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Felipe Sena
Publicado em 27 de novembro de 2026 às 19:43
O cantor Nattan surpreendeu os fãs ao revelar detalhes de como emagreceu e conquistou um novo visual.
O artista confirmou que tem feito uso de canetas emagrecedoras, além de seguir os conselhos da esposa, Rafa Kalimann.
Nattan passa por mudança no visual
"O rosto deu uma afinada porque a alimentação tá bacana agora, treinando", disparou em entrevista ao portal LeoDias ao fazer o sinal de uso de caneta emagrecedora.
"Tem que ter a ajudinha dela, quem falar que não tá usando, está mentindo", admitiu.
Ainda na conversa, o cantor destacou o quanto Rafa o ajudou, além do visual, na construção da sua maturidade. Os dois são pais da pequena Zoe.