POLÊMICO

Nati Vozza chama Marina Ruy Barbosa de mentirosa após suposta conversa sobre política

Influenciadora criticou a atriz após a circulação de prints de uma conversa privada e fez acusações sobre seu comportamento nas redes sociais

Heider Sacramento

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 22:15

Nati Vozza chama Marina Ruy Barbosa de mentirosa após troca de farpas nas redes Crédito: Reprodução/Instagram

Uma discussão envolvendo Nati Vozza e Marina Ruy Barbosa ganhou repercussão nas redes sociais nesta segunda-feira (26). A polêmica começou após a divulgação de uma suposta conversa privada entre as duas, na qual a influenciadora teria criticado uma publicação da atriz relacionada ao cenário político brasileiro.

No print que circula na internet, uma mensagem atribuída a Nati diz: “Não sei como tem coragem, eu teria vergonha”. Marina teria respondido que sentiria vergonha de enviar uma mensagem como aquela, por considerá-la carregada de ódio.

Mansão de Marina Ruy Barbosa 1 de 16

Após a divulgação da conversa, Nati se pronunciou por meio do perfil @segueacami, no X, antigo Twitter. A influenciadora acusou Marina de apresentar posicionamentos políticos diferentes dependendo do grupo com quem conversa e chamou a atriz de mentirosa.

Nati também afirmou que, se Marina decidiu expor a troca de mensagens, deveria apresentar o contexto completo do episódio. Em seguida, fez críticas pessoais à atriz e questionou a forma como ela se posicionaria diante de conflitos públicos. “Não tem uma amiga, mas é sempre a coitadinha”, escreveu a influenciadora, em uma das declarações que circularam nas redes.

Entenda a polêmica

A discussão ocorreu em meio à repercussão de uma reflexão política atribuída a Marina Ruy Barbosa sobre as eleições de 2026. No texto, a atriz abordou temas como democracia, liberdade e intolerância, além de questionar a idolatria política e defender uma avaliação das propostas e ações dos candidatos.

O print do suposto desentendimento que circula na internet Crédito: Reprodução