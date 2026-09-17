CASA E JARDIM

Nem limoeiro, nem jabuticabeira: árvore frutífera cabe em vasos, gosta de sol e produz laranjinhas até na varanda

Conhecida como kinkan, espécie se adapta a espaços pequenos, precisa de pelo menos seis horas de sol e dá frutos que podem ser comidos com casca



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 10:45

Árvore frutífera de pequeno porte, a kinkan é uma alternativa para quem deseja cultivar cítricos em casa Crédito: Ilustração gerada por IA

Ter uma árvore frutífera em casa não exige necessariamente um quintal espaçoso. Algumas espécies conseguem se adaptar a vasos e ocupar varandas, pátios e outros ambientes pequenos. Entre elas está a laranjeira-kinkan, também conhecida como kumquat.

Compacta, a árvore chama atenção principalmente quando entra no período de floração. Na primavera, os galhos ganham numerosas flores e, mais tarde, começam a surgir os pequenos frutos cítricos.

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A kinkan ainda guarda uma particularidade à mesa. Diferentemente das laranjas maiores, seus frutos podem ser consumidos inteiros, inclusive com a casca. Para quem tem pouco espaço, o cultivo em vaso permite acompanhar esse processo dentro da própria casa.

Como plantar em vaso

O recipiente escolhido faz diferença desde o início. A recomendação é utilizar um vaso grande e que permita boa drenagem, evitando que a água permaneça acumulada ao redor das raízes.

Na preparação, a terra pode receber uma mistura de solo fértil e areia. Depois do plantio, é a posição do vaso que passa a exigir atenção: a laranjeira-kinkan precisa ficar em um ponto onde receba luz solar direta.

Em apartamentos, isso pode significar aproximá-la de uma janela bem iluminada ou escolher uma varanda que receba sol durante boa parte do dia.

Sol faz diferença

Para se desenvolver, a kinkan precisa de pelo menos seis horas de luz solar direta diariamente. A exposição contribui para manter a planta verde e favorece a produção dos frutos.

As regas também precisam acompanhar as condições do vaso. Durante os meses mais quentes, elas devem ser regulares, mas sem encharcar o solo.

Uma forma simples de controlar a quantidade é observar a superfície da terra. O ideal é esperar que ela seque um pouco antes de molhar novamente. Água em excesso pode provocar o apodrecimento das raízes.

Flores antes dos frutos

A primavera marca uma das fases mais importantes do cultivo. Além da floração mais intensa, esse é o período em que a aplicação de fertilizante próprio para cítricos pode ajudar na formação de flores e frutos saudáveis.

Os frutos começam a aparecer no verão e seguem amadurecendo nos meses seguintes. Assim, antes das pequenas laranjas tomarem conta dos galhos, a planta passa por uma fase marcada pelas flores.

Pouca poda

Outro ponto que facilita o cultivo em espaços menores é a manutenção. A kinkan não exige podas complexas para continuar crescendo e produzindo.

No fim do inverno, a orientação é retirar apenas os galhos secos ou danificados. A árvore também tolera mudanças climáticas moderadas.