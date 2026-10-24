TURISMO

'Nem Caribe, nem Maldivas': praia do Nordeste, eleita 10 vezes a melhor do Brasil, impressiona com piscinas naturais e mar cristalino

Localizada em Pernambuco, Porto de Galinhas reúne mar cristalino, passeios de jangada e praias que atraem turistas durante o ano inteiro



Jean Candido

Agência Correio

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 19:26

Porto de Galinhas conquistou dez vezes consecutivas o título de melhor praia do Brasil em votação da revista Viagem & Turismo Crédito: Sitenl – Wikimedia Commons

Águas mornas, piscinas naturais repletas de peixes e jangadas coloridas fazem parte do cenário de uma praia que conquistou o público brasileiro. Localizada no litoral de Pernambuco, Porto de Galinhas foi eleita dez vezes consecutivas a melhor praia do Brasil pelos leitores da revista Viagem & Turismo, entre 2001 e 2010.

O destino fica no município de Ipojuca, a cerca de 60 quilômetros de Recife, e recebe visitantes interessados em aproveitar o mar cristalino e as paisagens do litoral nordestino. Além das piscinas naturais, a região oferece restaurantes, pousadas, resorts e passeios por praias vizinhas.

O principal atrativo aparece quando a maré baixa deixa os recifes mais visíveis e forma áreas de águas tranquilas, onde os visitantes conseguem observar pequenos peixes. A combinação entre natureza e infraestrutura turística ajudou Porto de Galinhas a conquistar reconhecimento nacional e a se manter entre os destinos procurados para as férias.

Porto de Galinhas 1 de 7

Por que Porto de Galinhas foi eleita a melhor praia do Brasil?

A paisagem é um dos principais motivos para a fama do balneário. Os recifes próximos à costa formam piscinas naturais que permitem observar a vida marinha sem precisar se afastar muito da praia.

Entre 2001 e 2010, os leitores da revista Viagem & Turismo escolheram Porto de Galinhas dez vezes consecutivas como a melhor praia brasileira. A sequência de premiações consolidou o destino no cenário turístico nacional.

Além disso, a vila reúne restaurantes especializados em frutos do mar, lojas de artesanato e uma rede de hospedagem que atende diferentes perfis de visitantes.

As águas da região costumam registrar temperaturas próximas de 27°C, segundo informações turísticas da Prefeitura de Ipojuca.

O que fazer em Porto de Galinhas?

Quem chega ao destino encontra atrações que vão além do banho de mar. Os passeios de jangada levam os turistas até as piscinas naturais, principalmente durante os períodos de maré baixa.

Já os passeios de buggy percorrem diferentes trechos do litoral de Ipojuca. Entre as paradas mais conhecidas estão Muro Alto, Cupe e Maracaípe.

Muro Alto chama atenção pela extensa barreira de recifes, que protege parte da praia das ondas e cria uma grande área de águas calmas. A região também concentra alguns dos resorts mais conhecidos do balneário.

Maracaípe, por outro lado, atrai visitantes interessados no surfe e nas paisagens do Pontal de Maracaípe, onde o rio encontra o mar. O local também costuma receber turistas que desejam acompanhar o pôr do sol.

Para quem procura outras paisagens semelhantes, a Gazeta já reuniu cinco piscinas naturais do litoral brasileiro que impressionam pela beleza.

Qual é a melhor época para viajar?

Porto de Galinhas mantém temperaturas elevadas durante boa parte do ano. Entretanto, a quantidade de chuva varia conforme a estação e pode influenciar os passeios.

Entre setembro e março, o período costuma apresentar condições mais favoráveis para aproveitar as praias, embora dias chuvosos também possam ocorrer.

Já entre abril e julho, as chuvas se tornam mais frequentes, o que pode reduzir a transparência da água e alterar a programação dos visitantes.

Antes de reservar um passeio de jangada, também vale consultar a tábua de marés. As piscinas naturais ficam mais acessíveis durante a maré baixa, mas os horários mudam diariamente.

A Prefeitura de Ipojuca orienta os turistas a respeitar os recifes, evitar tocar nos corais e não alimentar os peixes.

Onde ficar em Porto de Galinhas?

A região oferece hospedagens que vão de pousadas econômicas a resorts de alto padrão. A escolha depende do tipo de viagem e da distância desejada em relação às principais atrações.

No centro de Porto de Galinhas, os visitantes encontram restaurantes, comércio e acesso facilitado à praia. Já Muro Alto concentra empreendimentos com estruturas de lazer, piscinas e serviços voltados às famílias.

Quem pretende economizar pode pesquisar hospedagens fora dos períodos de maior movimento, quando algumas tarifas ficam mais acessíveis.

De onde surgiu o nome Porto de Galinhas?

Apesar das praias paradisíacas, a história associada ao nome do destino remete a um período marcado pela escravidão no Brasil.

Segundo uma tradição local, a região funcionou como ponto de desembarque clandestino de africanos escravizados durante o século 19. Os traficantes teriam utilizado engradados de galinhas-d'angola para disfarçar o transporte de pessoas.

A expressão "tem galinha nova no porto" teria funcionado como aviso da chegada das embarcações, dando origem ao nome atual.

Essa explicação é bastante difundida, mas sua origem exata não é consenso entre os pesquisadores, já que estudos históricos questionam a existência de documentos que comprovem todos os detalhes da narrativa.

Hoje, esculturas de galinhas coloridas aparecem pelas ruas da vila e se tornaram símbolos do destino.