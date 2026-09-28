Nem inseticida, nem armadilha: mistura com vinagre e cravo pode ajudar contra formigas e mosquitos

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Helena Merencio
Agência Correio
Publicado em 28 de setembro de 2026 às 09:57
Formigas que aparecem na cozinha costumam seguir caminhos bem definidos. Depois de encontrar uma fonte de alimento, muitas espécies deixam rastros químicos que orientam outras integrantes da colônia até o mesmo ponto.
Mosquitos também dependem fortemente do olfato para se orientar e localizar hospedeiros. Por isso, substâncias de aroma intenso despertam interesse como alternativas capazes de dificultar a aproximação desses insetos em determinados ambientes.
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Entre as opções caseiras está a combinação de vinagre branco com cravo-da-índia, que pode ser aplicada em portas, janelas, rodapés e pequenas frestas. A solução funciona melhor como medida complementar de prevenção do que como forma de eliminar uma infestação já estabelecida.
O aroma característico do cravo-da-índia está ligado principalmente ao eugenol, composto presente em grande quantidade no óleo essencial da planta. A substância já foi estudada por sua atividade repelente contra diferentes insetos.
Pesquisas com óleos essenciais também apontam o cravo entre as plantas com potencial de interferir na aproximação de mosquitos. A intensidade do efeito, porém, depende da concentração utilizada, da espécie do inseto e das condições de aplicação.
Um trabalho acadêmico do Centro Paula Souza, instituição pública vinculada ao Governo do Estado de São Paulo, avaliou uma formulação com óleo essencial de cravo-da-índia e vinagre no controle de formigas-lava-pés. Os pesquisadores observaram ação da combinação sobre os insetos.
No ambiente doméstico, o vinagre também contribui para a limpeza de superfícies onde as formigas circulam. Ao remover resíduos e rastros deixados pelo grupo, a higienização pode dificultar a manutenção do caminho utilizado entre o ninho e a fonte de alimento.
Uma preparação simples pode ser feita colocando um punhado de cravos-da-índia em água quente por alguns minutos. Depois que o líquido esfriar, acrescente uma quantidade semelhante de vinagre branco e coloque tudo em um borrifador.
A aplicação pode ser feita principalmente em batentes, cantos de janelas, rodapés e frestas próximas à cozinha, locais usados com frequência como passagem pelos insetos.
Antes de espalhar a solução por toda a área, faça um teste em uma pequena parte da superfície. O vinagre é ácido e pode danificar determinados materiais ou acabamentos.
Também é recomendável evitar a aplicação direta sobre plantas, alimentos e superfícies delicadas. Como os componentes aromáticos se dissipam gradualmente, novas aplicações podem ser necessárias depois da limpeza ou quando o cheiro deixar de ser perceptível.
A solução deve ser encarada principalmente como uma barreira complementar. Preparações domésticas não possuem concentração padronizada e, por isso, não apresentam a mesma previsibilidade de produtos desenvolvidos especificamente para repelir ou controlar insetos.
No caso das formigas, limpar migalhas e restos de comida, manter recipientes fechados e vedar pontos de entrada são medidas importantes para reduzir a presença dentro de casa.
Quando muitas formigas continuam aparecendo diariamente a partir do mesmo local, pode existir uma colônia instalada nas proximidades. Nessas situações, apenas borrifar a mistura nos insetos visíveis dificilmente resolve o problema de forma duradoura.
O primeiro passo é observar de onde elas surgem e acompanhar a trilha até o possível ponto de entrada. Depois, vale limpar completamente o percurso, retirar alimentos acessíveis e fechar pequenas frestas.
Aplicar a mistura de cravo e vinagre nesses locais pode complementar o controle, principalmente ao redor de portas e janelas.
Se a movimentação continuar intensa mesmo após a limpeza e a vedação, identificar e tratar diretamente o foco da infestação costuma ser mais eficiente do que agir apenas sobre as formigas que circulam pela casa.