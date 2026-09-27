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Nem pepino, nem peixe, e parece um pênis: o estranho alvo do tráfico que vale uma fortuna e movimenta R$ 1 bi

Com aparência inusitada e fama afrodisíaca, o pepino-do-mar se tornou uma mercadoria valiosa e sofre com a pesca ilegal em diferentes partes do mundo

  • Foto do(a) author(a) Bianca Hirakawa
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Bianca Hirakawa

  • Agência Correio

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 21:33

Com aparência inusitada e fama afrodisíaca, o pepino-do-mar se tornou uma mercadoria valiosa e sofre com a pesca ilegal em diferentes partes do mundo
Com aparência inusitada e fama afrodisíaca, o pepino-do-mar se tornou uma mercadoria valiosa e sofre com a pesca ilegal em diferentes partes do mundo Crédito: Pexels

Imagine caminha pela praia e encontrar no fundo do mar uma criatura mole, alongada e de aparência incomum. À primeira vista, ela pode parecer apenas mais um dos animais estranhos escondidos entre areia e pedras. 

Mas o chamada pepino-do-mar está no centro de um comércio que movimenta cerca de US$ 200 milhões por ano, equivalente a aproximadamente R$ 1 bilhão.

Pepino-do-mar

Com formato alongado e aparência incomum, o pepino-do-mar é encontrado em diferentes regiões costeiras e pertence ao grupo dos equinodermos por Fumikas Sagisavas / Wikimedia Commons
Apesar da aparência curiosa, o animal exerce uma função importante no fundo do mar ao consumir matéria orgânica e ajudar na reciclagem de nutrientes por Pearson Scott Foresman / Wikimedia Commons
A aparência que lembra um pênis ajudou a alimentar a fama afrodisíaca atribuída ao pepino-do-mar em alguns mercados asiáticos por Zarate123 / Wikimedia Commons
A alta procura transformou o animal em um produto valioso, impulsionando a pesca comercial e também a captura ilegal em diferentes países por GNU Free Documentation License / Wikimedia Commons
O comércio milionário colocou o pepino-do-mar no centro de uma disputa que envolve sobrepesca, contrabando e fiscalização ambiental por seanpmyers / Wikimedia Commons
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Com formato alongado e aparência incomum, o pepino-do-mar é encontrado em diferentes regiões costeiras e pertence ao grupo dos equinodermos por Fumikas Sagisavas / Wikimedia Commons

O que transforma o animal em mercadoria valiosa não é apenas sua carne: a aparência cilíndrica ajudou a alimentar uma antiga fama afrodisíaca em mercados asiáticos.  

E, enquanto compradores disputam o produto, os animais cumprem uma função silenciosa no fundo do oceano. 

Não é pepino, nem peixe

O nome pode enganar, isso porque, apesar da aparência que inspirou o apelido, o pepino-do-mar não é um vegetal e muito menos um peixe. Ele pertence ao grupo dos equinodermos, o mesmo grande grupo que inclui estrelas-do-mar e ouriços-do-mar. 

Existem cerca de 1.500 espécies conhecidas espalhadas pelos oceanos. Muitas vivem próximas ao fundo e passam boa parte do tempo ingerindo material orgânico presente nos sedimentos.

O animal que "limpa" o fundo do mar

Enquanto parece simplesmente rastejar pelo fundo, o pepino-do-mar está trabalhando. Ele ingere matéria orgânica, bactérias e microalgas misturadas ao sedimento e depois elimina material mais limpo e oxigenado. Esse processo ajuda a movimentar nutrientes e contribui para a saúde dos ambientes marinhos.

A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) destaca que os pepinos-do-mar desempenham papéis importantes na reciclagem de nutrientes e na saúde dos sedimentos. A facilidade de captura, especialmente em águas rasas, também contribuiu historicamente para a exploração excessiva de várias populações.

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Ou seja: aquele animal que pode parecer insignificante tem uma função muito maior do que sua aparência sugere.

A fama que virou negócio

A história muda quando o pepino-do-mar chega aos mercados.

Em partes da China e do Sudeste Asiático, ele é considerado uma iguaria. Pode aparecer em sopas, conservas e outros pratos, além de ter sido utilizado em preparações da medicina tradicional. Registros históricos indicam que o comércio entre pescadores indonésios e comerciantes chineses existe há cerca de 800 anos.

