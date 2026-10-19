Nem pandemia, nem fantasia: ovelhas estão usando máscaras por um motivo curioso em pomar no RS

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Bianca Hirakawa
Agência Correio
Publicado em 19 de outubro de 2026 às 10:04
Você já imaginou encontrar ovelhas usando máscaras enquanto passeiam por um pomar? No Rio Grande do Sul, essa cena inusitada faz parte de uma pesquisa que busca combinar a criação de animais com o cultivo de frutas, e o acessório tem uma função bem específica.
O experimento é realizado na Área Experimental e Fazenda Escola da Universidade de Caxias do Sul (UCS), na Serra Gaúcha. A ideia é permitir que as ovelhas pastem entre os pessegueiros sem atacar as folhas e os frutos das árvores.
Ovelhas de máscara
O segredo está no funcionamento da máscara: ela permite que os animais comam o capim, mas dificulta que alcancem a vegetação quando levantam a cabeça em direção aos galhos.
A explicação está no comportamento dos próprios animais. Enquanto pastam, as ovelhas mantêm a cabeça abaixada para comer a vegetação rasteira. O problema surge quando elas tentam alcançar as folhas e os frutos dos pessegueiros.
O acessório foi desenvolvido justamente para evitar esse tipo de situação. Quando a ovelha levanta a cabeça, a máscara se desloca sobre a boca e bloqueia o acesso às plantas.
Dessa forma, os animais podem circular pelo pomar e aproveitar o pasto sem consumir a vegetação das árvores frutíferas.
Uma das preocupações dos pesquisadores era saber como os animais reagiriam ao uso de um objeto estranho à rotina deles.
De acordo com a professora Marcele Vilanova, a adaptação aconteceu sem grandes dificuldades. As ovelhas conseguiram continuar pastando e se acostumaram ao acessório.
A observação é importante porque o objetivo da experiência não é apenas impedir que os animais comam os pessegueiros, mas também permitir que eles permaneçam no ambiente e se alimentem normalmente.
A pesquisa começou há mais de um ano e também investiga como a presença das ovelhas pode influenciar o solo do pomar.
Entre os pontos avaliados estão a fertilidade e a compactação do terreno. Esses fatores ajudam a entender os possíveis efeitos da integração entre a criação de ovinos e o cultivo de frutas.
Gabriel Pauletti, coordenador da Área Experimental e Fazenda Escola, destaca que a proposta pode ser interessante para pequenas propriedades rurais, especialmente em uma região onde a fruticultura tem importância econômica.
A possibilidade de aproveitar o mesmo terreno para duas atividades é um dos pontos de interesse do projeto. Em vez de destinar áreas separadas para a criação de animais e o cultivo de frutas, o produtor poderia integrar as duas práticas.
Segundo Pauletti, a criação de ovinos também tem um ciclo de produção relativamente curto: a comercialização de cordeiros pode ocorrer em cerca de quatro meses.
A utilização da técnica em propriedades rurais, porém, depende dos resultados da pesquisa, que busca avaliar os efeitos da presença dos animais sobre as árvores e as condições do solo.