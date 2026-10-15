LUTO

Nego Jader morreu de quê? Segurança pessoal de Deolane Bezerra faleceu aos 40 anos

Profissional de 40 anos ficou seis dias internado em estado grave, precisou ser intubado e passou por sessões de diálise

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 09:16

Morre Nego Jader, segurança de Deolane Bezerra Crédito: Reprodução/Instagram

Nego Jader, conhecido por trabalhar como segurança pessoal de Deolane Bezerra, morreu na quarta-feira (14), aos 40 anos, após seis dias internado em estado grave em São Paulo. O profissional passou mal no dia 8 de outubro, sofreu uma convulsão e apresentou complicações nos pulmões e nos rins durante a hospitalização. Até o momento, a causa médica da morte não foi divulgada.

Após passar mal, Jader foi levado inicialmente a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na Grande São Paulo. Devido à gravidade do quadro, precisou ser intubado e transferido para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Morre Nego Jader, segurança de Deolane Bezerra 1 de 15

Durante a internação, exames apontaram acúmulo de líquido nos pulmões e comprometimento da função renal. O segurança também precisou passar por sessões de diálise, procedimento utilizado para auxiliar na filtragem do sangue quando os rins não conseguem desempenhar adequadamente essa função.

Nos dias que antecederam a morte, familiares e pessoas próximas à família Bezerra compartilharam atualizações sobre o estado de saúde de Jader e pediram orações nas redes sociais.

Dayanne Bezerra, irmã de Deolane, relatou que a família ainda não sabia o que havia provocado o mal-estar inicial. Já Daniele Bezerra informou, na segunda-feira (12), que o segurança apresentava sinais de melhora após responder ao tratamento com antibióticos, embora continuasse em estado grave.

Os rins, no entanto, permaneciam comprometidos, e Jader seguia intubado e realizando diálise. Apesar da evolução positiva de alguns indicadores, o quadro clínico continuava delicado. Dois dias depois, a morte foi confirmada.

Família de Deolane lamenta morte de Nego Jader

A morte de Jader provocou manifestações de pesar de familiares e pessoas próximas a Deolane. Solange Bezerra, mãe da advogada, publicou uma homenagem ao segurança e relembrou os dias de expectativa pela recuperação dele.

Deolane com carrões 1 de 18

"É com o coração dilacerado, tomado por uma tristeza imensurável e uma dor que palavras não conseguem expressar, que comunicamos o falecimento do nosso querido Jader. Foram dias de muita luta, esperança, fé e orações. Acreditamos até o último instante em sua recuperação, mas, infelizmente, hoje nos despedimos dele", escreveu.

Dayanne também publicou um vídeo em homenagem ao profissional e destacou a lealdade e o carinho que ele demonstrava pela família. A advogada ainda lamentou a dificuldade de lidar com a perda e a preocupação com a reação da irmã, que está presa desde maio.

"Eu nunca vi tanta lealdade, tanto amor e tanto carinho como os que você tinha por ela e por todos nós. Você cuidava dela com tanto amor e também cuidava da gente, sempre tão presente, tão leal, puro e cuidadoso conosco, como vai ser hein? Com quem vou brigar? Hoje, meu coração sangra ao ver você partir assim, sem que a gente possa fazer nada. Meu Deus, como eu queria que tudo isso fosse apenas um pesadelo, que eu pudesse acordar e descobrir que você ainda está aqui", escreveu Dayanne.

A irmã de Deolane também falou sobre a dificuldade de contar à advogada sobre a morte do amigo e segurança.

"Só de pensar nessa dor, meu coração se despedaça ainda mais. Que Deus te receba de braços abertos, meu irmão, e que os anjos te acolham com todo o amor que você sempre ofereceu a nós. Você deixa uma saudade imensa e um vazio que palavras nenhuma serão capazes de explicar. Eu te amo muito, Jader! Obrigada por ter sido tão leal, tão especial e por ter cuidado de nós com tanto carinho. Você jamais será esquecido. Descanse nos braços do Pai", completou.

O velório de Nego Jader está marcado para esta quinta-feira (15), das 18h às 22h, no Memorial Jardim da Vida, localizado na Avenida Honório Álvares Penteado, 3396, no bairro Colinas da Anhanguera, em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo.

Quem era Nego Jader?

Nego Jader ganhou visibilidade por trabalhar como segurança do cantor MC Kevin, que morreu em maio de 2021, após cair do quinto andar de um hotel na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Depois da morte do funkeiro, Jader passou a trabalhar com Deolane Bezerra e construiu uma relação próxima com a advogada e seus familiares. Ele aparecia com frequência em registros publicados nas redes sociais e se tornou conhecido entre os seguidores da influenciadora.