ESTILO DE VIDA

Nem creme caro, nem sérum: para que serve e como usar água de arroz nos cuidados com a pele

Receita caseira ganhou popularidade pelo baixo custo e pela praticidade, mas exige cuidados para evitar irritações e contaminações



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 21:21

Água de arroz ganhou popularidade como alternativa econômica para cuidar da pele, mas exige atenção no preparo para evitar contaminações Crédito: ilustração gerada por IA

Uma receita simples, feita com ingredientes que quase todo mundo tem na cozinha, ganhou espaço entre os truques de beleza compartilhados nas redes sociais. Trata-se da água de arroz, utilizada em cuidados faciais por quem busca uma alternativa econômica para deixar a pele com aparência mais viçosa e sensação de maciez.

Embora a prática tenha raízes em tradições de beleza asiáticas, especialistas alertam que nem tudo o que circula sobre seus benefícios possui comprovação científica. Além disso, deixar o arroz de molho por muito tempo ou armazenar o líquido de maneira inadequada pode transformar o cuidado caseiro em um risco para a saúde da pele.

Cuidados da pele e dermatologia 1 de 6

Por que usar água de arroz?

Durante o contato com a água, os grãos liberam parte de seus componentes, incluindo amido e pequenas quantidades de outras substâncias. Esses elementos despertaram o interesse de pesquisadores e da indústria cosmética por suas possíveis aplicações em produtos para a pele.

Estudos preliminares com formulações à base de arroz identificaram propriedades que podem contribuir para a hidratação e a proteção cutânea. Entretanto, os resultados obtidos com produtos desenvolvidos em laboratório não podem ser automaticamente atribuídos às misturas preparadas em casa.

Na prática, algumas pessoas relatam sensação de frescor e maciez após a aplicação. Ainda assim, faltam evidências clínicas suficientes para afirmar que a água de arroz caseira elimina manchas, combate rugas ou promove a renovação celular.

Como preparar a mistura?

O preparo tradicional utiliza arroz cru e água limpa, sem necessidade de acrescentar outros ingredientes. Para reduzir os riscos de contaminação, é importante adotar medidas de higiene e evitar períodos prolongados de armazenamento.

Primeiro, lave meia xícara de arroz em água corrente e descarte esse líquido inicial. Depois, coloque os grãos em um recipiente higienizado e acrescente aproximadamente duas xícaras de água filtrada.

Deixe a mistura descansar por cerca de 15 a 30 minutos e, em seguida, coe o conteúdo. O líquido obtido pode ser aplicado suavemente com um algodão limpo, desde que a pele esteja íntegra e não apresente sinais de irritação.

A preparação não contém conservantes e deve ser utilizada logo após o preparo, com descarte das sobras. Também não é recomendável acrescentar perfumes, óleos essenciais ou outras substâncias que possam provocar reações indesejadas.

Por que 24 horas fazem diferença?

Uma das orientações que circulam na internet sugere deixar o arroz de molho por até 24 horas para promover uma fermentação natural. O problema é que esse período não representa uma garantia de segurança para o uso facial.

Em temperatura ambiente, a mistura pode favorecer a multiplicação de microrganismos, principalmente quando não existem controles adequados de higiene, temperatura e conservação.

Diferentemente dos cosméticos industrializados, que passam por processos de formulação e testes de estabilidade, a água de arroz preparada em casa não possui mecanismos capazes de assegurar sua conservação.

Por esse motivo, a fermentação caseira prolongada não é recomendada como forma de potencializar os benefícios. Mesmo antes de completar 24 horas, o líquido pode apresentar contaminação sem mudanças perceptíveis no cheiro ou na aparência.

Cuidados antes da aplicação

Apesar de utilizar ingredientes comuns, a mistura não está livre de provocar reações. Pessoas com pele sensível, dermatite, feridas ou inflamações devem ter atenção especial antes de experimentar qualquer receita caseira.

O primeiro cuidado é realizar um teste em uma pequena região da pele e observar possíveis sinais de vermelhidão, coceira ou ardência. Caso apareça alguma reação, interrompa imediatamente o uso.

Também é importante não aplicar a mistura sobre feridas, evitar o contato com os olhos e descartar qualquer preparação que tenha permanecido armazenada por tempo prolongado.

Outro ponto fundamental envolve a proteção solar. A água de arroz não substitui o protetor solar e não possui eficácia comprovada para prevenir os danos provocados pela radiação ultravioleta.

Vale a pena incluir na rotina?

A popularidade da receita está relacionada principalmente ao custo reduzido e à facilidade de preparo. Entretanto, a ausência de estudos clínicos robustos impede recomendar a água de arroz caseira como tratamento comprovado para problemas dermatológicos.

Quem deseja aproveitar ingredientes derivados do arroz pode encontrar alternativas em cosméticos formulados especificamente para uso facial, com conservantes e concentrações controladas.

Para manter a pele saudável, medidas como limpeza suave, hidratação adequada e proteção solar diária continuam sendo mais importantes do que qualquer tendência caseira.