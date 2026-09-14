PRÓXIMA FASE

Navio de guerra americano volta do Pacífico, EUA corrigem falhas e dão início a nova missão nuclear do gigante no Oriente Médio

Porta-aviões de 333 metros realizou operações avançadas no Pacífico e agora recebe mudanças inspiradas em problemas enfrentados por outro gigante nuclear



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 20:55

Marinha quer ampliar estoques e autonomia antes do próximo desdobramento de um navio capaz de levar mais de 65 aeronaves e quase 100 mil toneladas Crédito: U.S. Navy Mass Communication Specialist Seaman Chad M. Trudeau / Wikimedia Commons

Um F/A-18E Super Hornet acelerou sobre o convés e deixou para trás quase 100 mil toneladas de aço. Era 7 de setembro, e o USS Theodore Roosevelt estava no mar, cercado por marinheiros e aeronaves durante uma sequência de operações avançadas no Pacífico.

Quatro dias depois, o porta-aviões nuclear de 333 metros de comprimento estava retornando para San Diego, nos Estados Unidos. A Marinha pretende preparar o gigante para um novo ciclo de missões no Oriente Médio e aplicar lições aprendidas em outra unidade, o USS Abraham Lincoln.

Porta-aviões dos EUA em atividade 1 de 11

Testes no Pacífico

Antes de retornar à Califórnia, o Theodore Roosevelt navegava na área de operações da 3ª Frota dos Estados Unidos. Em imagens divulgadas pela Marinha em 7 de setembro, equipes trabalhavam no convés em conjunto com um caça F/A-18E Super Hornet.

O objetivo era elevar a prontidão do Carrier Strike Group 9, grupo de ataque do qual o porta-aviões é a capitânia. Meses antes, o navio já havia ocupado posição central na RIMPAC 2026, maior exercício marítimo internacional do mundo.

A operação reuniu ao redor do Havaí 30 países aliados, mais de 30 mil militares, cinco submarinos e mais de 190 aeronaves.

Em julho, o próprio Theodore Roosevelt apareceu liderando uma formação multinacional de navios pelo Pacífico Crédito: Tomas Barnard / Royal Air Force

Segundo o Navy Times, o Roosevelt está previsto para substituir o USS Abraham Lincoln nas operações americanas no Oriente Médio. O Roosevelt levará consigo algumas mudanças provocadas justamente pela experiência do porta-aviões que deve suceder.

Lições de 264 dias

O Abraham Lincoln passou 264 dias consecutivos sem visitar um porto durante uma missão de quase dez meses. Ao longo da operação, familiares de tripulantes chegaram a relatar preocupações com a disponibilidade de alimentos.

Uma das principais falhas logísticas foram danos causados na base de apoio navial localizada em Bahrein. Devido a isso, o navio teve que ir para o próximo centro logístico mais próximo a 2 mil milhas náuticas de distância, em Diego Garcia.

A base britânico-americana fica em um atol isolado no oceano, cujo território povoado mais próximo são: as Maldivas, cerca de 726 km ao sul, e Maurício, cerca de 2.112 km a nordeste Crédito: U.S. Department of Defense

Para evitar futuros problemas deste gênero, a unidade Roosevelt receberá melhorias em seus estoques de provisões e produtos de higiene para missões extensas. As principais modificações serão a conversão de áreas livres em armazéns.

Equipamentos de academia e entretenimento também foram atualizados, e a Marinha anunciou mudanças na comunicação com familiares.

USS Theodore Roosevelt

O Theodore Roosevelt pertence à classe Nimitz e utiliza dois reatores nucleares, conectados a quatro eixos.

São aproximadamente 332,8 metros de comprimento, enquanto o convés de voo chega a 76,8 metros de largura. Totalmente carregados, os gigantes da classe deslocam perto de 97 mil toneladas e superam os 30 nós de velocidade.

A bordo podem operar mais de 65 aeronaves. A configuração da classe prevê cerca de 3.200 marinheiros ligados ao próprio navio e outros 2.480 integrantes da ala aérea, transformando o porta-aviões em uma espécie de pequena cidade com aeroporto próprio.

Uma das aeronaves de destaque dessa classe de unidade é o FA-18E Super Hornet Crédito: U.S. Navy Mass Communication Specialist 3rd Class Javier Reyes / Wikimedia Commons