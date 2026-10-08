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Nave criada para defender a Terra é ativada pela primeira vez antes de encontro histórico com asteroide de 375 metros de largura

Ramses será enviada para acompanhar Apophis, asteroide de aproximadamente 375 metros que passará a apenas 32 mil quilômetros da superfície terrestre

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 19:19

Missão funciona como teste para preparar uma resposta rápida caso um objeto realmente perigoso seja identificado no futuro
Missão funciona como teste para preparar uma resposta rápida caso um objeto realmente perigoso seja identificado no futuro Crédito: DOE / FNAL / DECam / CTIO / NOIRLab / NSF / AURA / J. da Silva / Spaceengine

Uma nave projetada para ajudar a humanidade a se preparar contra possíveis ameaças espaciais acaba de atingir uma etapa inédita. A Ramses foi ligada pela primeira vez durante o processo de montagem dentro de uma sala limpa em Milão, na Itália.

Desenvolvida em uma missão conjunta da Agência Espacial Europeia (ESA) com a agência espacial japonesa JAXA. A espaçonave terá como alvo o asteroide Apophis, que protagonizará uma aproximação excepcional da Terra em abril de 2029.

História dos drones

O Kettering Bug foi um dos primeiros aviões não tripulados, criado nos EUA durante a Primeira Guerra Mundial. Usava controles mecânicos e carregava explosivos, mas não entrou em combate por U.S. Army / Wikimedia Commons
A britânica Queen Bee surgiu em 1935 como aeronave controlada por rádio para treinamento antiaéreo. Seu nome ajudou a popularizar o termo drone, que significa zangão por Michael Gaylard / Wikimedia Commons
O Radioplane OQ-2 tornou-se o primeiro drone americano produzido em massa. Cerca de 15 mil unidades de diferentes versões foram usadas como alvos para treinamento militar por Alan Wilson / Wikimedia Commons
O Ryan Firebee inaugurou uma geração de drones a jato capazes de simular aviões inimigos em alta velocidade. Suas versões também serviram para reconhecimento por Eric Friedebach / Wikimedia Commons
Na década de 1960, a família AQM-34 passou a fotografar áreas perigosas sem expor pilotos ao fogo inimigo. Após as missões, os drones retornavam por paraquedas por U.S. Air Force / Wikimedia Commons
O israelense IAI Scout ganhou destaque na Guerra do Líbano, em 1982, transmitindo imagens aos operadores. O modelo ajudou a consolidar a vigilância aérea não tripulada por Aick / Wikimedia Commons
O Predator surgiu em 1995 e ampliou a vigilância aérea, transmitindo imagens quase em tempo real para operadores distantes. Posteriormente, ganhou versões armadas por Jeffrey S. Viano / U.S. Navy
O Global Hawk realizou seu primeiro voo em 1998. Projetado para reconhecimento de longa duração e grandes altitudes, assumiu missões antes reservadas a aeronaves tripuladas por Stacey Knott / U.S. Air Force
Lançado em 2010, o Parrot AR.Drone popularizou os quadricópteros domésticos. Com quatro hélices e conexão Wi-Fi, podia ser controlado por dispositivos móveis por Nicolas Halftermeyer / Wikimedia Commons
O primeiro DJI Phantom chegou em 2013 com GPS e controles simplificados, ajudando a popularizar fotografias e vídeos aéreos entre consumidores e profissionais por TheSachuHopes / Wikimedia Commons
O Ingenuity realizou o primeiro voo motorizado e controlado em outro planeta, em abril de 2021. Projetado para cinco testes, o helicóptero da NASA completou 72 voos em Marte por NASA / JPL-Caltech / ASU / MSSS
A guerra da Ucrânia, iniciada em 2022, acelerou o uso militar de drones. Modelos de baixo custo passaram a realizar reconhecimento, orientar artilharia e atacar alvos, transformando o combate moderno por Trydence / Wikimedia Commons
Em 2026, o FAAV, desenvolvido pelo MIT e pela EPFL, passou a usar as mesmas asas para nadar e voar. Com menos de 300 gramas, consegue mergulhar e voltar ao ar em menos de um segundo por Raphael Zufferey / Divulgação MIT
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O Kettering Bug foi um dos primeiros aviões não tripulados, criado nos EUA durante a Primeira Guerra Mundial. Usava controles mecânicos e carregava explosivos, mas não entrou em combate por U.S. Army / Wikimedia Commons