A aparência também entrou nessa história.

O formato alongado e fálico contribuiu para a associação popular com propriedades afrodisíacas. Essa crença ajudou a sustentar a procura, embora isso não signifique que exista comprovação de que o animal tenha efeito afrodisíaco.

Quando o fundo do mar virou mercado

A procura aumentou especialmente a partir da expansão da pesca comercial nas últimas décadas do século 20.

O acesso a áreas antes mais difíceis de alcançar melhorou, a renda de consumidores em mercados asiáticos cresceu e a demanda internacional aumentou. O resultado foi uma pressão cada vez maior sobre as populações naturais.

A FAO já alertava que muitas pescarias de pepino-do-mar apresentavam sinais de sobrepesca e que espécies de maior valor comercial haviam sido fortemente reduzidas em diferentes regiões.

Hoje, cerca de 70% das áreas de pesca de pepino-do-mar no mundo são consideradas superexploradas, de acordo com os dados apresentados na reportagem.

O tráfico entrou no caminho

Quando existe um produto valioso e uma oferta cada vez menor, o comércio ilegal encontra espaço.

Relatos citados na reportagem apontam que grupos criminosos passaram a participar de diferentes etapas da cadeia, desde a pressão sobre pescadores até o transporte clandestino dos animais capturados ilegalmente. Entre os grupos mencionados estão organizações criminosas mexicanas e a Yakuza japonesa.

A estratégia pode incluir uma prática difícil de detectar: declarar cargas ilegais como se fossem remessas legais de pescado.

O problema é agravado pelas diferenças entre as regras de cada país e pela dificuldade de fiscalização em regiões costeiras extensas.

Em alguns lugares, a punição é pesada

Na Índia, o cenário ganhou uma resposta especialmente rigorosa.

O país proibiu a pesca de pepinos-do-mar em 2001 e adotou medidas severas contra a captura ilegal. Nas Ilhas Andamão, uma pessoa flagrada capturando um exemplar pode enfrentar até sete anos de prisão, punição comparável à aplicada à caça ilegal de espécies muito mais conhecidas, como o tigre.

A proteção ajudou as populações próximas às ilhas a apresentar uma recuperação geral.

Mas basta atravessar uma parte do oceano para encontrar uma realidade diferente.

A busca chega a áreas de conflito

Ao norte das Ilhas Andamão, águas próximas a Mianmar se tornaram um novo ponto de pressão.

A guerra civil e a instabilidade econômica facilitaram a atuação de redes clandestinas que oferecem valores elevados pela captura dos animais. Conforme os estoques diminuem, os pescadores ilegais avançam para novas áreas.

A atividade envolve riscos que vão muito além da fiscalização.

Os grupos precisam lidar com patrulhas marítimas, pescadores locais, piratas e até crocodilos. Alguns passam meses no mar, racionando combustível e alimentos para conseguir completar a viagem.

O problema não termina na captura

Mesmo com operações policiais e prisões, o comércio continua.

Pelo menos 50 pessoas foram presas na região de Andamão no último ano citado pela reportagem. Algumas tinham apenas 16 anos, enquanto outras estavam na faixa dos 60, e parte delas já havia sido presa anteriormente pelo mesmo tipo de atividade.

A dificuldade está justamente no tamanho da cadeia.

Não basta retirar os pescadores ilegais da água se compradores, atravessadores, transportadores e mercados clandestinos continuam movimentando dinheiro. A FAO também aponta que fiscalização insuficiente, alta demanda internacional e pesca ilegal estão entre os fatores que pressionam as populações desses animais.

O animal estranho que sustenta um ecossistema

No fundo do oceano, a história parece ainda mais contraditória.

O pepino-do-mar é capturado porque tem valor comercial e uma reputação construída ao longo de séculos. Ao mesmo tempo, ele participa de processos naturais que ajudam a reciclar nutrientes e manter a qualidade dos sedimentos marinhos.

Quando esses animais desaparecem de uma região, portanto, não é apenas uma mercadoria que some do mercado.

Muda também uma pequena engrenagem do ecossistema que funcionava silenciosamente no fundo do mar.

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