TECNOLOGIA

Nave criada para defender a Terra é ativada pela primeira vez antes de encontro histórico com asteroide de 375 metros de largura

Ramses será enviada para acompanhar Apophis, asteroide de aproximadamente 375 metros que passará a apenas 32 mil quilômetros da superfície terrestre



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 19:19

Missão funciona como teste para preparar uma resposta rápida caso um objeto realmente perigoso seja identificado no futuro Crédito: DOE / FNAL / DECam / CTIO / NOIRLab / NSF / AURA / J. da Silva / Spaceengine

Uma nave projetada para ajudar a humanidade a se preparar contra possíveis ameaças espaciais acaba de atingir uma etapa inédita. A Ramses foi ligada pela primeira vez durante o processo de montagem dentro de uma sala limpa em Milão, na Itália.

Desenvolvida em uma missão conjunta da Agência Espacial Europeia (ESA) com a agência espacial japonesa JAXA. A espaçonave terá como alvo o asteroide Apophis, que protagonizará uma aproximação excepcional da Terra em abril de 2029.

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Nave finalmente ligada

A primeira ativação aconteceu depois do teste de diversos componentes da nave. Com a nova etapa, o computador de bordo e os subsistemas instalados no módulo central puderam receber energia e funcionar em conjunto pela primeira vez.

Isso ainda não significa que a Ramses esteja pronta. A nave permanece em construção e deverá receber novos equipamentos antes de passar por outras etapas de verificação. O módulo central está sendo produzido pela OHB Italia.

Durante a ativação, comandos puderam ser enviados pelo computador da espaçonave para verificar como os sistemas integrados respondiam. O procedimento representa mais uma fase da preparação para um cronograma que terá pouca margem para atrasos.

Corrida contra o tempo

A razão está no próprio asteroide Apophis. Diferentemente de uma missão que poderia simplesmente ter a data alterada, a Ramses precisa acompanhar um evento astronômico que acontecerá independentemente de a espaçonave estar pronta ou não.

O lançamento está planejado para a primavera de 2028. A expectativa é que a nave alcance o asteroide em fevereiro de 2029, cerca de dois meses antes de ele se aproximar do planeta Terra.

Em 13 de abril de 2029, Apophis deverá passar a aproximadamente 32 mil quilômetros da superfície, uma distância menor que muitos satélites geoestacionários Crédito: Earth Science and Remote Sensing Unit / Lyndon B. Johnson Space Center / Wikimedia Commons

Gigante passará perto

Com aproximadamente 375 metros de largura média, Apophis será observado antes, durante e depois desse encontro. A proximidade permitirá acompanhar alterações provocadas pela influência gravitacional da Terra.

Entre os efeitos esperados estão mudanças em sua trajetória ao redor do Sol e também em sua rotação. As forças de maré ainda podem movimentar materiais presentes na superfície e provocar possíveis deslizamentos.

Essas transformações também podem revelar informações sobre a estrutura interna do corpo celeste. Apesar da aproximação impressionante, as observações atuais descartam uma colisão com a Terra por pelo menos 100 anos.

O asteroide 99942 Apophis foi nomeado em homenagem ao deus egípcio do caos, da escuridão e da destruição, após o temor de uma colisão catastrófica Crédito: Hajor / Wikimedia Commons

Ensaio contra asteroides

É justamente a ausência de risco que transforma Apophis em uma oportunidade para testar técnicas de defesa planetária sem a pressão de uma ameaça real. A Ramses não tentará alterar a trajetória do asteroide.

A proposta é praticar uma situação diferente: detectar rapidamente um objeto potencialmente perigoso, preparar uma missão em pouco tempo e conseguir enviar uma nave capaz de examiná-lo antes que seja necessário decidir como reagir.

Próximos passos

Antes de deixar a Terra, Ramses ainda precisará receber outros componentes e enfrentar uma sequência de testes. Sistemas continuarão sendo incorporados e avaliados progressivamente durante a montagem.