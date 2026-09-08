SAÚDE

Nem o descafeinado escapa: por que o café mexe com intestino e cérebro e o que é recomendado

Estudo revela que a bebida pode alterar a microbiota intestinal e estar ligada a mudanças no humor, memória e sono



Bianca Hirakawa

Agência Correio

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 19:57

Efeito chama atenção porque aparece também no café descafeinado, levantando pistas sobre a relação entre intestino e cérebro Crédito: Pexels

Você termina a primeira xícara e espera aquele velho efeito conhecido: mais disposição, foco e a sensação de que o dia finalmente começou.

Só que, enquanto a bebida parece estar fazendo seu trabalho na cabeça, outra conversa pode estar acontecendo bem mais abaixo.

Café 1 de 6

Uma pesquisa publicada na revista Nature Communications indica que o café pode alterar o microbioma intestinal e estar associado a efeitos sobre humor, memória, sono e cognição, e há um detalhe especialmente curioso: isso também apareceu com o café descafeinado.

A descoberta chama atenção porque, durante muito tempo, quando se fala nos efeitos do café, a cafeína costuma ser a primeira suspeita.

Mas talvez ela não seja a única personagem dessa história.

O momento em que a cafeína saiu de cena

Para investigar essa relação, pesquisadores avaliaram 62 adultos saudáveis.

Metade tinha o hábito de consumir entre três e cinco xícaras de café por dia. A outra metade não costumava tomar a bebida. Os pesquisadores observaram humor, função cognitiva, estresse, saúde física, microbiota intestinal e metabólitos presentes em amostras de fezes e urina.

Depois da primeira avaliação, os consumidores habituais ficaram duas semanas sem café e sem outras fontes de cafeína.

Em seguida, parte deles voltou ao café tradicional. A outra metade passou a consumir a versão descafeinada durante três semanas.

Foi aí que apareceu uma das partes mais interessantes.

Tanto o café com cafeína quanto o descafeinado foram associados a melhora do humor, redução do estresse e diminuição da impulsividade após o período sem a bebida.

Mas os efeitos não foram exatamente iguais.

O café com cafeína apresentou associações com atenção e ansiedade, enquanto o descafeinado esteve mais relacionado a memória, sono e atividade física.

Ou seja: retirar a cafeína não significa necessariamente retirar todos os compostos presentes no café.

E é justamente aí que o intestino entra na história.

O detalhe que quase passa despercebido na xícara

O estudo também encontrou mudanças na microbiota intestinal entre os consumidores de café.

Algumas bactérias associadas a efeitos positivos para a saúde apareceram em níveis maiores, enquanto a interrupção do consumo esteve relacionada a alterações em metabólitos ligados ao funcionamento cerebral e ao metabolismo.

A explicação está no chamado eixo intestino-cérebro, uma comunicação que envolve o sistema nervoso, o sistema imunológico e as bactérias intestinais.

Segundo o nutrólogo Diogo Toledo, do Einstein Hospital Israelita, o café possui centenas de compostos bioativos além da cafeína, principalmente polifenóis e antioxidantes.

Na prática, o estudo coloca uma possibilidade interessante sobre aquela bebida aparentemente simples do cotidiano: parte da resposta do organismo ao café pode estar relacionada a componentes que continuam presentes mesmo quando a cafeína é retirada.

O que o estudo encontrou

Café tradicional : associado a mudanças em humor, estresse, impulsividade, atenção e ansiedade.

: associado a mudanças em humor, estresse, impulsividade, atenção e ansiedade. Café descafeinado : associado a mudanças relacionadas à memória, sono e atividade física.

: associado a mudanças relacionadas à memória, sono e atividade física. Microbiota : consumidores apresentaram alterações na composição das bactérias intestinais.

: consumidores apresentaram alterações na composição das bactérias intestinais. Eixo intestino-cérebro : os resultados reforçam a relação entre o que acontece no intestino e aspectos ligados ao cérebro.

: os resultados reforçam a relação entre o que acontece no intestino e aspectos ligados ao cérebro. Compostos do café: polifenóis e antioxidantes podem ter participação além da cafeína.

Há, porém, uma pequena trava antes de transformar a descoberta em regra para qualquer xícara.

Os próprios autores destacam que o estudo foi pequeno e utilizou apenas café instantâneo. O método de preparo altera a quantidade de cafeína, polifenóis e outros compostos bioativos presentes na bebida.

Por isso, não é possível afirmar que espresso, café coado, cápsula, prensa francesa e outras formas de preparo produzam exatamente os mesmos efeitos observados na pesquisa.