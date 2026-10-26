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Nati Vozza chama Marina Ruy Barbosa de mentirosa após suposta conversa sobre política

Influenciadora criticou a atriz após a circulação de prints de uma conversa privada e fez acusações sobre seu comportamento nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 22:15

Nati Vozza chama Marina Ruy Barbosa de mentirosa após troca de farpas nas redes
Nati Vozza chama Marina Ruy Barbosa de mentirosa após troca de farpas nas redes Crédito: Reprodução/Instagram

Uma discussão envolvendo Nati Vozza e Marina Ruy Barbosa ganhou repercussão nas redes sociais nesta segunda-feira (26). A polêmica começou após a divulgação de uma suposta conversa privada entre as duas, na qual a influenciadora teria criticado uma publicação da atriz relacionada ao cenário político brasileiro.

No print que circula na internet, uma mensagem atribuída a Nati diz: “Não sei como tem coragem, eu teria vergonha”. Marina teria respondido que sentiria vergonha de enviar uma mensagem como aquela, por considerá-la carregada de ódio.

Mansão de Marina Ruy Barbosa

Mansão de Marina Ruy Barbosa por Reprodução
Mansão de Marina Ruy Barbosa por Reprodução
Mansão de Marina Ruy Barbosa por Reprodução
Mansão de Marina Ruy Barbosa por Reprodução
Mansão de Marina Ruy Barbosa por Reprodução
Mansão de Marina Ruy Barbosa por Reprodução
Mansão de Marina Ruy Barbosa por Reprodução
Mansão de Marina Ruy Barbosa por Reprodução
Mansão de Marina Ruy Barbosa por Reprodução
Mansão de Marina Ruy Barbosa por Reprodução
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Mansão de Marina Ruy Barbosa por Reprodução
Mansão de Marina Ruy Barbosa por Reprodução
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Mansão de Marina Ruy Barbosa por Reprodução

Após a divulgação da conversa, Nati se pronunciou por meio do perfil @segueacami, no X, antigo Twitter. A influenciadora acusou Marina de apresentar posicionamentos políticos diferentes dependendo do grupo com quem conversa e chamou a atriz de mentirosa.

Nati também afirmou que, se Marina decidiu expor a troca de mensagens, deveria apresentar o contexto completo do episódio. Em seguida, fez críticas pessoais à atriz e questionou a forma como ela se posicionaria diante de conflitos públicos. “Não tem uma amiga, mas é sempre a coitadinha”, escreveu a influenciadora, em uma das declarações que circularam nas redes.

Entenda a polêmica

A discussão ocorreu em meio à repercussão de uma reflexão política atribuída a Marina Ruy Barbosa sobre as eleições de 2026. No texto, a atriz abordou temas como democracia, liberdade e intolerância, além de questionar a idolatria política e defender uma avaliação das propostas e ações dos candidatos.

O print do suposto desentendimento que circula na internet Crédito: Reprodução

Até o momento, a conversa privada não teve sua autenticidade confirmada de forma independente. As acusações feitas por Nati também devem ser entendidas como declarações da influenciadora, e não como fatos comprovados. A manifestação de Marina sobre as acusações não foi incluída no material disponível.

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