Nem o descafeinado escapa: por que o café mexe com intestino e cérebro e o que é recomendado

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Bianca Hirakawa
Agência Correio
Publicado em 8 de setembro de 2026 às 19:57
Você termina a primeira xícara e espera aquele velho efeito conhecido: mais disposição, foco e a sensação de que o dia finalmente começou.
Só que, enquanto a bebida parece estar fazendo seu trabalho na cabeça, outra conversa pode estar acontecendo bem mais abaixo.
Café
Uma pesquisa publicada na revista Nature Communications indica que o café pode alterar o microbioma intestinal e estar associado a efeitos sobre humor, memória, sono e cognição, e há um detalhe especialmente curioso: isso também apareceu com o café descafeinado.
A descoberta chama atenção porque, durante muito tempo, quando se fala nos efeitos do café, a cafeína costuma ser a primeira suspeita.
Mas talvez ela não seja a única personagem dessa história.
Para investigar essa relação, pesquisadores avaliaram 62 adultos saudáveis.
Metade tinha o hábito de consumir entre três e cinco xícaras de café por dia. A outra metade não costumava tomar a bebida. Os pesquisadores observaram humor, função cognitiva, estresse, saúde física, microbiota intestinal e metabólitos presentes em amostras de fezes e urina.
Depois da primeira avaliação, os consumidores habituais ficaram duas semanas sem café e sem outras fontes de cafeína.
Em seguida, parte deles voltou ao café tradicional. A outra metade passou a consumir a versão descafeinada durante três semanas.
Foi aí que apareceu uma das partes mais interessantes.
Tanto o café com cafeína quanto o descafeinado foram associados a melhora do humor, redução do estresse e diminuição da impulsividade após o período sem a bebida.
Mas os efeitos não foram exatamente iguais.
O café com cafeína apresentou associações com atenção e ansiedade, enquanto o descafeinado esteve mais relacionado a memória, sono e atividade física.
Ou seja: retirar a cafeína não significa necessariamente retirar todos os compostos presentes no café.
E é justamente aí que o intestino entra na história.
O estudo também encontrou mudanças na microbiota intestinal entre os consumidores de café.
Algumas bactérias associadas a efeitos positivos para a saúde apareceram em níveis maiores, enquanto a interrupção do consumo esteve relacionada a alterações em metabólitos ligados ao funcionamento cerebral e ao metabolismo.
A explicação está no chamado eixo intestino-cérebro, uma comunicação que envolve o sistema nervoso, o sistema imunológico e as bactérias intestinais.
Segundo o nutrólogo Diogo Toledo, do Einstein Hospital Israelita, o café possui centenas de compostos bioativos além da cafeína, principalmente polifenóis e antioxidantes.
Na prática, o estudo coloca uma possibilidade interessante sobre aquela bebida aparentemente simples do cotidiano: parte da resposta do organismo ao café pode estar relacionada a componentes que continuam presentes mesmo quando a cafeína é retirada.
Há, porém, uma pequena trava antes de transformar a descoberta em regra para qualquer xícara.
Os próprios autores destacam que o estudo foi pequeno e utilizou apenas café instantâneo. O método de preparo altera a quantidade de cafeína, polifenóis e outros compostos bioativos presentes na bebida.
Por isso, não é possível afirmar que espresso, café coado, cápsula, prensa francesa e outras formas de preparo produzam exatamente os mesmos efeitos observados na pesquisa.
E talvez essa seja a parte mais curiosa para quem olha para o café apenas como aquele empurrãozinho para começar a manhã: na próxima vez que você tomar uma xícara descafeinada, a história pode não terminar na ausência da cafeína, o intestino também pode estar participando dessa conversa.