Nave finalmente ligada

A primeira ativação aconteceu depois do teste de diversos componentes da nave. Com a nova etapa, o computador de bordo e os subsistemas instalados no módulo central puderam receber energia e funcionar em conjunto pela primeira vez.

Isso ainda não significa que a Ramses esteja pronta. A nave permanece em construção e deverá receber novos equipamentos antes de passar por outras etapas de verificação. O módulo central está sendo produzido pela OHB Italia.

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Durante a ativação, comandos puderam ser enviados pelo computador da espaçonave para verificar como os sistemas integrados respondiam. O procedimento representa mais uma fase da preparação para um cronograma que terá pouca margem para atrasos.

Corrida contra o tempo

A razão está no próprio asteroide Apophis. Diferentemente de uma missão que poderia simplesmente ter a data alterada, a Ramses precisa acompanhar um evento astronômico que acontecerá independentemente de a espaçonave estar pronta ou não.

O lançamento está planejado para a primavera de 2028. A expectativa é que a nave alcance o asteroide em fevereiro de 2029, cerca de dois meses antes de ele se aproximar do planeta Terra.

Em 13 de abril de 2029, Apophis deverá passar a aproximadamente 32 mil quilômetros da superfície, uma distância menor que muitos satélites geoestacionários
Em 13 de abril de 2029, Apophis deverá passar a aproximadamente 32 mil quilômetros da superfície, uma distância menor que muitos satélites geoestacionários Crédito: Earth Science and Remote Sensing Unit / Lyndon B. Johnson Space Center / Wikimedia Commons

Gigante passará perto

Com aproximadamente 375 metros de largura média, Apophis será observado antes, durante e depois desse encontro. A proximidade permitirá acompanhar alterações provocadas pela influência gravitacional da Terra.

Entre os efeitos esperados estão mudanças em sua trajetória ao redor do Sol e também em sua rotação. As forças de maré ainda podem movimentar materiais presentes na superfície e provocar possíveis deslizamentos.

Essas transformações também podem revelar informações sobre a estrutura interna do corpo celeste. Apesar da aproximação impressionante, as observações atuais descartam uma colisão com a Terra por pelo menos 100 anos.

O asteroide 99942 Apophis foi nomeado em homenagem ao deus egípcio do caos, da escuridão e da destruição, após o temor de uma colisão catastrófica
O asteroide 99942 Apophis foi nomeado em homenagem ao deus egípcio do caos, da escuridão e da destruição, após o temor de uma colisão catastrófica Crédito: Hajor / Wikimedia Commons

Ensaio contra asteroides

É justamente a ausência de risco que transforma Apophis em uma oportunidade para testar técnicas de defesa planetária sem a pressão de uma ameaça real. A Ramses não tentará alterar a trajetória do asteroide.

A proposta é praticar uma situação diferente: detectar rapidamente um objeto potencialmente perigoso, preparar uma missão em pouco tempo e conseguir enviar uma nave capaz de examiná-lo antes que seja necessário decidir como reagir.

Próximos passos

Antes de deixar a Terra, Ramses ainda precisará receber outros componentes e enfrentar uma sequência de testes. Sistemas continuarão sendo incorporados e avaliados progressivamente durante a montagem.

Todo esse processo ocorre sob um prazo determinado pela própria órbita de Apophis. O asteroide chegará à vizinhança terrestre em 2029, com ou sem a nave pronta para encontrá-lo.

Tags:

Teste Nave Espacial Ciência Tecnologia Espaço Asteróides

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