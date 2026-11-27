MUDANÇA

Nattan surpreende ao mostrar novo visual e admitir uso de canetas emagrecedoras: ‘Tem que ter a ajudinha’

Cantor sertanejo passou por mudança no visual e agradeceu à esposa

Felipe Sena

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 19:43

Nattan passou por mudança radical na aparência Crédito: Reprodução | Instagram

O cantor Nattan surpreendeu os fãs ao revelar detalhes de como emagreceu e conquistou um novo visual.

O artista confirmou que tem feito uso de canetas emagrecedoras, além de seguir os conselhos da esposa, Rafa Kalimann.

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"O rosto deu uma afinada porque a alimentação tá bacana agora, treinando", disparou em entrevista ao portal LeoDias ao fazer o sinal de uso de caneta emagrecedora.

"Tem que ter a ajudinha dela, quem falar que não tá usando, está mentindo", admitiu.