Navio de guerra americano volta do Pacífico, EUA corrigem falhas e dão início a nova missão nuclear do gigante no Oriente Médio

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Luiz Dias
Agência Correio
Publicado em 14 de setembro de 2026 às 20:55
Um F/A-18E Super Hornet acelerou sobre o convés e deixou para trás quase 100 mil toneladas de aço. Era 7 de setembro, e o USS Theodore Roosevelt estava no mar, cercado por marinheiros e aeronaves durante uma sequência de operações avançadas no Pacífico.
Quatro dias depois, o porta-aviões nuclear de 333 metros de comprimento estava retornando para San Diego, nos Estados Unidos. A Marinha pretende preparar o gigante para um novo ciclo de missões no Oriente Médio e aplicar lições aprendidas em outra unidade, o USS Abraham Lincoln.
Porta-aviões dos EUA em atividade
Antes de retornar à Califórnia, o Theodore Roosevelt navegava na área de operações da 3ª Frota dos Estados Unidos. Em imagens divulgadas pela Marinha em 7 de setembro, equipes trabalhavam no convés em conjunto com um caça F/A-18E Super Hornet.
O objetivo era elevar a prontidão do Carrier Strike Group 9, grupo de ataque do qual o porta-aviões é a capitânia. Meses antes, o navio já havia ocupado posição central na RIMPAC 2026, maior exercício marítimo internacional do mundo.
A operação reuniu ao redor do Havaí 30 países aliados, mais de 30 mil militares, cinco submarinos e mais de 190 aeronaves.
Segundo o Navy Times, o Roosevelt está previsto para substituir o USS Abraham Lincoln nas operações americanas no Oriente Médio. O Roosevelt levará consigo algumas mudanças provocadas justamente pela experiência do porta-aviões que deve suceder.
O Abraham Lincoln passou 264 dias consecutivos sem visitar um porto durante uma missão de quase dez meses. Ao longo da operação, familiares de tripulantes chegaram a relatar preocupações com a disponibilidade de alimentos.
Uma das principais falhas logísticas foram danos causados na base de apoio navial localizada em Bahrein. Devido a isso, o navio teve que ir para o próximo centro logístico mais próximo a 2 mil milhas náuticas de distância, em Diego Garcia.
Para evitar futuros problemas deste gênero, a unidade Roosevelt receberá melhorias em seus estoques de provisões e produtos de higiene para missões extensas. As principais modificações serão a conversão de áreas livres em armazéns.
Equipamentos de academia e entretenimento também foram atualizados, e a Marinha anunciou mudanças na comunicação com familiares.
O Theodore Roosevelt pertence à classe Nimitz e utiliza dois reatores nucleares, conectados a quatro eixos.
São aproximadamente 332,8 metros de comprimento, enquanto o convés de voo chega a 76,8 metros de largura. Totalmente carregados, os gigantes da classe deslocam perto de 97 mil toneladas e superam os 30 nós de velocidade.
A bordo podem operar mais de 65 aeronaves. A configuração da classe prevê cerca de 3.200 marinheiros ligados ao próprio navio e outros 2.480 integrantes da ala aérea, transformando o porta-aviões em uma espécie de pequena cidade com aeroporto próprio.
O convés ocupa cerca de 4,5 acres, ou mais de 18 mil m². Caças são levados entre o hangar e a parte superior por enormes elevadores antes de serem posicionados para novas decolagens.