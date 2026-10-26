Nati Vozza chama Marina Ruy Barbosa de mentirosa após suposta conversa sobre política

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Heider Sacramento
Publicado em 26 de outubro de 2026 às 22:15
Uma discussão envolvendo Nati Vozza e Marina Ruy Barbosa ganhou repercussão nas redes sociais nesta segunda-feira (26). A polêmica começou após a divulgação de uma suposta conversa privada entre as duas, na qual a influenciadora teria criticado uma publicação da atriz relacionada ao cenário político brasileiro.
No print que circula na internet, uma mensagem atribuída a Nati diz: “Não sei como tem coragem, eu teria vergonha”. Marina teria respondido que sentiria vergonha de enviar uma mensagem como aquela, por considerá-la carregada de ódio.
Mansão de Marina Ruy Barbosa
Após a divulgação da conversa, Nati se pronunciou por meio do perfil @segueacami, no X, antigo Twitter. A influenciadora acusou Marina de apresentar posicionamentos políticos diferentes dependendo do grupo com quem conversa e chamou a atriz de mentirosa.
Nati também afirmou que, se Marina decidiu expor a troca de mensagens, deveria apresentar o contexto completo do episódio. Em seguida, fez críticas pessoais à atriz e questionou a forma como ela se posicionaria diante de conflitos públicos. “Não tem uma amiga, mas é sempre a coitadinha”, escreveu a influenciadora, em uma das declarações que circularam nas redes.
Entenda a polêmica
A discussão ocorreu em meio à repercussão de uma reflexão política atribuída a Marina Ruy Barbosa sobre as eleições de 2026. No texto, a atriz abordou temas como democracia, liberdade e intolerância, além de questionar a idolatria política e defender uma avaliação das propostas e ações dos candidatos.
Até o momento, a conversa privada não teve sua autenticidade confirmada de forma independente. As acusações feitas por Nati também devem ser entendidas como declarações da influenciadora, e não como fatos comprovados. A manifestação de Marina sobre as acusações não foi incluída no material disponível.