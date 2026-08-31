Nem água fria, nem xampu primeiro: veja como funciona o ritual chinês que virou referência em cuidados com o cabelo

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Helena Merencio
Agência Correio
Publicado em 31 de agosto de 2026 às 13:27
Na tradição confucionista, até os cabelos carregam um significado que vai além da aparência. O Clássico da Piedade Filial, texto associado aos ensinamentos de Confúcio, afirma que corpo, cabelos e pele são recebidos dos pais e, por isso, não deveriam ser deliberadamente danificados.
Séculos depois, essa ideia continua ajudando a explicar o forte valor simbólico dos fios na cultura chinesa. Durante o Ano-Novo Lunar, por exemplo, algumas famílias evitam lavar os cabelos no primeiro dia do ano por acreditarem que o gesto poderia levar embora a prosperidade.
Cuidados para preservar a saúde dos cabelos durante o inverno
A associação vem de um jogo linguístico envolvendo a palavra chinesa para cabelo, “fa”, relacionada por sonoridade à ideia de enriquecer ou prosperar.
Dentro desse universo de cuidados, ganharam popularidade os chamados head spas chineses. A lavagem deixa de ser uma tarefa rápida e passa a reunir limpeza cuidadosa, massagens, produtos botânicos e, em algumas versões, vapor.
Antes mesmo de a água entrar em cena, o ritual costuma começar com uma escovação cuidadosa. A recomendação é desembaraçar os fios devagar, usando uma escova de cerdas macias que ajude a retirar fios já soltos e resíduos superficiais.
Quem tem cabelos longos ou que embaraçam com facilidade também pode perceber vantagem nessa etapa, já que o desembaraço prévio facilita a lavagem seguinte. A força aplicada, porém, deve ser moderada, porque esfregar ou pressionar demais o couro cabeludo pode provocar irritação e aumentar a quebra.
Com os fios desembaraçados, chega o momento de molhar completamente o cabelo. A água morna costuma ser escolhida por proporcionar uma temperatura confortável e ajudar na retirada da oleosidade e dos resíduos.
Temperaturas muito elevadas, por outro lado, podem favorecer ressecamento e irritação, especialmente em pessoas com couro cabeludo sensível. A exposição frequente ao calor também pode deixar os fios mais ásperos e sujeitos ao frizz.
Manter a água agradável já é suficiente para essa etapa. Não há necessidade de fazer toda a lavagem em água fria para preservar a aparência dos cabelos.
Na hora do xampu, a atenção se volta principalmente para o couro cabeludo, onde se acumulam suor, oleosidade e resíduos de outros produtos. As pontas dos dedos podem ser usadas em movimentos circulares e suaves, sem o auxílio das unhas.
Alguns head spas adotam duas aplicações consecutivas. A primeira ajuda a retirar a camada superficial de oleosidade e resíduos, enquanto a segunda completa a limpeza.
Para quem lava os cabelos com frequência, porém, a lavagem dupla pode ser desnecessária. Fios mais secos ou couro cabeludo sensível também podem responder melhor a uma única aplicação.
Além da limpeza, a massagem contribui para a sensação de relaxamento típica desses tratamentos. A associação com crescimento acelerado dos fios, no entanto, exige cautela, já que não há evidências suficientes para afirmar que alguns minutos de movimentos circulares durante o banho produzam esse efeito.
Entre os ingredientes mais associados às práticas tradicionais chinesas estão ginseng, gengibre e diferentes extratos vegetais. Hoje, eles aparecem em óleos, tônicos, máscaras e outros produtos direcionados ao couro cabeludo.
Pesquisas experimentais já analisaram o ginseng por seu possível papel no ciclo de crescimento dos fios. Os resultados despertam interesse, mas ainda não permitem considerar o ingrediente uma solução comprovada contra queda ou para acelerar o crescimento.
Promessas relacionadas ao surgimento de cabelos brancos também precisam ser vistas com cautela. Os efeitos dependem da formulação, da condição do couro cabeludo e da causa de cada problema capilar.
Ao utilizar tônicos ou tratamentos desse tipo, vale respeitar o modo de uso e o tempo de aplicação indicado pelo fabricante. Já o condicionador costuma ser concentrado no comprimento e nas pontas, áreas mais expostas ao ressecamento, ao atrito e aos danos externos.
Entre as etapas mais características dos spas capilares chineses está o uso de vapor. Máscaras ou condicionadores permanecem sobre os fios enquanto os cabelos ficam por alguns minutos em um ambiente quente e úmido.
Durante esse período, a umidade ajuda a manter os fios envolvidos pelo produto e reforça a sensação de relaxamento. A explicação de que o vapor “abre os folículos”, porém, não descreve corretamente o funcionamento do couro cabeludo, já que os folículos ficam no interior da pele.
Calor excessivo também não melhora necessariamente o tratamento. Temperaturas muito altas podem provocar desconforto e irritação, principalmente em pessoas mais sensíveis.
Na etapa final, máscaras e condicionadores precisam ser completamente retirados. Algumas versões da técnica usam água mais fresca no último enxágue, principalmente pela sensação proporcionada ao couro cabeludo.
Popular nas redes sociais, a ideia de que a água fria fecha imediatamente as cutículas e elimina o frizz simplifica o comportamento da fibra capilar. Não é necessário recorrer a temperaturas muito baixas para deixar os fios com aparência mais saudável.
Mais importantes são hábitos como evitar água excessivamente quente, escolher produtos adequados ao tipo de cabelo e reduzir o atrito durante a secagem.
No conjunto, os head spas chineses combinam práticas tradicionais com cuidados que podem ser adaptados à rotina doméstica. Escovação cuidadosa, limpeza sem calor excessivo, massagem suave e hidratação adequada formam a base do processo, sem depender de promessas milagrosas para melhorar o aspecto dos fios.