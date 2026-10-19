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Nem pandemia, nem fantasia: ovelhas estão usando máscaras por um motivo curioso em pomar no RS

Pesquisa de universidade gaúcha avalia como a presença dos ovinos pode ajudar a integrar a criação de animais ao cultivo de frutas

  • Foto do(a) author(a) Bianca Hirakawa
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Bianca Hirakawa

  • Agência Correio

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 10:04

Experimento na Serra Gaúcha usa acessório que permite aos animais pastar sem alcançar folhas e frutos dos pessegueiros
Experimento na Serra Gaúcha usa acessório que permite aos animais pastar sem alcançar folhas e frutos dos pessegueiros Crédito: Imagem gerada por IA

Você já imaginou encontrar ovelhas usando máscaras enquanto passeiam por um pomar? No Rio Grande do Sul, essa cena inusitada faz parte de uma pesquisa que busca combinar a criação de animais com o cultivo de frutas, e o acessório tem uma função bem específica.

O experimento é realizado na Área Experimental e Fazenda Escola da Universidade de Caxias do Sul (UCS), na Serra Gaúcha. A ideia é permitir que as ovelhas pastem entre os pessegueiros sem atacar as folhas e os frutos das árvores. 

Ovelhas de máscara

Com a cabeça abaixada, as ovelhas conseguem se alimentar normalmente da vegetação rasteira do pomar por Reprodução / Globoplay
O uso de máscaras por ovelhas faz parte de um experimento realizado em um pomar de pêssegos no Rio Grande do Sul por Reprodução / Globoplay
O acessório foi desenvolvido para impedir que os animais alcancem folhas e frutos dos pessegueiros enquanto pastam por Reprodução / Globoplay
Quando levantam a cabeça em direção aos galhos, as máscaras dificultam o acesso das ovelhas às árvores frutíferas por Reprodução / Globoplay
A pesquisa avalia uma maneira de integrar a criação de ovinos ao cultivo de pêssegos na mesma propriedade rural por Reprodução / Globoplay
Os pesquisadores também observam como a presença dos animais pode influenciar as condições do solo do pomar por Reprodução / Globoplay
A iniciativa é desenvolvida na Área Experimental e Fazenda Escola da Universidade de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha por Reprodução / Globoplay
O experimento busca avaliar se a integração entre ovinos e fruticultura pode ser uma alternativa para pequenos produtores rurais por Reprodução / Globoplay
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Com a cabeça abaixada, as ovelhas conseguem se alimentar normalmente da vegetação rasteira do pomar por Reprodução / Globoplay

O segredo está no funcionamento da máscara: ela permite que os animais comam o capim, mas dificulta que alcancem a vegetação quando levantam a cabeça em direção aos galhos.

Por que as ovelhas precisam usar máscaras?

A explicação está no comportamento dos próprios animais. Enquanto pastam, as ovelhas mantêm a cabeça abaixada para comer a vegetação rasteira. O problema surge quando elas tentam alcançar as folhas e os frutos dos pessegueiros. 

O acessório foi desenvolvido justamente para evitar esse tipo de situação. Quando a ovelha levanta a cabeça, a máscara se desloca sobre a boca e bloqueia o acesso às plantas.

Dessa forma, os animais podem circular pelo pomar e aproveitar o pasto sem consumir a vegetação das árvores frutíferas.

As ovelhas conseguem se adaptar ao equipamento?

Uma das preocupações dos pesquisadores era saber como os animais reagiriam ao uso de um objeto estranho à rotina deles. 

De acordo com a professora Marcele Vilanova, a adaptação aconteceu sem grandes dificuldades. As ovelhas conseguiram continuar pastando e se acostumaram ao acessório.

A observação é importante porque o objetivo da experiência não é apenas impedir que os animais comam os pessegueiros, mas também permitir que eles permaneçam no ambiente e se alimentem normalmente. 

O que os pesquisadores querem descobrir com o experimento?

A pesquisa começou há mais de um ano e também investiga como a presença das ovelhas pode influenciar o solo do pomar. 

Entre os pontos avaliados estão a fertilidade e a compactação do terreno. Esses fatores ajudam a entender os possíveis efeitos da integração entre a criação de ovinos e o cultivo de frutas. 

Gabriel Pauletti, coordenador da Área Experimental e Fazenda Escola, destaca que a proposta pode ser interessante para pequenas propriedades rurais, especialmente em uma região onde a fruticultura tem importância econômica. 

A ideia pode ajudar pequenos produtores?

A possibilidade de aproveitar o mesmo terreno para duas atividades é um dos pontos de interesse do projeto. Em vez de destinar áreas separadas para a criação de animais e o cultivo de frutas, o produtor poderia integrar as duas práticas. 

Segundo Pauletti, a criação de ovinos também tem um ciclo de produção relativamente curto: a comercialização de cordeiros pode ocorrer em cerca de quatro meses. 

A utilização da técnica em propriedades rurais, porém, depende dos resultados da pesquisa, que busca avaliar os efeitos da presença dos animais sobre as árvores e as condições do solo. 

Tags:

Ovelha Curiosidades Pêssego

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