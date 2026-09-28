DICAS DE CASA

Nem inseticida, nem armadilha: mistura com vinagre e cravo pode ajudar contra formigas e mosquitos

Receita simples usa ingredientes comuns e pode ser aplicada nos pontos por onde os insetos costumam entrar



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 09:57

Cravo-da-índia contém compostos aromáticos estudados por sua ação repelente contra diferentes insetos Crédito: Ilustração gerada por IA

Formigas que aparecem na cozinha costumam seguir caminhos bem definidos. Depois de encontrar uma fonte de alimento, muitas espécies deixam rastros químicos que orientam outras integrantes da colônia até o mesmo ponto.

Mosquitos também dependem fortemente do olfato para se orientar e localizar hospedeiros. Por isso, substâncias de aroma intenso despertam interesse como alternativas capazes de dificultar a aproximação desses insetos em determinados ambientes.

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Entre as opções caseiras está a combinação de vinagre branco com cravo-da-índia, que pode ser aplicada em portas, janelas, rodapés e pequenas frestas. A solução funciona melhor como medida complementar de prevenção do que como forma de eliminar uma infestação já estabelecida.

Por que o cravo-da-índia pode afastar insetos?

O aroma característico do cravo-da-índia está ligado principalmente ao eugenol, composto presente em grande quantidade no óleo essencial da planta. A substância já foi estudada por sua atividade repelente contra diferentes insetos.

Pesquisas com óleos essenciais também apontam o cravo entre as plantas com potencial de interferir na aproximação de mosquitos. A intensidade do efeito, porém, depende da concentração utilizada, da espécie do inseto e das condições de aplicação.

Um trabalho acadêmico do Centro Paula Souza, instituição pública vinculada ao Governo do Estado de São Paulo, avaliou uma formulação com óleo essencial de cravo-da-índia e vinagre no controle de formigas-lava-pés. Os pesquisadores observaram ação da combinação sobre os insetos.

No ambiente doméstico, o vinagre também contribui para a limpeza de superfícies onde as formigas circulam. Ao remover resíduos e rastros deixados pelo grupo, a higienização pode dificultar a manutenção do caminho utilizado entre o ninho e a fonte de alimento.

Como preparar a mistura

Uma preparação simples pode ser feita colocando um punhado de cravos-da-índia em água quente por alguns minutos. Depois que o líquido esfriar, acrescente uma quantidade semelhante de vinagre branco e coloque tudo em um borrifador.

A aplicação pode ser feita principalmente em batentes, cantos de janelas, rodapés e frestas próximas à cozinha, locais usados com frequência como passagem pelos insetos.

Antes de espalhar a solução por toda a área, faça um teste em uma pequena parte da superfície. O vinagre é ácido e pode danificar determinados materiais ou acabamentos.

Também é recomendável evitar a aplicação direta sobre plantas, alimentos e superfícies delicadas. Como os componentes aromáticos se dissipam gradualmente, novas aplicações podem ser necessárias depois da limpeza ou quando o cheiro deixar de ser perceptível.

O que fazer se as formigas já estiverem dentro de casa?

A solução deve ser encarada principalmente como uma barreira complementar. Preparações domésticas não possuem concentração padronizada e, por isso, não apresentam a mesma previsibilidade de produtos desenvolvidos especificamente para repelir ou controlar insetos.

No caso das formigas, limpar migalhas e restos de comida, manter recipientes fechados e vedar pontos de entrada são medidas importantes para reduzir a presença dentro de casa.

Quando muitas formigas continuam aparecendo diariamente a partir do mesmo local, pode existir uma colônia instalada nas proximidades. Nessas situações, apenas borrifar a mistura nos insetos visíveis dificilmente resolve o problema de forma duradoura.

O que fazer se as formigas já estiverem dentro de casa?

O primeiro passo é observar de onde elas surgem e acompanhar a trilha até o possível ponto de entrada. Depois, vale limpar completamente o percurso, retirar alimentos acessíveis e fechar pequenas frestas.

Aplicar a mistura de cravo e vinagre nesses locais pode complementar o controle, principalmente ao redor de portas e janelas.