema de distribuição de renda. “As famílias criam atalhos pra ficar no programa de proteção social ad eternum”, afirmou o apresentador durante o debate.

Na mesma fala, Luciano Huck também comentou sobre desigualdade social e dificuldade de mobilidade econômica no Brasil, citando dados da OCDE sobre o tempo necessário para famílias saírem da base da pirâmide social.

Além das críticas às apostas divulgadas na televisão, Nath também mencionou o Familhão, clube de benefícios por assinatura integrado ao programa “Domingão com Huck”. O projeto mistura vantagens comerciais e sorteios milionários exibidos na atração dominical da TV Globo.

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